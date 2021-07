Výber redakcie: Konkurz na šéfarchitekta je čakaním na Godota. O Doležalových hrách

10. júl 2021 o 0:00 Lenka Haniková, Jana Ogurčáková, Michal Frank, Róbert Bejda, Jana Otriová, Katarína Gécziová

Prečítajte si výber zaujímavých článkov a tém, ktorý pre vás pripravila redakcia Korzára z uplynulého týždňa. Redaktori a editori zároveň komentujú udalosti, ktoré hýbali východným Slovenskom.

Tip Kataríny Gécziovej

Veľká diaľničná párty

Tomu sa hovorí náplasť na rozbrnkané nervy Prešovčanov, ktorí už túžobne očakávajú, kedy sa konečne ten obchvat dokončí, konkrétne jeho juhozápadná časť.

Minister dopravy Andrej Doležal (Sme rodina) slávnostne vyhlásil, že jazdiť sa bude v októbri. Stavba mešká, kolóny pokračujú, ale čo tam potom.

Keď motoristi vydržia, príde milé prekvapenie. Po dostavaní obchvatu, ešte pred spustením dopravy, prichádza športová zábava.

Každý, kto má ruky, nohy, bicykle či korčule alebo čo ešte, nech neváha a vyrazí testovať novú cestu.

To je totiž prekvapenie, ktoré Doležal vyzradil, zrejme nie neplánovane.

To sme zvedaví, kto každý na túto párty vyrazí. Zábavu ste ponúkli, pán minister. Ešte ostáva servírovať ten chlieb.

Otvorenie obchvatu Prešova je blízko. Pripravte si korčule a bicykle

Diaľničný obchvat mesta Prešov je tesne pred dokončením. (zdroj: Korzár/Michal Ivan)

Čakanie na Godota, teda šéfarchitekta

Začína to pripomínať absurdnú drámu Samuela Becketta "Čakanie na Godota", v ktorej dve ústredné postavy čakajú na Godota, ten však nikdy nepríde.

S hlavným architektom Košíc je to tiež tak podobne. Druhé najväčšie slovenské mesto je dlhodobo bez šéfa Útvaru hlavného architekta, ktorý je dôležitý z hľadiska územného plánovania a stavebného poriadku.

Pred tromi rokmi sa konkurz skončil fiaskom. Ešte za primátora Richarda Rašiho (predtým Smer, teraz Hlas) sa totiž prihlásili dvaja uchádzači, jeden nesplnil podmienky a ten jeden, čo ostal, sa Rašimu na uskutočnenie výberového konania málil.

Súčasné vedenie radnice na čele s Jaroslavom Polačekom (nezávislý) ešte tiež nerozlúsklo, kto bude viesť toto pracovisko. Každopádne primátor avizuje, že sa veci pohli dopredu a známi sú aj dva horúci adepti na túto pozíciu.

Pôvodné plány, že nový hlavný architekt nastúpi už v júni, sa pri pohľade na kalendár nenaplnili. Júnový termín nástupu sa posúva na september. Kandidáti totiž majú svoje záväzky, pre ktoré sa tak rýchlo do "bieleho domu" presunúť nemôžu.

Ak sa slovo primátora naplní, možno sa Košičania dočkajú iného záveru, aký čakal na divákov Beckettovej hry. A šéfarchitekt naozaj príde.

Nástup šéfarchitekta Košíc mešká. Čaká ho súťaž na nové centrum mesta

Kto bude novým šéfarchitektom? Podľa kuloárnych informácií sú vo finále dvaja architekti, jeden pôsobiaci v meste, druhým má byť starší odborník z mimokošického prostredia (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Nula pre Moravu

Náznaky sa objavili už predošlý týždeň, keď sa ozval krajský poslanec a ekológ v jednej osobe Michal Kravčík (nezávislý). Ten ako prvý vyhlásil, že nepodporí finančnú pomoc pre tornádom ťažko skúšanú Moravu a nehlasoval za to, aby Moravákom Košický samosprávny kraj (KSK) poslal peniaze.

Injekcia v sume 30-tisíc eur od KSK by bola viac-menej len kozmetickou pomocou. Veď doterajšie odhady hovoria, že živel napáchal škody v sume 15 miliárd eur.

Napriek tomu by to bolo pekné symbolické gesto. Pomohli/pomôžu napríklad iné samosprávy z východného Slovenska vrátane Medzilaboriec (schválili 3-tisíc eur) a Prešova (chcú dať 20-tisíc eur).

Prešov si totiž ešte pamätá na pomoc, ktorá dorazila aj z Českej republiky, po veľkom požiari paneláku na Mukačevskej ulici.

Predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) uznesenie nepodpísal. Návrh poskytnúť Morave pôvodne 10-tisíc eur predložil poslanec Emil Ďurovčík za Smer. Cifru neskôr zvýšil poslanec za OĽaNO Martin Smrčo.

Župa dôvodí formálnym problémom. Podľa zákona nemôže poskytnúť pomoc mestám či obciam mimo slovenského územia. Na vine je podľa Úradu KSK Ďurovčík, ktorý návrh nesprávne naformuloval.

Každopádne Trnka trvá na to, že Morave sa pomôcť chystá a jeho úrad už aj hľadá cestičky. Veríme, že od sľubov prejde k činom.

Košický župan nepodpísal uznesenie pre finančnú pomoc Čechom. Úrad chce hľadať iné možnosti

Na Moravu mali smerovať peniaze z Košického samosprávneho kraja. Zrejme budú, ale neskôr. (zdroj: TASR/AP)

Tip Lenky Hanikovej

Stupne vo verejnej doprave

Snáď všetci poznáme pocit, keď sa pri čakaní na rozhorúčenej zastávke plnej ovievajúcich sa ľudí tešíme, že aspoň na chvíľu nastúpime do „chladného“ autobusu. Nezabudnuteľný potom môže byť zážitok, keď po nastúpení máme chuť hneď z autobusu vypadnúť. Napadlo vám niekedy, koľko stupňov môže byť v rozhorúčenom dopravnom prostriedku bez klímy?

Z meraní aktivistu Tomáša Jurkoviča z Občianskeho združenia LiKE vyplynulo, že teplota v električkách a autobusoch môže byť bežne vyššia ako 40 stupňov Celzia. Po odstavení vozu vie byť v kabíne vodiča aj 50 až 60 stupňov.

Ako píše kolega Kristián Sabo, nie je žiadnym tajomstvom, že električky, ako aj viacero autobusov v Košiciach, komfort vychladeného priestoru počas leta cestujúcim neposkytujú. Rozprával sa s aktivistom, ktorý z vlastnej iniciatívy zisťoval, či a kedy chce mesto Košice dokúpiť klimatizáciu aj do vozidiel, ktoré ju v súčasnosti nemajú. Ide najmä o električky Vario, kde je klimatizácia výlučne v kabíne pre vodiča.

Električkám v Košiciach chýba klimatizácia. Iné mestá ju domontovali

llustračné foto. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Tip Jany Ogurčákovej

Parkovanie v parku

Denne býva zaparkované auto vedľa fontány v Mestskom parku. Na prvý pohľad je to podľa miestnych drzosť non plus ultra.

Na druhý pohľad ho ale využívajú mladí nadšenci, ktorí sa dobrovoľne starajú o Plávajúcu fontánu.

A autom nosia veci, ktoré sú ťažké a potrebujú ich na obsluhu fontány. Aj peknú hudbu hrajú, aj zaujímavé veci chystajú.

Problém je, že keď si človek užíva vodné kreácie s hudbou, vo výhľade mu prekáža práve to auto parkujúce na zeleni. Pripomíname, že v národnej kultúrnej pamiatke.

Parkovisko je odtiaľ pritom len asi 20 metrov. Ak by dobrovoľní správcovia zaparkovali pri fontáne, vyložili veci a nasledujúce hodiny by ich auto počkalo na parkovisku, bolo by to fajn riešenie.

Nemuseli by sa zase ozývať tí snobskí staromestskí krikľúni. A ani by nemuselo rozpačito vyznievať, ak sa primátor chváli, koľko mesto ušetrilo na údržbe fontány.

Fontánu v Mestskom parku spravujú zadarmo. No parkujú na zeleni

Pri fontáne v Mestskom parku býva zaparkované auto, mesto vraví, že po ukončení prác sa vjazdy stanú sporadickými. (zdroj: Korzár/Jana Ogurčáková)

Tip Róberta Bejdu

Keď vzťahy končia v súdnej sieni

Ženy znášajú rozchody menej emotívne, ako muži. Aspoň tak to vyzerá pri pohľade na policajné štatistiky, podľa ktorých sú za fyzické útoky na bývalé partnerky najčastejšie stíhaní práve muži.

V uplynulých dňoch riešil jeden z košických súdov práve prípad, ktorého hlavný aktér neuniesol fakt, že ho nahradil niekto iný. Expriateľku fyzicky napadol a pridal aj celkom konkrétne a vážne hrozby.

Upokojiť ho musela polícia a keďže mal vypité, potreboval aj vytriezvieť. A to pritom nevystrájal po prvý raz, za predošlé napadnutie expriateľky bol v podmienke.

Sudkyni neostávalo nič iné, iba ho tentoraz nechať vychladnúť tam, kde to v týchto horúčavách ide najlepšie - v chládku väznice na Floriánskej ulici.

Nezniesol rozchod, expriateľku bil, škrtil a hrozil smrťou

Policajná eskorta odviedla Róberta do väznice na Floriánskej ulici. (zdroj: Korzár/Róbert Bejda)

Tip Michala Franka

Rusínske vúdú

Viete, čo sú motanky? Sú to vlastne bábiky, pri ktorých výrobe sa nesmela používať ihla, ani nožnice. Nemali oči ani tvár, aby sa do nich nedostali zlí duchovia. Skrátka akési „rusnacke woodoo“.

Výroba motaných bábik prežila zo starých pohanských čias v niektorých slovanských krajinách dodnes. A tiež u juhoamerických Indiánov. Takouto bábikou je napríklad Morena.

Tieto veci som vôbec netušil, nebyť článku Jany Otriovej o výrobe a význame týchto motaniek. Odporúčam.

Motanky nemali oči ani tvár. Výroba pohanských bábik pretrvala dodnes

Motanú bábiku možno vyzdobiť podľa ľubovôle. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

...a keďže už je horúca letná sezóna v plnom prúde, odporúčam aj ďalší Janin článok, tentoraz o tom, ako to vyzerá v rekreačnej oblasti na Laborci v Humennom.

Rekreačná oblasť na Laborci opäť ožila. Ponúka člny, kajaky i vodné bicykle

Rekreačnú oblasť na Laborci otvorili po dvoch rokoch prestávky. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

Tip Jany Otriovej

Vojna je peklo

Vojna je peklo: pre vojakov, civilistov, ba i zvieratá v bojovej línii a v tyle. Vojna sú roztrhané a zmrzačené telá, polomŕtvi ranení vojaci čakajúci v lazaretoch v agónii na milosrdnú smrť a množstvo cintorínov rozsiatych po krajine.

Vojna sú taktické presuny armád, brilantné stratégie, generáli, hrdinovia, ktorí sa vyznamenali v bojoch, záslužné kríže a vyznamenania.

Vojna si fakty aj emócie.

Práve takéto spojenie historickej faktografie s obyčajnou ľudskosťou bez ohľadu na národnú príslušnosť sa podarilo spojiť v jedinej a jedinečnej expozícii z 1. svetovej vojny v Medzilaborciach.

Tento najmenší okres v minulom storočí ťažko preskúšali obe svetové vojny. V tej prvej sa samotné mesto dvakrát ocitlo v epicentre bojov. Dvakrát ho obsadila ruská armáda, ktorá sa v tejto časti vtedajšieho Uhorska zdržala najdlhšie.

Veľká vojna zasiahla dnešné územie severovýchodného Slovenska od Bardejova po Sninu.

Keď do expozície zavítate, požiadajte sprievodcu Martina Onufráka, aby vám ukázal špeciálne upravený bodák a opýtajte sa ho na jeho pradeda, ktorý sa po skončení vojny vrátil od Piavy z Talianska domov do Habury pešo.

Spýtajte sa, prečo o vojnovom pekle, ktoré na vlastnej koži prežil, tak nerád rozprával ...

V Medzilaborciach otvorili Expozíciu z 1. svetovej vojny. Ponúka aj emóciu

Expozícia z 1. svetovej vojny v Medzilaborciach. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

Teplo, horúco, pekelne

Východné Slovensko čelí už tretí týždeň výraznej vlne horúčav. Do ulíc vyrazili nákladné autá, aby pokropili rozpálené ulice. Síce to pomohlo nakrátko, ale prinieslo vďačnú úľavu.

Mestá na východe bojujú s horúčavami. Ulice kropia aj dvakrát denne

Ak už máte vysokých teplôt nad hlavu, nemáme pre vás dobré správy.

Horúčavy na východe ešte potrvajú, hrozia aj výdatné búrky s krúpami

Polievanie centra Košíc. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Ďalšie tipy v skratke

