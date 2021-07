Páví kráľ, open-air koncert aj múzejníctvo zvnútra. Tipy na piatok 9. júla

Kam na zaujímavé podujatia.

9. júl 2021 o 0:00 red.

Štátna filharmónia Košice: Piazzolla - Bernstein

KOŠICE. Štátna filharmónia Košice pod vedením dirigenta Leoša Svárovského pozýva milovníkov kvalitnej hudby na Open-air koncert Piazzolla – Bernstein pri príležitosti 100. výročia narodenia argentínskeho skladateľa Astora Piazzolu do areálu Kulturparku v rámci festivalu Košická hudobná jar. Leto v parku spríjemní hudobné podujatie 9. júla 2021 o 19:00 hod. V orchestrálnych úpravách troch Piazzollových diel zažiari mladá charizmatická trubkárka Lucienne Renaudin Vary z Francúzska.

Verejná generálka

KOŠICE. Džezovú operetu Vojvodkyňa z Chicaga od skladateľa Emmericha Kálmána uvedie opera Štátneho divadla Košice (ŠDKE). Pred jej septembrovou premiérou sa uskutočnia dve verejné generálky, jedna z nich bude v piatok v Historickej budove ŠDKE. Výber z operety zaznie aj v sobotu na špeciálnom predstavení pod holým nebom v košickom Kulturparku.

Premiéra rozprávky

PREŠOV. Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove uvedie v piatok 9. júla premiéru rozprávky Páví kráľ. Rozprávku plnú hudby so súborom režisérsky naštudovala Zuzana Galková, v úlohe pávieho kráľa vystúpi Ladislav Ladomirjak.

Ako vyplýva z anotácie, príbeh Pávieho kráľa zavedie divákov do kráľovstva, kde sa pre pretrvávajúci blahobyt stali jeho obyvatelia povrchnými. Smútok a hnev "dobrého a spravodlivého" kráľa spôsobil, že všetci jeho poddaní sa premenili na pávy. I on sám sa každú noc premieňa na páva a hľadá šťastie. Premiéra sa začína o 17.00 hod.

Po prvýkrát v kaštieli

TREBIŠOV. Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, pozýva na špeciálnu návštevu kaštieľa. Návštevníci po prvýkrát nahliadnu pod rúško tajomstva, ktoré skrývajú predmety a miestnosti kaštieľa Andrássyovcov. Dozvedia sa, aké sú súčasné trendy v múzejníctve, prečo sa nemôžeme dotýkať exponátov, aký je rozdiel medzi výstavou a expozíciou a na konkrétnych príkladoch zistia, čo spôsobujú nevhodné podmienky zbierkovým predmetom. Prehliadka sa uskutoční v piatok. Vstupy budú o 16. a 17. hodine.

Koncert kapely Exit

ROŽŇAVA. Nádvorie radnice v Rožňave sa v piatok večer zatrasie poriadnou rockovou nádielkou. Vystúpi kapela Exit, ktorá sa predstaví v novej zostave. Koncert sa začne o 19.00 hod.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou