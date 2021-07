Výber redakcie: Trnka síce nepovedal, že na východe nič nie je, ale akoby sa stalo

Ponúkame tipy na top články týždňa.

3. júl 2021 o 0:00 Katarína Gécziová, Michal Frank, Lenka Haniková, Daniela Marcinová

Prečítajte si výber zaujímavých článkov a tém, ktorý pre vás pripravila redakcia Korzára z uplynulého týždňa. Redaktori a editori zároveň komentujú udalosti, ktoré hýbali východným Slovenskom.



Tip Daniely Marcinovej

Amerika vyvádza za hranicami a klope na dvere...

Je sobota večer niekedy uprostred rokov deväťdesiatych. V televízii s hrôzou v tvári pobehuje mladá Helen Hunt a spolu s Billom Paxtonom sa snaží vyhnúť sa vo vzduchu poletujúcim doskám a kolesám z traktorov. Spoza pootvoreného okna zafúka vietor a rozrazí ho. S búšiacim srdcom vstávam ho zavrieť a žmúrim do prázdna, či sa aj mne popred dom nemihne nejaká lietajúca krava. Ticho a nikde ani nohy. Vydýchnem a vrátim sa k telke dopozerať Twister. Uf, ešteže sa takéto veci dejú len v Amerike.

O pár desiatok rokov neskôr sedím na gauči a sledujem podobné zábery. Ja tajne dúfam, že to, čo vidím, sú iba prepracované špeciálne efekty. Dámy a páni, Amerika dorazila k nám.

Teda, k nám zatiaľ ešte nie. Zatiaľ sa také hrôzy odohrali len u našich severozápadných susedov. Zatiaľ.

Príbeh o tom, ako to tam vyzeralo rozpovedal pre Michala Franka rodák z Prešova, niekdajší hasič. Jeho skúsenosť s divokým a neľútostným živlom vyvoláva zimomriavky.

Ekológ a košický krajský poslanec zase Michal Kravčík tvrdí, že južná Morava sa môže zopakovať aj u nás na Zemplíne. Je to podľa neho pre tornáda ideálna oblasť, pretože ide o odvodnenú, suchú “polostep”. Ako jediný sa zdržal hlasovania za finančnú pomoc košickej župy pre postihnutú oblasť v Česku.

Ako povedal, peniaze treba radšej investovať do systému, ktorým by sa dalo podobným situáciám predchádzať. Vodu treba nechať v pôde, aby zvlhčovala a ochladzovala zem. A povedal to aj pred dvadsiatimi rokmi. Aj priateľom na južnej Morave. Snáď dnes ešte nie je prineskoro, aby sme katastrofu na východnom Slovensku odvrátili. Inak budeme deťom a vnúčatám rozprávať iné rozprávky:

Kde bolo, tam bolo, boli raz tri prasiatka. Všetky boli poctivé a pracovité, preto si postavili krásne tehlové domčeky. Ale bolo im to figu platné. Stavali totiž na južnom Zemplíne.

Prešovčan z Moravy: Tornádo mi zničilo dom, auto letelo 95 metrov, vnučka mala šťastie

Tornáda hrozia aj Zemplínu, je to len otázka času, varuje ekológ

Nešťastie na Morave zastihlo i rodáka z Prešova. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Tip Lenky Hanikovej

Očkovanie ako kapitola komplexného príbehu o svete

Keď sa začínalo s očkovaním, pravdepodobne v každej domácnosti to zo začiatku trochu vrelo. Najprv očkovanie odmietala babka aj dedo, ktorým museli vnúčatá vysvetľovať, aké to má pre seniorov výhody a že ich môže vakcína naozaj ochrániť pre ťažkou chorobou.

Na deda to zabralo (je možné, že už bol dopredu očkovaniu naklonený, ale chcel to trošku „ponaťahovať“ a nechcel uraziť manželku), ale babka aj po návšteve vnúčat stále váhala. Až pokiaľ nedošlo k tomu, že ju na očkovanie prihlásili a znova odhlásili, pretože si po vakcínu úplne odmietla ísť.

Dedo však už bol medzitým zaočkovaný, zaočkovaní boli aj návštevníci klubu dôchodcov, kde chodí hrať babka pravidelne karty. Aj keď jej povedali, že vstup nebude mať zakázaný, ak sa nezaočkuje a stále bude vítaná, pomaličky sa začala prikláňať k tomu, že vakcína predsa len nemusí byť zlá vec, keď je zaočkované jej okolie a ďalej spolu hrajú karty, akoby sa nič nestalo.

Chcelo to čas a situácia sa vyvinula správnym smerom. Psychologických vplyvov na očkovanie môže byť hneď niekoľko – vzdelanie, zaočkovaní príbuzní, váhajúci politici a teda aj politické preferencie, športovci, nekonečná snaha pre vytváranie komplexných príbehov o svete, nedôvera vo vedu.

Psychológ z košickej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice vysvetľuje, že to s očkovaním vôbec nie je také jednoduché a priamočiare. Napríklad hovorí, že pravdepodobným „základom“ pre kladný prístup k očkovaniu je vzdelanie, ale ani tu to nie je také jednoznačné, a aj ľudia s diplomom, ktorí sa častokrát prikláňajú k názorom vedcov, môžu očkovanie odmietnuť.

Psychológ: Aj vzdelaní sa nechcú očkovať, pomôcť môže suseda, Sagan, Vlhová i politici

Psychológ Jozef Bavoľár. (zdroj: Archív)

Ako to vyzerá s očkovaním v Košickom kraji v jednotlivých okresoch si prečítate v tomto článku.

Košický kraj môže ďalšia vlna zasiahnuť silno. Zaočkovaná nie je ani tretina

Tipy Kataríny Gécziovej

Keď Falco dorazí na košický magistrát

Už to vyzeralo na nekonečnú story aj spolu so zázračným lietajúcim psom Falcom. Dvojročné trvanie majú mať dodávateľské služby na opravu ciest v meste Košice. A taký takmer istý čas magistrát hľadal, kto to pre neho bude robiť.

Desaťmiliónová zákazka dlho nevedela dospieť k záveru. Mesto ale tvrdí, že všetko robilo správne, postupovalo podľa zákona, ale veci naťahovali neúspešní uchádzači, ktorí viac ráz napadli výsledky verejného obstarávania. Ich námietkam dal za pravdu Úrad pre verejné obstarávanie.

Celkovo štyri kolá súťaže realizoval magistrát, kým sa dostal k firme, ktorá vylepší stav košických ciest. A to ako sa po nich jazdí, je to jediné, čo v konečnom dôsledku bežného občana zaujíma. Rozhodne by mal radosť, keby sa veci hýbali rýchlejšie.

Našťastie, aj tento príbeh už svoj koniec má. Veríme, že to bude happyend. Najmä pre motoristov.

Košice vyberali firmu na opravy ciest dva roky a na štyri pokusy. Uspel až tretí víťaz, ktorý bol nakrátko aj vylúčený

Opravy ciest v Košiciach. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Daňový raj to nie je, ale...

Na Sekčove by sa potešili, keby im opravili obchodné centrum. Mestu Prešov by na to stačili peniaze, konkrétne takmer 1,3 milióna, ktoré by dokázalo vytĺcť od svojich daňových dlžníkov.

Mestský úrad sa síce bráni, že robí všetko, čo môže, aby financie získal, ale my sme sa na jeho kroky pozreli očami odborníka na dane. A ten má na vec trochu iný pohľad.

Jednoduchou rečou a jeho ústami povedané, mesto je vo svojich krokoch voči dlžníkom dosť slabé, mohlo by pritvrdiť.

V samospráve ako v každej inej nikdy niet dosť peňazí. A tu je balík, ktorý by sa dal investične využiť. Len treba zmeniť taktiku voči dlžníkom.

Firmy dlhujú Prešovu na daniach vyše milión eur. Podľa experta ich vymáha chabo

Mestský úrad v Prešove. (zdroj: Korzár/Michal Frank)



Tip Michala Franka

Toto ňéééé… Náš kolega Kristián Sabo občas príde s nejakým kurióznym článkom, ale tento je fakt mega. V Košiciach vyrástol nový monument, socha v betóne, skulptúra, vrchol moderného umenia. Ale nie, hoci aj také hlášky sa objavili. Skrátka jeden vodič vošiel autom do čerstvého betónu a ako to dopadlo, sa dozviete v článku. Pobavil ma, ale pravdu povediac, je mi toho šoféra a majiteľa auta ľúto. Znie to čudne, ale viem si predstaviť, že by som pri mojich orientačných a jazdeckých zručnostiach dopadol podobne. A to už by som sa tak nebavil. Vy sa však pobavte na článku o aute zaparkovanom v čerstvom betóne a jeho vyťahovaní.

S autom zaparkoval v čerstvom betóne. Fotka je hitom internetu

Video: Vodič, ktorého auto museli vyťahovať z čerstvého betónu, dostal ešte aj pokutu

Aj keď bolo horúco, betón nebol ešte tuhý. (zdroj: Marcel Konfal)

Tip Róberta Bejdu

"Bombomaniak" túži po slobode

Tá správa na konci roka 2011 spôsobila na Slovensku šok. Pred prevádzkou rýchleho občerstvenia Mc Donald´s v Košiciach vybuchla bomba!

Doteraz sa vždy o bombe hovorilo len v súvislosti s evakuáciami nejakej budovy, najčastejšie súdov, a teraz jedna skutočne vybuchla. Kto ju nastražil? A prečo? Pýtali sa všetci a málokto veril, že sa páchateľa niekedy podarí vypátrať. Policajti sa však pochlapili a za pár dní ho mali.

Skončil vo väzení a hoci bol obžalovaný a napokon aj odsúdený pre terorizmus, pre tento paragraf strávil v Leopoldove iba pár mesiacov. Najvyšší súd SR rozhodol, že to bude „len“ všeobecné hrozenie a z 25 rokov bola nakoniec iba menej ako polovica, teda 12.

Hoci sa aj tento trest pomaly chýli ku koncu, odsúdený Košičan zatúžil po slobode ešte skôr. Požiadal o podmienečné prepustenie a ako dopadol?

Za výbuch pri McDonalde ho súdili ako prvého slovenského teroristu. Žiada prepustenie

Ladislav Kuc na košickom súde v januári 2018. (zdroj: TASR)



Tip Moniky Almášiovej

Jedna marihuana a množstvo tém na diskusiu

Róbert má 27 rokov, posledných tridsať mesiacov strávil vo väzení. Na začiatku jeho príbehu je 12,8 gramov marihuany, s ktorou ho prichytila polícia.

O dva roky neskôr ho chytili s drogou znova, pri sebe mal 7,7 gramov. Okresný súd ho odsúdil na 12,5 roka nepodmienečne. K tomu sa zrejme priráta premena podmienky 2,5 roka, čo je spolu 15 rokov nepodmienečne. Rozsudok nie je právoplatný, ak by bol, Košičan z väzenie vyjde ako štyridsaťročný.

Róbertova mama a otčim sa pýtajú, ako je možné, že mladý človek dostane toľko rokov vo väzení. Ako príklad uvádzajú šesťročný trest pre Juraja Hossua, ktorý pri bitke v centre Bratislavy zabil Filipínca Henryho.

Najprv bojovali za dekriminalizáciu marihuany, no Róbertov otčim v rozhovore Jany Ogurčákovej vysvetlil, že pochopil, že s tým nepochodí, tak prepol na vlnu zmierňovania trestov.

Kde je vaša miera tolerancie marihuany? Súhlasíte s Róbertovou mamou, ktorá hovorí, že: „Nie je to zlé, keď si niekto zafajčí marihuanu. Ja ju nefajčím ani nebudem, ale v mladosti, keď sme išli na zábavu, vyskúšala som pivo a víno. Ja si dám pivo alebo víno a nie som alkoholička. A takisto človek, ktorý si dá občas cez víkend marihuanu, nemusí byť závislý.“

A aký je vhodný trest pre mladého muža, ktorého dvakrát chytia s drogou? Len pre príklad, v New Yorku majú jednotlivci zákonom povolené vlastniť približne 85 gramov konope na rekreačné účely alebo 24 gramov koncentrovanej formy drogy.

Syna majú vo väzení 30 mesiacov. Za marihuanu mu hrozí 15 rokov

Manželia Kulínovci chodia po diskusiách, píšu politikom a snažia sa zvrátiť synov trest. (zdroj: Jana Ogurčáková)

Výrok týždňa

"Mimo Košíc sa nedá slušne

najesť ani ubytovať, Nemec je

zhrozený na 20 rokov."

(predseda KSK Rastislav Trnka)

Už sme tu raz takého jedného rečníka mali, ktorý východné Slovensko premenoval na čiernu dieru, keď ho počastoval výrazom, že tam nič nie je. Kto si nepamätá, bol to najvyšší šéf Smeru Robert Fico.

Ak si to porovnáme s aktuálnou gastronomickou rétorikou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku, ktorý povedal, že sa v Košickom kraji okrem Košíc nedá slušne najesť, ani ubytovať, až tak ďaleko od seba jeho a ten Ficov výrok nemajú.

A aby toho nebolo málo, zaklincoval to župan , tým, že on pozná Nemcov, ktorí z Košického kraja odchádzajú s traumou na 20 rokov.

Nuž, Trnka síce pochádza z Košíc, ale tie sú len jedným z jedenástich okresov, ktoré už štyri roky ako župan reprezentuje a mal by k nim pristupovať rovnakým dielom.

Jeho kritické slová asi ťažko padnú reštauračnému a hotelierskému sektoru, ktorý je najviac poznačený epidemickými korona opatreniami.

Toto svoje nelichotivé vyznanie si, pán predseda, ktorý sa tak rád prezentujete láskou ku kraju, na svoje sociálne siete asi nezavesíte.

Trnka: Mimo Košíc sa nedá slušne najesť ani ubytovať, Nemec je zhrozený na 20 rokov

Na tejto fotografii županovi Trnkovi chutí. Vraj nikde v kraji okrem Košíc veľmi dobre nevaria. (zdroj: FB Rasťo Trnka)

Rekord týždňa (storočia)

Košice, Poprad, Trebišov. To sú mestá, v ktorých za uplynulé doslova tropické dni padali rekordy. Na miestnych meteorologických staniciach boli namerané teploty, ktoré prepísali historické tabuľky.

Nový rekordný údaj si pripísala stanica Košice-letisko (34,8 °C) za rovných 100 rokov jej prevádzky, v Trebišove-Milhostove (35,9 °C) za uplynulých minimálne 92 rokov alebo v Poprade (33,5 °C) za 76 rokov.

Máme za sebou supertropické dni. Prepísaný bol storočný rekord

Il. foto (zdroj: TASR/AP)

Ďalšie tipy v skratke

Petrovú zasiahli dve búrky. Prvá vytopila domy, druhá polovicu osady

Východniari zablokovali dopravu. Chcú urýchlenie výstavby R4

Mestské parcely pri štadióne dostane maďarský investor. Za 30 rokov zaplatí euro

Košice povolili na letisku akadémii stavbu, o ktorej vraj nevedeli

Krajčího nominant v košickej záchranke končí, Lengvarský ho odvolal



Do roka nebude v Ružíne ani fľaša, ale na všetky záťaže treba tisíc rokov, tvrdí Budaj

Hostovické lúky zakvitli o tri týždne neskôr. Ochranári pátrajú po príčine





