Vojvodkyňa z Chicaga, Festival za euro či Rodná zem. Tipy na víkend 10. a 11. júla

Kam na zaujímavé podujatia.

9. júl 2021 o 13:00 red. TASR, SITA

Sobota 10. júla

Vojvodkyňa z Chicaga

Súvisiaci článok Leskom zlatých šperkov sa nedala zlákať, objavila totiž zlato v hrdle Čítajte

KOŠICE. Netradičný záver divadelnej sezóny s novou operetou a folklórnou prechádzkou Slovenskom pripravilo počas druhého júlového víkendu Štátne divadlo Košice. Pôvodne pod holým nebom v areáli Kulturparku sa v sobotu o 19.00 hod. mala uskutočniť nová jazzová opereta Vojvodkyňa z Chicaga z pera Emmericha Kálmána, ktorá prichádza do Košíc prvýkrát. Vzhľadom na aktuálnu víkendovú predpoveď počasia a vysokú pravdepodobnosť výskytu búrok sa Štátne divadlo Košice rozhodlo presunúť plánované open air predstavenia do Historickej budovy Štátneho divadla Košice. Kvôli presunu sa posúva aj začiatok na 19.15 hod. Charleston verzus čardáš, peniaze verzus monarchia, americký životný štýl verzus európske tradície – to je opereta, ktorú divadelný svet znovuobjavil pred štvrťstoročím. A tak sa na javisku stretávajú saxofonista aj primáš, klasické operetné melódie aj piesne inšpirované džezovou, cigánskou a ľudovou hudbou.

Molekula života

KOŠICE. Steelpark – park vedy pre vás počas letných prázdnin pripravil workshopy plné vedy a zábavy. Každý víkend je pre malých aj veľkých zvedavcov pripravená iná téma. V sobotu 10. 7. 2021 o 14.30 to bude Molekula života: ako ju nájsť?

Festival za euro

Súvisiaci článok Festival Európske ľudové remeslo sa opäť presúva o rok Čítajte

POPRAD. Festival Európske ľudové remeslo (EĽRO) v Kežmarku nahradí v tomto roku Festival za euro. Pripomenúť má aspoň remeselno-kultúrny charakter podujatia s tridsaťročnou históriou. Ide o komornejšiu verziu festivalu, mesto ho organizuje na nádvorí Kežmarského hradu. Počas neho sa predstavia miestni a regionálni remeselníci, ponúkne tiež ukážky stredovekej kuchyne, hrnčiarskeho remesla či lukostreľby. Jeho súčasťou bude aj kultúrny program, počas ktorého vystúpia folklórne súbory, hudobníci, tanečníci a umelci z Kežmarku a blízkeho okolia. Povolený počet návštevníkov festivalu sa bude odvíjať od aktuálnej pandemickej situácie a od obmedzení súvisiacich so zvýšenými hygienickými opatreniami.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nedeľa 11. júla

Rodná zem

KOŠICE. V nedeľu Štátne divadlo Košice predstaví jedinečnú krásu slovenského folklóru. Predstavenie sa malo pôvodne uskutočniť v Kulrurparku, no pre nepriaznivú predpoveďpočasia sa presúva do Historickej budovy Štátneho divadla Košice. Kvôli presunu sa posúva aj začiatok na 19.15 hod. Rodná zem, baletná inscenácia osvedčeného autorského tandemu režiséra Ondreja Šotha a scenáristky a dramaturgičky Zuzany Mistríkovej, mala premiéru v roku 2018 pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Choreografi troch generácií – Juraj Kubánka, Ondrej Šoth a Marek Šarišský –divákov prevádzajú Slovenskom a dávajú im nazrieť do hlbokej studnice ľudových zvykov a tradícií. Príbeh sa začína v pohraničnom regióne Myjavy a ide cez Podpoľanie, Horehronie, smerom na Liptov a potom ku goralským tradíciám. Prechádza do vítania jari, cigánskeho folklóru až po Šariš a Zemplín. Podujatie sa začne o 19.00 hod.

Letné kino v Amfiku

KOŠICE. Romantická komédia Skráť to, zlato režiséra, scenáristu a herca Joshe Lawsona, uvidíte v nedeľu o 21.00 hod.

Princezná na hrášku

KOŠICE. S činohernou divadelnou rozprávkou Princezná na hrášku na motívy Hansa Christiana Andersena príde na Leto v Kulturparku medzi deti divadlo Etudy. Na predstavenie, ktoré bude na pódiu India 11. júla 2021 o 10.00 hod., môžu prísť malí aj veľkí, isto sa zabavia.