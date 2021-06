Horúčavy nepoľavujú, na juhu môže teplota dosiahnuť až 38 stupňov

V niektorých regiónoch hrozia aj búrky.

24. jún 2021 o 8:52 SITA

BRATISLAVA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 3. stupňa pred vysokými teplotami pre okresy Trebišov a Michalovce.

Ortuť teplomera sa v nich môže vyšplhať až na 38 stupňov Celzia. SHMÚ to uviedol na svojom webe.

Pre južné okresy v celej šírke územia Slovenska vydali meteorológovia výstrahu 2. stupňa.

Maximálne denné teploty tam môžu dosiahnuť 35 až 36 stupňov Celzia.

Výstrahy platia do 18:00.



Pre Oravu, Liptov, Spiš, Turiec a v okresoch Banská Bystrica a Brezno SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Tá platí do štvrtka do 22:00.

