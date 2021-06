Výber redakcie: Trosky tornáda zasiahli východ, hľadá sa Erin Brockovich

Ponúkame tipy na top články týždňa.

26. jún 2021 o 0:00 Katarína Gécziová, Michal Frank, Róbert Bejda

Prečítajte si výber zaujímavých článkov a tém, ktorý pre vás pripravila redakcia Korzára z uplynulého týždňa. Redaktori a editori zároveň komentujú udalosti, ktoré hýbali východným Slovenskom.

Tipy Kataríny Gécziovej

Erin Brockovichová by sa východu zišla

Kto z vás videl ten film? Jednoduchá žena bez práce, matka troch detí, sa pustila do veľkého sústa. Podarí sa jej zamestnať v advokátskej kancelárii, kde úplne náhodou narazí na prípad znečisťovania pôdy a podzemných vôd, ktoré má zhubné následky pre rodiny žijúce v bližšom i vzdialenejšom okolí.

Áno, mnohí si možno myslíte, že Erin Brockovich bola len vymyslená filmová postava. V skutočnosti ide o reálnu ženu s reálnym príbehom.

Tak podobne je to nejako s environmentálnymi problémami, ktoré ťažia východ. Sú skutočné, nie vymyslené. PCB látky uskladnené v Poši, ich pozostatky v Zemplínskej šírave, dokonca tu máme trojuholník smrti medzi Vranovom nad Topľou, Humenným a Michalovcami.

Dedičstvá minulosti ťažia našu pôdu, vodu, ovzdušie a tým pádom aj naše telá. Mohli by sme pokračovať environmentálnymi záťažami, ktorými je východné Slovensko prešpikované. Nie sme síce zďaleka ako v Černobyle, ale to neznamená, že by sme sa tým mali zaoberať menej.

Denník Korzár sa v uplynulých dňoch pozrel, s akými rôznymi ekologickými problémami sa východné Slovensko pasuje a pre ktoré sa zatiaľ nepodarilo nájsť riešenie. Zdravotné dopady niektorých environmentálnych záťaží už poznáme, iné na nás časom možno doľahnú. Potom by sa nám naozaj zišla Erin Brockovich, aby sa za naše práva pobila.

Sériu investigatívnych článkov o tom, čo ťaží Ružín, pripravila Lenka Haniková v spolupráci s Radoslavom Marekom.

Markušovské odkalisko je plné ťažkých kovov. Ľudia sa opaľujú pri toxickej vode

Smolník sedí na environmentálnej záťaži. Do potoka tečú kyslé vody

Odkalisko v Markušovciach ostalo ako pozostatok po spracovaní ortuti v ortuťovni v Rudňanoch. (zdroj: Korzár/Lenka Haniková)

O stave podzemných vôd, vplyve syntetických hnojív na pôdu a vodu a čo po sebe zanechala poľnohospodárska minulosť, píše v investigatívnej sérii Michal Frank v spolupráci s Júliusom Budayom.

Množstvo dusíka v podzemných vodách stúplo o 30 percent. Môžu za to syntetické hnojivá. Poľnohospodári sa bránia, hovoria o mýtoch

Vodu znečisťuje aj odpad zo žúmp. Skoro 40 percent obcí ešte stále nemá kanalizáciu. Vidiek trpí, vodovody nie sú prioritou

Zistia, že voda v studni je zlá, ale nič neurobia a o rok skúšajú, či sa nestal zázrak. Vodárne: Niektorí ľudia sú nepoučiteľní

Farmári tvrdia, že syntetické hnojivá používajú z ekonomických dôvodov. (zdroj: Il. foto: TASR)

Naši reportéri pre vás tieto príspevky pripravili s podporou grantu mládežníckeho občianskeho a mediálneho združenia Európsky dialóg.

Tajný plán župana Trnku

Tak si to zhrňme. Najprv bola veľká sláva, lebo Košický samosprávny kraj išiel stavať na mestských pozemkoch hokejový štadión. Skvelé. Rozvíjať mladé talenty, podporovať športovcov, poskytnúť potrebnú a najmä chýbajúcu infraštruktúru. Čo viac by si mala verejnosť od samosprávy želať a čakať, ak už teda dotuje jej pomerne rozvetvený aparát?

Aj to vyzeralo, že je to na dobrej ceste. Lenže potom to naozaj ostalo len v minulom čase. Tak ako pri niekoľkých iných témach narazila kosa na kameň. Pardon. Trnka na Polačeka. Alebo Polaček na Trnku.

Rozmenené na drobné, košický primátor a župan sa nezhodli v tom, čo a ako vlastne bude. Kto bude koľko platiť, či bude platiť a kto za to čo dostane. Takže nakoniec nie je nič. Majetkové rokovania sa skončili na mŕtvom bode.

Štadión síce bude, ale nie na mestských pozemkoch na Medickej ulici. Župan Trnka stratil s mestom trpezlivosť. Štadión chce stavať v areáli strednej školy. Ak sa projekt rozbehne na jej pozemkoch, je to logické, veď škola patrí pod ňu.

Záver naťahovačiek, ktoré Korzár pozorne sledoval, má dokonca vtipné rozuzlenie. Mesto si myslí (pred týmto článkom myslelo), že sa ešte s krajom dohodne.

Župa už poza jeho chrbát situáciu vyriešila "na tajňáša", po svojom. Za motiváciou rýchleho konania Trnku môžeme hľadať čokoľvek, ale natíska sa pomerne jednoduchá verzia. Bijú volebné hodiny. A pred nimi treba ešte čo-to verejnosti pozitívne ukázať, aj nejaké pásky prestrihnúť.

Košice chcú predať pozemky, no župa už halu presťahovala. Kraju došla trpezlivosť

Kraj sa rozhodol stavať hokejový štadión na vlastnom. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Tip Michala Franka

Voľby à la Humenné

Futbalový štadión a Humenskú televíziu spravuje mestská akciová spoločnosť 1. Humenská.

Je to tak trochu nechcená organizácia, ktorú nejde ani zrušiť, lebo by mesto muselo vrátiť štátu DPH za štadión. A zvoliť členov orgánov tejto akciovej spoločnosti, to je priam umenie.

Podarilo sa to na tretí pokus. No, podarilo… Predsedu predstavenstva síce zvolili, ale ten nesplnil základné kritérium, nemal vysokú školu. Primátorovi došla trpezlivosť a poslancom odkázal, že čo si upiekli, to nech si aj zjedia.

Predstavenstvu humenskej akciovky mal šéfovať kandidát s titulom, ale úspešný ho nemá. Do funkcie ho vymenoval primátor

Humenskí poslanci opäť rokovali. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

Tip Róberta Bejdu

Starostka v problémoch

Pomaly neprejde deň, aby sa v médiách neobjavila správa o nejakej známej osobe, ktorá čelí trestnému stíhaniu. Či už je to politik, policajt alebo iný verejný činiteľ.

Najnovšie sa verejnosť dozvedela, že obvinenou je aj starostka obce Bukovec v okrese Košice-okolie Lýdia Mikulová (enzávislá). A to obvinenie jej nevzniesol len taký nejaký policajný orgán, ale rovno NAKA.

Starostka lieta v problémoch pre konanie, ktorého sa mala dopustiť ešte pred piatimi rokmi. Poľnohospodársku platobnú agentúru mala požiadať o dotácie aj na parcely, ktoré podľa všetkého neobrábala. Nešlo o až takú vysokú sumu, niečo cez päťtisíc eur, no keďže dotácie poskytuje Európska únia, prečin má predsa len väčšiu váhu.

Mikulová, ktoré v čase podania žiadosti ešte možno ani netušila, že raz bude starostovať, vinu popiera. Tvrdí, že vytýkané parcely obhospodarovať chcela, no zo strany konkurencie jej to nebolo umožnené. A že po vyhratých komunálnych voľbách sa podnikania v agrosektore vzdala.

Horšie pre ňu je, že ak by ju súd uznal vinnou, vzdať sa bude musieť aj starostovskej stoličky.

NAKA obvinila starostku Bukovca pre agrodotácie a križovanie. Vyhrážajú sa mne aj mojej rodine, tvrdí

Starostka Bukovca má problémy s eurodotáciami ešte z éry, keď sa venovala poľnohospodárstvu. (zdroj: TASR/Archív L.M.)

Foto a udalosť týždňa

Živelná katastrofa, ktorá mala počas písania tohto textu päť obetí, sa síce prehnala južnou Moravou, ale zasiahla aj východné Slovensko.

Zábery, na aké sme boli zvyknutí len z katastrofických filmov a z pozerania zahraničného spravodajstva, sa odrazu stali realitou blízko slovenských hraníc. A nešťastie má obeť aj priamo z východu.

V obci Lužice zahynula tehotná žena. Spadla na ňu železná konštrukcia. Neprežilo ani jej nenarodené dieťa. Pôvodom bola z Prešova, dlhodobo žila v Čechách.

Martina bola dcérou známeho hudobníka Františka Cmara zo skupiny Mloci. Pozostalým vyjadruje redakcia Korzára úprimnú sústrasť.

Pri tornáde na Morave zahynula aj Prešovčanka, dcéra známeho hudobníka

Obraz skazy. Takto to vyzeralo na južnej Morave po štvrtkovom nešťastí. (zdroj: FB/Severe Weather Slovakia o.z.)

Ďalšie tipy v skratke

Matka tvrdí, že ju napadol známy advokát. Keby som bol v USA, zastrelím ich, reaguje on

Ročné naťahovanie je na konci. Prešov chce Remetovi zaplatiť za akcie 1. FC Tatran. Kontrolór: Nevieme, čo kupujeme

Keď sa darí, tak sa darí. Nemocnici, ktorá horela, sa pokazil röntgen i chladenie

Košický kraj zatvoril most. Ľudí čaká obchádzka 90 kilometrov. Starosta hovorí o ďalšom údere pre chudobný východ

Výbohova firma sa k zákazke dostala vďaka subdodávateľovi so symbolickým podielom

Americké stafordy, ktoré dohrýzli poštárku, majitelia utratili. Starosta Kojšova je rád, dúfa v upokojenie situácie

Zo Šíravy treba odstrániť bahno, museli by ju vypustiť, trvalo by to päť rokov

Šéf FC Košice Trnka zmluvu na arénu podpíše, ale mesto musí prenajať pozemky Maďarom

Čísla týždňa

Posledné dni bolo riadne horúco. Potvrdzujú to i oficiálne údaje Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). V stredu bola maximálna denná teplota 34,5 a vo štvrtok 34,8 stupňa Celzia.

Tropické dni si žiadajú i tropické noci. Hodnoty minimálnej teploty vzduchu boli 20,8 a 21,7 stupňa Celzia.



"Výnimočnosť potvrdzuje skutočnosť, že dve tropické noci po sebe v júni boli v Košiciach v posledných 71 rokoch iba v troch rokoch - 1963, 2013 a 2021,“ dozvedeli sme sa od meteorológa Pavla Faška zo SHMÚ.

Extrémne teplo posiela ľudí k vode. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Kultúrna udalosť roka

A je to tu. Obľúbený Art Film Fest je po ročnej pandemickej odmlke späť. Síce inak, ako si ho pamätáme, v komornejšej atmosfére a za dodržania opatrení, ale napriek tomu sme radi, že filmová kultúra sa reštartovala.

Nádielka kvalitných filmov, pestrý každodenný program, oceňovanie hercov a najmä - opäť diváci v premietacích sálach.

Aj keď Košice nedýchajú takou intenzívnou arómou, na akú sme si za posledné roky počas Art Film Festu zvykli, nevadí. Sme radi za to, že je späť. Vitaj, Art Film Fest, opäť na východe. A prosíme, už si nikdy nedaj pauzu.

Art Film Fest 2021 odštartoval. Nárožný: Kňažko, Hrušínský či Hopkins, to sú veľkí hráči

Hľadisko v Kunsthalle bolo plné, aj keď bolo len poloprázdne. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

