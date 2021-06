Za medzevským drakom, súťaž kuchárov, otvorené parky. Tipy na víkend 26. a 27. júna

Kam na zaujímavé ekcie.

25. jún 2021 o 13:00 red., TASR

Sobota, 26. júna

Deň čistej Terasy

KOŠICE. Od 9.00 do 13.00 hod. bude prebiehať tradičné podujatie Deň čistej Terasy. Odpad sa bude zbierať zo zelenej plochy nad Starou sladovňou. Upravia sa tiež ihriská na Lunikoch I. a V. Zraz pre účastníkov je pred Miestnym úradom mestskej časti Košice-Západ. Pripravený bude aj guláš, tvorivé dielne a atrakcie pre deti v Zuzkinom parku.

Za medzevským drakom

KOŠICE. Nadšenci železničnej nostalgie z občianskeho združenia Detská železnica Košice vďaka dlhoročnej spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom v Medzeve sa v sobotu 26. júna vydajú na ďalší poznávací výlet z Košíc. Namierené majú do Medzeva, kde odhalia tajomstvo krvilačného draka, navštívia kinematografické múzeum, hámor, hvezdáreň, kostol a ochutnajú tunajšiu špecialitu. Na záver dňa je pripravené zábavné popoludnie s hasičmi. Novinkou v netradičnej nostalgickej súprave bude retro reštauračný vozeň. Odchod výletného vlaku z hlavnej železničnej stanice v Košiciach je naplánovaný na sobotu 26. júna o 8.20 hod.

Staromestské kultúrne leto

KOŠICE. Na Dominikánskom námestí sa v sobotu 26. júna 2021 počas dňa predstaví špička šéfkuchárov zo slovenských aj medzinárodných kuchárskych organizácií, ktorí ukážu nielen ochutnávku zo svojho kuchárskeho umenia, ale vo varení si priamo na mieste aj zasúťažia. Organizátori však okrem samotného varenia zo surovín získaných priamo na trhu a degustácií pripravujú aj moderované filetovanie morskej ryby a špeciálny mini rybací trh, ktorý ponúkne okrem rybacích špecialít aj plody mora.

Legendárni fotografi z Tábora

KOŠICE. Návštevníci Slovenského technického múzea na košickej Hlavnej ulici si môžu pozrieť fotografickú dvojvýstavu Legendárni fotografi z Tábora. Jej prvá časť ponúka tvorbu fotografa Ignáca Schächtla a jeho potomkov. Druhá časť je venovaná kameramanovi Karlovi Slachovi a jeho fotospráve Cesta Vysočiny.

Diela Jána Rašku

KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE. Banícke múzeum v Rožňave vystaví v priestoroch Andrássyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí diela akademického maliara Jána Rašku.

Tvorba súčasného maliara Jána Rašku je popretkávaná známkami realizmu. Prostredníctvom symbolov sa však okrem toho, čo videl v skutočnosti, snaží zachytiť i podobu snov.

„Mojimi dielami sa snažím dráždiť tajomstvom, chcem nimi s divákom komunikovať. Zároveň však moje obrazy nechcú byť úplne odhalené, pretože keby sme veci pochopili, všetko by sa zrútilo. Obrazy preto môžeme čítať aj ako príbehy, ktoré k nám prehovárajú,“ uviedol Raška.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vernisáž výstavy sa uskutoční v sobotu 26. júna o 17.00 hod., Raškove diela budú môcť návštevníci v priestoroch Andrássyho obrazárne obdivovať do 29. augusta vždy od stredy do nedele v čase od 9.00 do 17.00 hod.

Víkend otvorených parkov a záhrad

TATRANSKÁ LOMNICA. Po minuloročnej prestávke, o ktorú sa postarala pandémia koronavírusu, sa v Expozícii tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici uskutoční Víkend otvorených parkov a záhrad. Štátne lesy Tatranského národného parku (TANAPu), ktoré botanickú záhradu prevádzkujú, sa do celosvetového podujatia zapoja už po siedmy raz.

Na návštevníkov čakajú komentované prehliadky botanickej záhrady, pripravené sú tiež ukážky pikírovania rastlín, chýbať nebudú ani vzorky sadeničiek vysokohorských rastlín a ich semienok.



Na ploche 3,2 hektára rastie v expozícii v Tatranskej Lomnici celkovo viac ako tristo druhov bylín a drevín. Medzi nimi i také, ktoré pri potulkách prírodou ostávajú pred zrakmi návštevníkov vysokohorského prostredia skryté.

Sezóna v botanickej záhrade potrvá do 19. septembra. Do konca augusta bude expozícia otvorená denne od 9.00 do 17.00 hod. Potom sa jej brány zatvoria o dve hodiny skôr.