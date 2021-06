Výber redakcie: Roztomilé prekecnutie o pápežovi a pokarhanie šťastnej primátorky

Ponúkame tipy na top články týždňa.

19. jún 2021 o 4:18 Michal Frank, Jana Otriová, Klaudia Jurkovičová, Monika Almášiová, Daniela Marcinová, Lenka Haniková, Róbert Bejda, Jaroslav Vrábeľ

Prečítajte si výber zaujímavých článkov a tém, ktorý pre vás pripravila redakcia Korzára z uplynulého týždňa. Redaktori a editori zároveň komentujú udalosti, ktoré hýbali východným Slovenskom.

Tip Daniely Marcinovej

Ani jeden, ani druhý. A ani nikto

Za hlučného pískania bŕzd zastaví na košickej stanici rýchlik z Bratislavy. Vystúpi z neho nadšený párik turistov odniekiaľ z Nitry, ktorí na košickú zem položili nohy po prvý raz. S foťákom na krku, ruksakom na chrbte a smartfónom v selfie tyči vykročia cez tiene líp a javorov v Mestskom parku smer Hlavná ulica. Len čo na nich opäť zasvieti slnko, uvidia neveľkú, zato o to krajšiu historickú budovu so zelenou strechou. Jakabov palác, hoci oni zrejme netušia, že sa tak volá. Ako správni turisti sa pri nej zastavia na pár fotiek.

„Váu, vyzerá to zaujímavo, však, miláčik?“ ťahá žena za ruku svojho partnera. „Chcela by som vidieť, ako vyzerá zvnútra.“

Tu sa pri nich pristaví miestny mladík. Pokyvká hlavou a vzdychne: „Áno, to my všetci.“

Možno sa takáto scéna nikdy naozaj neodohrala, ale vo svojej podstate je pravdivá. Dnešní dvadsiatnici interiér Jakabovho paláca na vlastné oči nikdy nevideli. A tak skoro ho zrejme ani neuvidia.

Môže za to dlhotrvajúci spor medzi mestom Košice a údajnými dedičmi posledného vlastníka meštianskej vily z Južnej Ameriky, ktorí majú na získaní budovy eminentný záujem.

Dal by Boh, aby sa hneď po prípadnom víťazstve v súdnom spore presťahovali na opačnú stranu planéty a v spolupráci s odborníkmi vrazili milióny eur do záchrany rozpadávajúcej sa budovy, aby ju zachovali pre ďalšie generácie a prípadne z nej vytvorili aj niečo prospešné pre verejnosť.

Mesto, ktorému súdy v minulosti vlastníctvo budovy priznali, má s touto historickou pamiatkou veľké plány. Svojho času boli dokonca schválené i pamiatkarmi. Kým sa však spor neuzavrie, má zviazané ruky. Bytový podnik mesta Košice, ktorý budovu spravuje, zatiaľ môže vykonávať len drobné udržiavacie práce. Ale to nestačí, pamiatka by potrebovala komplexnú rekonštrukciu. A tak Jakabov palác zatiaľ pomaly chradne.

Snáď kým ultrarýchle slovenské súdnictvo vynesie záverečný ortieľ, nezíska víťazná strana len novú košickú ruinu.

V centre Košíc je 20 rokov zatvorená pamiatka. Jakabov palác je obeť súdnych sporov. Sídlil tam Beneš, plánujú sieň slávy

Kazetová sieň s dreveným stropom je najkrajšou miestnosťou v celom paláci. Mesto umožnilo Korzáru nafotiť interiér pamiatky. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Tip Róberta Bejdu

Únos notára alebo sprenevera?

Približne pred mesiacom vyplávala na povrch kauza košického notára Vojtecha Kavečanského.

Na polícii tvrdil, že ho začiatkom mája neznámi muži uniesli a potom donútili vybrať z trezora v jeho úrade štyri milióny eur. Odovzdal ich vraj niekomu v Rakúsku.

Polícia začala prípad vyšetrovať a najavo vyšlo viacero podozrení. A to ani nie tak v súvislosti s pochybnosťami, za akých sa údajný únos stal, ale pre fámy, ktoré sa začali šíriť na verejnosti.

Lebo už v prvých komentároch po medializácii zrejme ľudia, ktorí notára poznajú, naznačovali fingovaný únos a zneužitie úradných peňazí niekde inde. Napríklad v kasínach.

Polícia prípad niekoľko týždňov vyšetruje a zatiaľ o výsledkoch mlčí. Priznala však, že na Kavečanského už eviduje trestné oznámenie. Ďalšie podala notárska komora a podnikla aj iné kroky...

Na notára z kauzy únosu pre 4 milióny je trestné oznámenie, komora vidí spreneveru. Stopli mu výkon funkcie, mohlo to byť inak

V tomto dome na Kmeťovej ulici sídli notársky úrad Vojtecha Kavečanského. Aktuálne má výkon funkcie pozastavený. (zdroj: Róbert Bejda)

Tip Lenky Hanikovej

Zákerný, pohodlný home office

Home office sa podpísal na vyúčtovaní nákladov na bývanie. Dalo sa to čakať. Minulý rok síce mnohí ľudia pracovali z pohodlia domova, na ktoré si zvykli a len ťažko sa ho vzdávajú, ale na úkor vyššej spotreby vody, elektriny či plynu.

Michal Lendel zisťoval, čo je za drahším vyúčtovaním. Zaujímavé je napríklad to, že aj napriek dlhšej zime platí paradox, že čím viac kúrite, tým menej zaplatíte, ak to robia všetci susedia s vami. Potvrdilo sa to aj z práce doma, keďže obyvatelia užívali svoje byty permanentne a všetky priestory boli trvalo vykurované.

Nad touto témou však visí jeden zaujímavý otáznik. Ako by sa mali k navýšeným výdavkom na bývanie postaviť zamestnávatelia? Mali by zamestnancom na zvýšené výdavky na prácu z domu prispievať, preplácať ich alebo im zvýšiť plat?

V súvislosti s prácou z domu je stále niekoľko neznámych, ktoré sa kvôli pandémii stali tiež aktuálnymi. Tak napríklad, ako je to „s právom na odpojenie sa“? Má zamestnanec na home office vytýčenú pracovnú dobu, alebo tým, že sme v podstate permanentne dostupní na mobile či maili, môže zamestnávateľ volať aj po pracovnej dobe, teda v neskorších večerných hodinách? Podmienky a "úskalia" home office sú stále zatiaľ na dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom, Zákonník práce tieto otázky nepokrýva.

Spotreba vody stúpla aj o 100 percent, za home office si priplatíme. Viacerí majitelia bytov zostali zaskočení

Ľudia trávili vlani počas korony oveľa viac času doma. Odrazilo sa to na nákladoch na bývanie. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Tipy Michala Franka

Prešovská mytológia je bohatá a ľudí tieto báje bavia. Nikde inde ich nie je viac než pri športe. Pomerne malá, ale hlučná skupina ľudí sa konečne dočkala a má žatvu. Po dvoch rokoch relatívneho pokoja sa roztrhlo vrece s tlačovkami a športoví fanúšikovia nevedia, čo skôr. Dobrá správa je, že mytológia môže pokračovať, chleba i hier je dostatok.

Tlačovky zmapoval kolega Michal Ivan a jeho články vrelo odporúčam.

Jednu zvolal majoritný majiteľ futbalového Tatrana Prešov Miroslav Remeta. Do klubu vrazil veľa peňazí, ale veľa vody s ním nenamútil. Najvyššiu súťaž hral krátko len dvakrát. „Vyrucene peňeži,“ dodal by cynik. Klub, momentálne bez štadióna, zosunul do tretej ligy. No a teraz ho predáva v super akcii, po zľave, za jedno euro. Nikto ho však kúpiť nechce, mesto ho chce kúpiť za trhovú cenu. Na audite sa nezhodli.

V preklade: Euro je priveľa. Klub má akiste podstatne nižšiu hodnotu, ergo dlhy. Takže sa ešte chvíľu obe strany, prípadne viac strán, naťahovať budú. Môžeme sa tešiť, kúpiť pukance, otvoriť pivko a sledovať toto predstavenie.

Zatiaľ odporúčam výborný článok, nechýba v ňom ani prešovská špecialita „záhadný investor“, čiže spĺňa všetky prvky dobrého čítania, ako akčná komediálna dráma s vybrúsenými dialógmi a s prvkami mystérie.

Záchrana futbalu v Prešove. Prvá ani druhá, mesto už má ponuku č. 3, Remetu zaskočili. Podnikateľ: Chcú platiť viac ako milión?

Väčšinový akcionár futbalového klubu Miroslav Remeta. (zdroj: Michal Ivan)

Druhý článok z tohto literárneho žánru je hokejový.

Zväzový šéf Šatan sa opäť s primátorkou stretol na spoločnej tlačovke, ale už nekarhal. Naopak, so širokým úsmevom ad hoc nový extraligový klub, s licenciou kúpenou z Detvy (mystery prvok sa tým trochu stratil, ale nevadí), takže v Prešove bude hokejová extraliga. Z východu ju bude hrať päť miest, takže sa črtá zaujímavý ročník.

Prešov, ktorý chce ísť do play-off, povedie Bokroš, na domáci ľad sa vráti Zagrapan a ak to pandemická situácia dovolí, aj bufety otvoria.

Do Prešova sa vracia hokejová extraliga po 23 rokoch. Licencia sa sťahuje z Detvy. Koučom HC 21 Prešov bude Ernest Bokroš

Predstavenie nového hokejového klubu HC 21 Prešov. (zdroj: Michal Ivan)

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tip Jany Otriovej

Do Potoka času, vodnej plochy s dvomi fontánami v hornej časti pešej zóny v Humennom, niekto nalial neznámu látku. Voda sa začala nadmerne peniť a zapáchať.

Fontánu museli odstaviť.

Teraz treba vodu vypustiť, dno vyčistiť dezinfekčným roztokom a Potok času znovu naplniť vodou.

Maličkosť?

Vskutku „hrdinský“ čin neznámeho „odvážlivca“ vyjde Humenčanov odhadom na dva a pol tisíc eur.

Je naozaj nepochopiteľné, čo viedlo myseľ a ruku človeka, ktorý sa odvážil na námestí pod kamerami na čosi také.

Či išlo o „neškodný“ žart, recesiu, pomstu či skúšku odvahy, ťažko povedať. Polícia nevie, o koho ide.

Potok času slúži nielen pre potechu očí, ale aj na osvieženie ovzdušia v horúcom lete. Aj o toto pripravil neznámy „odvážlivec“ svojím nezmyselným hrdinstvom Humenčanov.

Po Fontáne lásky teraz silno pení a zapácha Potok času. Vandal doň nalial chemikáliu. Humenský náčelník: Asi ho nevypátrame

Potok času v Humennom a neznáma látka. (zdroj: Jana Otriová)

Tip Moniky Almášiovej

Očkovanie s neustálymi komplikáciami

Na prekonanie covidovej pandémie a zvládnutie prípadnej tretej vlny má byť zaočkovanosť v populácii čo najvyššia. Začína sa skloňovať odmeňovanie, ale aj lotéria. Kampaň je totiž mimoriadne vlažná.

Dôvody pre a proti vakcíne majú ľudia rôzne a nečudovala by som sa, ak by niekoho prešla chuť pre neustále komplikácie. Neprejde týždeň, aby nevznikol nejaký kiks.

Najnovšie zažili zmätky gelnickí dôchodcovia. Skupina ľudí, pre ktorú nie je ľahké prihlásiť sa na očkovanie. Tiež je pre nich komplikované presunúť sa za vakcínou do iného mesta.

V Gelnici očkovacie centrum nie je, za vakcínou musia cestovať do Košíc alebo Spišskej Novej Vsi.

Možnosť, ako sa dostať k vakcíne, prišla vďaka mobilnému očkovaciemu tímu, ktorý záujemcov očkoval v základnej škole.

A takmer sa to nepodarilo, lebo Národné centrum zdravotníckych informácií pozvalo seniorov na preočkovanie o deň neskôr do Košíc.

Gelnických seniorov volali na piatok do školy. Potom prišla esemeska na sobotu do Košíc. Boli zmätení, správu NCZI majú ignorovať

V Gelnici v piatok očkovali v priestoroch základnej školy. (zdroj: FB Gelnica)

Tip Klaudie Jurkovičovej

Vždy ma zamrazí, keď dávame na web správu o nejakej tragickej nehode. Neviem sa ubrániť temným úvahám o tom, na čo tí ľudia v posledných sekundách asi mysleli, či sa ráno stihli rozlúčiť s rodinou, koho každého ich strata zabolí...

Sú úseky, ktoré sú nehodovejšie ako iné. Ako napríklad ten pri Drienovci. Je smutné, že k zmene organizácie dopravy dochádza až po tom, čo tam vyhaslo toľko životov...

Starosta, polícia aj dopravný expert sa zhodujú v jednom – vo väčšine prípadov sú na vine vodiči. Reči o tom, že šoféri by mali jazdiť ohľaduplne, že majú dodržiavať rýchlosť, bezpečnú vzdialenosť či včas vyhadzovať smerovky, však vyznievajú ako otrepané frázy.

Nie sú to otrepané frázy. Pochopila som to, keď sme začali častejšie jazdiť po rakúskych a nemeckých diaľniciach. Áno, aj tam sa občas vyskytne nejaký magor, ale fakt len zriedka. Žiadni frajeri, ktorí hádžu smerovku na poslednú chvíľu... Vodiči sa poslušne radia do pruhov podľa rýchlosti, akou jazdia, nechávajú si veľké odstupy, aby sa mohol niekto pred nich zaradiť z vedľajšieho pruhu, auto pred vami začne varovne blikať, keď sa blíži ku kolóne, aby ste si stihli spomaliť, vodič pred preradením do iného pruhu dáva smerovkou svoj úmysel najavo dostatočne dlho...

Nuž, nie je to len o tom, že Nemci a Rakúšania majú kvalitnejšie cesty, sú na rozdiel od nás aj väčší džentlmeni. Alebo len jednoducho – sú zvyknutí dodržiavať pravidlá.

Pri Drienovci za dva roky zomreli siedmi ľudia. Zmenia tam značenie. Dopravný expert: Problém to nevyrieši

Posledná tragédia medzi Drienovcom a Turňou nad Bodvou. (zdroj: KR PZ KE)

Tip Jaroslava Vrábeľa

Pokarhanie, ktoré nikoho nemrzí, ale všetkých teší

Určite všetci poznáte ten pocit, keď viete niečo, z čoho máte veľkú radosť, a veľmi by ste sa o tú správu chceli s niekým podeliť, aby sa tiež potešil, ale zatiaľ nemôžete, lebo to máte zakázané, kým vám to nedovolia. Alebo pocit, keď máte pre niekoho super darček na narodeniny alebo na Vianoce a najradšej by ste mu ho dali hneď, pretože do narodenín či Vianoc to už jednoducho nemôžete vydržať, nedá sa to, ale musíte, aj keď vás ide roztrhnúť. Alebo ako keď dieťaťu poviete niečo zaujímavé, ale s tým, že je to tajomstvo a nesmie to nikomu povedať, a ono to aj tak niekomu povie, ale s tým, že ten niekto to už naozaj nesmie nikomu ďalšiemu povedať, že to už vie, a nakoniec sa to už aj tak dozvedia všetci.

Asi takto nejako je to teraz s pripravovanou návštevou pápeža Františka v Košiciach a Prešove v septembri. Ľudia, ktorí vedia, že sa to chystá, nemôžu tvrdiť, že to nie je pravda. Nemôžu vyhlásiť, ani že pápež príde, ale ani to, že nepríde, ani že vedia, ani že nevedia. Takže vlastne nemôžu povedať vôbec nič, len sa tajuplne tváriť, veľavravne usmievať pod rúškom a iba čakať, kedy to už Vatikán potvrdí.

Prešovská primátorka Turčanová (KDH) sa však už zjavne tak preveľmi teší, že sa roztomilo prekecla, možno neúmyselne a možno aj úplne naschvál, až si vyslúžila vatikánske „pokarhanie“, ktoré však nielen ju, ale všetkých v skutočnosti určite viac teší ako mrzí, možno aj vrátane samotného Vatikánu, že sa tu všetci už nevieme pápeža dočkať. Upozornenie, že primátorka porušila protokol, keď povedala niečo, čo ešte nie je potvrdené, vlastne znamená, že to ešte len má byť potvrdené, takže pápež zrejme má prísť, lebo veď keby nemal, tak to sa dá predsa povedať aj rovno, že nepríde, a netreba upozorňovať, že sa to nemá prezrádzať...

Vatikán upozornil Turčanovú, že o návšteve pápeža porušila protokol. Primátorka prezradila viac, ako mala

Pápež František má láskavý zmysel pre humor. (zdroj: SITA/AP)

Ďalšie tipy v skratke

Táto fotka sa objavila na sociálnej sieti. (zdroj: FB/Jozef Dirga)

Do tatranského hotela vošiel medveď, dnu sa dostal cez dvere na fotobunku. Podľa riaditeľa vnikol len na terasu

Horela košická nemocnica, evakuovali 60 pacientov, prišiel premiér Heger. Polícia začala trestné stíhanie

Na košickú arénu sa zrútil strom, majiteľ ho žiadal vyrúbať: Nemuselo sa to stať. Okolo štadióna chodí mnoho detí

Syn známeho podnikateľa prenasledoval expriateľku. Dostal pol roka. Na internete sa preslávil cvičením v cele

Bývalá správkyňa nebankovky SaS Slovensko má zaplatiť 4,6 milióna eur. Kristína Rigová si vypočula tretí rozsudok

Košičan má 22 rokov a už 10 záznamov v registri trestov. Ďalší ho čaká. Súd mu dal poslednú šancu na nápravu

Protesty v Prešove a 17 obciach zopakujú. Kvôli R4 zablokujú dopravu. Prvá barikáda má byť v najväčšej špičke

Pokazený semafor na štvorprúdovke odrezal časť Košíc od MHD. Polícia nič nevedela. Starosta Pereša: Vodiči jazdia ako blázni



Ak sa vám Výber redakcie Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber, ako aj na odber našich ďalších e-mailových newsletterov Denný newsletter Korzára , Podcasty Korzára , Víkendové čítanie Korzára a Košický Korzár Večer .