Varíme s Korzárom: Cuketovo-fazuľový burger

Aby si na záhradnej párty pochutili aj vegáni.

18. jún 2021 o 0:00

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Cuketovo-fazuľový burger

Potrebujeme: 1 veľkú konzervu bielych fazúľ (cca 425 ml), 2 polievkové lyžice (PL) cícerovej (alebo inej obľúbenej) múky, 1/2 šálky (š) postrúhanej cukety (asi jedna stredne veľká), 1/2 š strúhanky (podľa možností celozrnnej), 2 nadrobno nakrájané strúčiky cesnaku, 1/2 š najemno nakrájanej červenej cibule, 2 čajové lyžičky (ČL) sušeného oregana, štipku soli a mletého čierneho korenia, olivový olej na pečenie.

Postup: Z konzervy bielych fazúľ odoberieme 1 lyžicu nálevu a dáme do malej misky. Pridáme múku a lyžicu vody a dobre pomiešame. Zvyšok nálevu zlejeme, fazule premyjeme a popučíme na hrudkovitú kašu. Postrúhanú cuketu cez utierku dobre vyžmýkame a pridáme k fazuliam. Pripojíme aj strúhanku, cibuľu, cesnak, soľ, čierne korenie, oregano a nálev s múkou. Zmes by mala po premiešaní všetkých surovín držať pohromade, ak to tak nie je, pridáme viac múky. Rozdelíme si ju na štyri časti a vyformujeme hrubšie fašírky, ktoré upečieme na olivovom oleji na panvici z oboch strán. Podávame v burgerovej žemli spolu s vegánskou majonézou alebo iným obľúbeným dresingom, plátkom syra, paradajkou a ľadovým šalátom.

Zdroj: makingthymeforhealth.com