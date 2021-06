Covid automat od 21. júna: Na východe bude už päť zelených okresov

K očkovaniu chcú motivovať aj finančne.

16. jún 2021 o 13:03 (aktualizované 16. jún 2021 o 16:12) Klaudia Jurkovičová, TASR, SITA

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Epidemiologická situácia na Slovensku sa opäť zlepšila, tempo poklesu sa však mierne spomalilo.

Pokles v pravidelne sledovaných ukazovateľoch pokračuje podobným tempom aj v okolitých krajinách. Znepokojujúca je však situácia vo Veľkej Británii, kde nabral dominanciu indický variant koronavírusu. Ten postupne preniká aj do kontinentálnej Európy.

V našich nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných menej ako 250 pacientov, pľúcnu ventiláciu potrebuje menej ako 25 osôb.

Covid automat

Novú mapu okresov podľa covid automatu schválila v stredu vláda, platiť bude od budúceho týždňa s výnimkou Trenčína. Pre tento okres bude platiť prvý stupeň ostražitosti, teda žltá farba, už od štvrtka 17. júna.

Od pondelka 21. júna bude už len jeden červený a jeden ružový okres. Oranžovú farbu bude mať 15 okresov a žltú farbu 44 okresov. Do zelenej farby sa zaradí 17 okresov Slovenska.



V druhom stupni varovania, teda červenej farbe, bude od pondelka okres Myjava.

V prvom stupni varovania, ku ktorému je priradená ružová farba, bude okres Kysucké Nové Mesto.

Okresy na východe

Do druhého stupňa ostražitosti, do oranžovej farby, sa na východnom Slovensku zaradia okresy Gelnica, Humenné, Sobrance, Spišská Nová Ves a Vranov nad Topľou.

V prvom stupni ostražitosti a zároveň žltej farbe budú okresy Bardejov, Košice I.-IV., Košice-okolie, Levoča, Medzilaborce, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Snina a Trebišov.

Do monitoringu, čo znamená do zelenej farby, sa zaradia okresy Kežmarok, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov a Svidník.

Rúška sú teda stále povinné v interiéri, na hromadných podujatiach aj v exteriéri.

Čo so Sputnikom a odmeny pre očkovaných

Prvou dávkou vakcíny je zaočkovaných viac ako 1,9 milióna ľudí, informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík.

Plne zaočkovaných je teda už 22 % populácie a tretina obyvateľstva má už ochranu v podobe prvej dávky vakcíny.

Úroveň zaočkovanosti je v jednotlivých vekových skupinách rôznorodá, najnižšia je zatiaľ u detí. Aspoň prvou dávkou je zaočkovaných viac ako 65 % sedemdesiatnikov.

Rozdiely v zaočkovanosti sú v jednotlivých okresoch podľa Mišíka veľmi výrazné. Zaočkovanosť prvou dávkou dosahuje od 21 % do 52 %, pri druhej dávke je ochrana na úrovni od 14 % do 32 %.



Aktuálne čaká na pridelenie termínu očkovania viac ako 70-tisíc osôb. Rovnako ako miera zaočkovanosti, aj záujem o vakcínu je v jednotlivých regiónoch rozdielny.

Termín druhej dávky očkovania si po novom už bude možné posunúť. Národné centrum zdravotníckych informácií spustilo novú funkcionalitu pre čakateľov na druhú dávku vakcíny. Ak už zaočkovaným pridelili termín druhej dávky, majú teda pozývaciu SMS či mail, a termín im nevyhovuje, môžu si ho presunúť. Možné je to na linku https://vakcinacia.nczisk.sk/zmena. Čakatelia na druhú dávku si môžu termín presunúť o jeden deň až mesiac.

Dávky vakcín Sputnik V by Slovensko mohlo predať alebo darovať krajinám západného Balkánu. Rokovať o tom by mohla vláda budúci týždeň. Prihlasovať sa na očkovanie bude možné do 30. júna, oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO).

Vláda v stredu diskutovala aj o hmotnom odmeňovaní zaočkovaných.

„Je možné, že bude istá forma finančného príspevku alebo lotérie pre zaočkovaných," povedal Lengvarský.

V prípade finančného príspevku by podľa neho šlo o plošné odmeňovanie pre všetkých, ktorí sa nechali zaočkovať.

Detské tábory a testovanie

Povinnosť PCR testov pre deti nad desať rokov, ktoré pôjdu v lete do táborov, je definitívna, potvrdil Lengvarský.

Deti do desať rokov sa pred nástupom do tábora nebudú musieť testovať.

PCR testy budú pre deti, ktoré letných mesiacoch navštívia letný tábor, preplácané štátom.

„Nechceli sme už situáciu komplikovať pre obyvateľov," povedal minister v súvislosti s tým, že medzi denným a pobytovým táborom je rozdiel.

Dôležitosť pretestovania účastníkov táborov pred ich začatím odôvodňuje tým, že sa na nich zúčastní veľké množstvo detí. Potvrdil, že minulý rok pred druhou vlnou pandémie bolo vyhodnotené a dokázané, že tábory sú jeden z najväčších problémov, kde dochádzalo k šíreniu ochorenia.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) uplynulý týždeň poukázal na to, že dôjde k úprave v systéme na korona.gov.sk, kde pribudne kolónka pre tábory.

Záujemcovia o tábor si tu budú môcť vyžiadať testovanie zadarmo.

Krajiny sveta podľa rizikovosti

Na zozname zelených krajín bude od pondelka 21. 6. 47 krajín. Vyplýva to z návrhu aktualizácie zoznamu krajín sveta podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu, s ktorým súhlasila vláda na svojom stredajšom zasadnutí.

Na zozname tzv. zelených krajín budú Andorra, Austrália, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Čínska ľudová republika, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grónsko, Holandsko, Hong Kong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Svätá stolica (Vatikán), Španielsko, Švajčiarska konfederácia, Švédsko, Taiwan a Taliansko.

Medzi červené krajiny budú patriť Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Čierna hora, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kosovo, Kuba, Libanon, Moldavsko, Portoriko, Ruská federácia, Srbsko, Spojené štáty americké, Tunisko, Turecko, Ukrajina

Na zozname čiernych krajín sú všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú na zelenom a červenom zozname.

