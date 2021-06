Cesta do praveku a Hrnčiarske dni. Tipy na sobotu 12. júna

12. jún 2021 o 0:00 red.

Sobota, 12. júna

Cesta do praveku

KOŠICE. Druhá jazda historickým vlakom s Košickou detskou historickou železnicou bude opäť smerovať do praveku – do jednej z najvýznamnejších archeologických lokalít na Slovensku – do Nižnej Myšle. Odvezte sa historickým vlakom do doby bronzovej a spoznajte kov, ktorý zmenil svet. Historický vláčik vyráža na svoju druhú cestu do praveku už v sobotu 12. júna 2021 o 8.30 hod. z košickej železničnej stanice. Súčasťou programu bude aj otvorenie náučného chodníka Hornád - Milič, Ekomúzeum.

Hrnčiarske dni

BARDEJOV. Klasický výpal v hrnčiarskej peci, tvorivé dielne i otváranie pece po výpale si môžu pozrieť návštevníci Múzea ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch. Od piatka do nedele sa tam konajú Hrnčiarske dni. Návštevníci sa môžu v skanzene zoznámiť s prácou s hlinou, ktorú im priblížia členovia OZ Kreatívec, pozrieť si nakladanie hrnčiarskej pece, kochu i samotný proces vypálenia keramiky.

