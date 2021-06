Výber redakcie: Načo diaľnice? Radšej skicentrum na nížine. Briti by nás z východu hnali

Ponúkame tipy na top články týždňa.

12. jún 2021 o 0:00 Katarína Gécziová

Prečítajte si výber toho najlepšieho, čo pre vás redakcia Korzára počas pracovného týždňa pripravila. Redaktori a editori píšu o udalostiach, ktoré v uplynulom období hýbali východným Slovenskom.

Tip Jany Ogurčákovej

Košický výpredaj

Meštiansky dom v strede Hlavnej ulice s legendárnou kaviarňou na prízemí bude slúžiť maďarským diplomatom.

Po tom, čo sa miestni štamgasti ozvali, že centrum mesta si bez nej predstaviť nevedia, nový vlastník prisľúbil, že Carpano zachová.

Ministerstvo obchodu a zahraničných vecí Maďarska však malo v hľadáčiku v metropole východu viac nehnuteľností.

Prekvapivejšou je preto kúpa jedného z historických mestských palácov, konkrétne na rohu Hlavnej a Poštovej.

Ide o bývalé sídlo Ústavného súdu, posledné roky ste si na dvoch podlažiach mohli kupovať knihy.

V centre sa oplatí investovať, hovoria si znalci sediaci na košických letných terasách. A to si asi povedalo povedal aj minister Péter Szijjártó vo vláde Viktora Orbána.

Dva domy za približne 4 milióny eur sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Išlo o rýchly obchod, pre obe strany to bola stratégia dvojitého víťaza win – win.

Košičania môžu maximálne zdvihnúť obočie, prečo už nebudú nehnuteľnosti prístupné pre verejnosť.

A pozrieť sa na prsty staromestským poslancom, ktorí stoja pred hodenou rukavicou na kúpu lukratívnej vily, ktorú slávny maliar zanechal mestskej časti.

Jediná podmienka majstra Löfflera bola, aby sa vila využívala na umenie. No napriek tomu poslanci nevedia záujemcovi, ktorý prišiel s ponukou cashu, povedať nie.

Orbánova vláda skúpila lukratívne nehnuteľnosti v centre Košíc. Krúži aj okolo ďalšej historickej budovy

Bývalé sídlo Ústavného súdu už vlastní maďarské ministerstvo. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Tipy Kataríny Gécziovej

Ešte sme nevyhrali

Možno sme si s príchodom teplých dní a so stále nižšími štatistikami pomaly aj vydýchli, že sme ten covid porazili. Pacientov máme síce naoko v nemocniciach menej, ani mŕtvych nie je zďaleka toľko ako v tých najhrozivejších dňoch, ale jedno je viac než isté. Ešte sme nad tou koronou nevyhrali.

Ukazuje to i pohľad do práce psychiatrov na klinikách a oddeleniach, ktorí upozorňujú, že koronavírus ohrozuje tak fyzické ako i mentálne zdravie ľudí.

Poruchy pamäti, demencia, slabá výkonnosť, takmer polospánok a neschopnosť fungovať tak ako pred chorobou. Mnohí ľudí sa po prekonaní covidu zmieta v nezdravom psychickom rozpoložení. A nikto presne ešte nevie, ako dlho to bude trvať a či to vôbec ustane.

Covid nám do nemocníc a k lekárom posiela novú vlnu pacientov s podlomeným psychickým zdravím. Je to isté, koronavírus ešte ani zďaleka neodchádza. Podrobnú správu o situáciu na psychiatrických lôžkach sa dozviete v nasledujúcom rozhovore.

Psychiater: Po covide majú mladí zahmlenú myseľ

Prednosta I. psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach a a Lekárskej fakulty UPJŠ Jozef Dragašek. (zdroj: UNLP)

Dôjdite aj vy kopať na Šíravu

Toto sme tu ešte nemali. Možno bude veľká brigáda na Zemplínskej Šírave. Štátny tajomník totiž na nedávnej návšteve horného a dolného Zemplína prezradil svoj nápad, ako si poradiť so špinavým bahnom s PCB látkami na dne slovenského mora, ktoré odrádzajú od kúpania.

Predstavil doslova a do písmena jednoduchý postup. Z celého dna Šíravy vybagrovať bahno, prefiltrovať PCB. Len čo potom, keď už bude hlina z vody von? Maličkosť.

Tie isté bagre, čo tam už budú parkovať, ju naložia na jednu kôpku, pardón, kopu až vznikne kopec, z ktorého by mohol byť rovno lyžiarsky svah. Určite je to reálne, veď podobné projekty videl štátny tajomník v Amerike a Holandsku. Len tak trochu zabudol, že tieto krajiny sú ekonomicky i technologicky o niečo ďalej ako my.

Pravdou je, že na dolnom Zemplíne je všade takmer rovina, takže by sa tam väčší kopec uplatnil a keby sa po ňom dalo aj zjazdovať na lyžiach, to by bola paráda. Veď by to bolo vlastne prvé lyžiarske stredisko v tomto regióne.

To si už budú východniari pochvaľovať, ako sa ten zaspatý turizmus brutálne okolo Šíravy rozbehol. Lyžovačka, kvalitná kúpačka, kopec ľudí, jupí.

My ešte pánovi štátnemu tajomníkovi poradíme jednu vec. Zlepšovák. Možno ani nebude treba tie bagre. Nestačili by dobrovoľníci, niečo v štýle zemiakovej brigády?

To by bolo azda pri napnutom štátnom rozpočte reálnejšie ako tá moderná technológia. A ušetrené peniaze by sa použili napríklad na diaľnice, o ktorých my východniari snívame.

Štátny tajomník Velič by bahno zo Šíravy vykopal a urobil z neho lyžiarsky svah

Dušan Velič, štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

Tip Kristiána Saba

Z futbalového ihriska záhradky? V Anglicku by ich hnali

Obyvatelia Družstevnej pri Hornáde, ktorí kedysi pomáhali pri výstavbe miestneho futbalového štadióna, sa musia v hrobe obracať. Ich dielo, určené pre šport, zábavu a rozvoj futbalu v obci zanikne.

Namiesto futbalistov, kopajúcich do lopty, sa na tráve vybláznia záhradkári s motykami. Je to iste lákavé. Krásna rovná plocha, anglický trávnik, čo viac si možno želať.

Snáď už len bazén, či vírivku. Prípadne by mohli využiť aj zavlažovací systém, ktorým ihrisko disponuje. Voda v horúčave iste osvieži.

Kedysi na tomto štadióne hrávali aj košické kluby. Tomu je koniec. Obec vlastné mužstvo nemá a starosta nechce kupovať Brazílčanov, aby ho vyskladali. Ide o srdce k lokalite a peniaze. Veď Družstevná nemala ani na odkúpenie štadióna od súkromného vlastníka.

Ten sa rozhodol, že so športom už nechce mať nič spoločné. Poukazuje na macošské sa správanie štátu v oblasti financovania športu. Dotovať niečo, čo neprináša zisk, ale neustále náklady, sa tiež nedá donekonečna.

Pôdu, aj keď tú futbalovú, ponúka na predaj, pretože má pocit, že pôda má slúžiť ľuďom. A tak si budúci záhradkári môžu pozemok na ploche futbalového ihriska vyhliadnuť cez inzertné portály.

Kolíky vymedzujúce parcely už na ploche sú. Problém je len v tom, že aj ak si niekto pozemok kúpi, musí počkať na zmenu územného plánu.

Dovtedy si môže, vzhľadom na momentálnu územnú viazanosť na šport, maximálne na svojom budúcom pozemočku zahrať futbal.

Smutná realita, ktorú by si v kolíske futbalu - Anglicku – nevedeli ani predstaviť.

Hrali tam futbalisti Košíc, ale už je koniec. Ihrisko sa predáva na záhradky alebo byty

Namiesto hráčov a lopty budú zrejme na ihrisku v Družstevnej pri Hornáde, v obci neďaleko Košíc, záhradkári s motykami. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Tipy Michal Franka

Tragédia na sídlisku

Nerád odporúčam takéto články, sám ich nemám v láske, ale žiaľ, stávajú sa aj tragické dopravné nehody. Táto sa stala na našom prešovskom sídlisku a preto sa o nej aj veľa hovorí.

Nehoda sa dotkla aj MHD. Ešte tri hodiny po nej boli zablokované trolejbusy, smerujúce z trojky cez centrum mesta smerom na Sekčov. Bohužiaľ, aj smutné správy musíme písať, nedá sa tváriť, že sa nestali, tak ak chcete vedieť, ako to bolo pri smrteľnej nehode, pri ktorej policajt zrazil dôchodkyňu, čítajte tento článok.

Smrteľná nehoda v Prešove. Policajt zrazil služobným autom dôchodkyňu

Policajt služobným autom zrazil dôchodkyňu na Sídlisku III v Prešove. (zdroj: Korzár)

Vybavili sme

Na Pavlovičovom námestí v Prešove bol vyvrátený strom. Okolo neho boli pásky, že tam netreba vstupovať a tým to haslo. To sa občanom nepáčilo, tak sa ozvali do redakcie a Korzár sa o to začal zaujímať.

Na radnici nad otázkami podumali a...

Strom i pásky dali odstrániť. Dva týždne vlečúci sa problém bol zrazu fuč, tak ako nedávno pri ceste na Šidlovec. Prečítajte si, ako to s tým spadnutým stromom bolo, pozrite si aj fotografie.

Nebezpečne vyvrátený strom nechali pri detskom ihrisku dva týždne len opáskovaný

Strom pri detskom ihrisku ostal vyvalený podľa miestnych približne dva týždne. (zdroj: Korzár/Michal Ivan)

Tip Jany Otriovej

Keby myšiarka ušatá vedela rozprávať

Zvieratkovské témy miluje v redakcii každý. Netrhajú síce rekordy v čítanosti a niekedy sa nekončia šťastne, sú však vďačným sústom pre komentátorov. Polohy sú zvyčajne dve: Ach, jaj, aké je to zvieratko zlaté a ľudia, ktorí mu pomohli, šľachetní, alebo Och, bože, akí sú tí ľudia necitliví a krutí, také čosi vyviesť bezbrannému tvorovi!?

Najnovším zvieracím aktérom je mláďa myšiarky ušatej, našej najbežnejšej mestskej sovy. Symbióza s človekom v obci Oľka v Medzilaborskom okrese vyšla 0:1 v neprospech jeho zvieracích rodičov a súrodencov.

Výrub stromov v „katastrofálnom“ stave ich v máji, teda v čase hniezdenia, pripravil o domov i život.

Osirelé mláďa skončilo v chovnej stanici, kde sa ho ujal zoológ Martin Šepeľa a náhradná matka, zrazená sova so zlomeným krídlom a slepým okom.

Mláďa sedelo na okraji provizórneho domčeka, vystreté a meravé, len vážne klipkalo žltými očami.

Podľa slov zoológa sa „tvárilo, že je konár,“ teda nenápadne, aby splynulo s okolím a tak ostalo v bezpečí pred zvieracími predátormi.

Pred ľuďmi sa ale neubránilo. Nemohli počkať ešte aspoň dva týždne, kým by vyletelo z hniezda?

Argument, že o sovách v smrekovej aleji nevedeli, vyznieva nepochopiteľne. Vari nie je prirodzené, že v obci obkolesenej horami a lesmi hniezdia myšiarky?

Som presvedčená o tom, že naši pradedovia aj bez zákona o ochrane prírody vedeli, že vážna sova so žltými očami sa postará o myši v ich sýpke.

Rúbali stromy, zničili hniezdo chránených myšiarok. Prežilo jedno sovíča

Zachránené sovíča je teraz u náhradnej mamy, ktorá je slepá na jedno oko. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

Tip Lenky Hanikovej

O poštových púšťach

V apríli, kedy sa už bolo približne 30 pobočiek Slovenskej pošty na východe zrušených, avizoval jej riaditeľ Martin Ľupták zatvorenie ďalších pobočiek. Dve z nich teraz končia priamo v Poprade. Ide o pošty v nemocnici a v časti Matejovce.

V Matejovciach je nevyhovujúca budova. V jej blízkosti však žijú chudobnejšie komunity a jej zrušenie opäť istým nenápadným spôsobom (za cenu modernizácie, ktorá je v otázke Slovenskej pošty nevyhnutná), uzemní život v menších obciach.

Pošty v niektorých odľahlých centrách totiž zastupovali spolu s miestnymi potravinami akési „komunitné centrá“ a ich postupným rušením z nich odchádza pomaly aj určitý typ verejného života. V odľahlejších kútoch krajiny sa stávame svedkami akýchsi „poštových a potravinových púšti“ a miestni už len budú návštevám ukazovať, že tu bola kedysi pošta.

Aj keď listy dnes už nikto neposiela, pošta neslúžila len na to. V malých obciach si ľudia prišli kúpiť žreb k narodeninám, slávnostne si išli po dôchodky, alebo keď šli okolo, len tak sa s niekým porozprávali. Teraz na týchto miestach ostanú po zrušených potravinách a poštách už len krčmy.

V Poprade zrušia dve pošty. Tá v Matejovciach je v havarijnom stave

Obyvatelia Matejoviec prídu o poštu. (zdroj: TASR)

Odporúčame si ďalej prečítať

Z obžalovanej expodnikateľky Kabrheľovej je dôchodkyňa, zo Sabinova chce späť do Košíc



Mesto Poprad zamení pozemky s Telenskeho firmou. Wzoš ostal osamotený

Kňaz mal znásilniť a zneužiť maloletú. Oslobodili ho, kraj to zrušil, proces pokračuje

O osude Remetovej tribúny sa ešte rozhodne. Môže padnúť i ostať stáť

V Údolí smrti sa vyhliadková veža rozpadáva, bude nová v tvare náboja

Prešovského poslanca obžalovali, svoj hlas mal predať za 20-tisíc

Po Polačekovom podnete obvinili podnikateľa z falšovania. Kauza sa týka falzifikátov stavebných rozhodnutí

Košickí poslanci dostali notebooky, online nerokovali



V Nižnej Myšli sa strieľalo, miestni mlčia. Podgurážená trojica mala autom prejsť detský bicykel a ohroziť deti aj psa

Akcia týždňa

Tak na tento deň detí v košickej zoo deti nezabudnú. Najmä tie, ktoré uviazli:

1, v dlhočiznom rade stojacich ľudí pred bránou do zoo

2, v kolóne áut vinúcej sa od zoo až do najbližšej mestskej časti Kavečany.

A to ich v zoo čakalo nedávno narodené ťaviatko.

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta



Video: Pred vstupom do košickej zoo čakali v dlhom rade autá aj návštevníci

Autá smerujúce do zoo na okraji Kavečian stáli až v strede dediny. (zdroj: FB/A.K.)





Ak sa vám Výber redakcie Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť aj na odber našich ďalších e-mailových newsletterov Denný newsletter Korzára , Podcasty Korzára , Víkendové čítanie Korzára a Košický Korzár Večer .

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou