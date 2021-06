Pečieme s Korzárom: Čerešňové brownies

S kopčekom zmrzliny a šľahačky vznikne kráľovský dezert.

10. jún 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Čerešňové brownies

Potrebujeme: 140 g nahrubo nasekanej 43-percentnej čokolády, 110 g na kocky nakrájaného masla, 2 polievkové lyžice preosiateho kakaa, 180 g kryštálového cukru, 1 balenie vanilkového cukru, 3 vajíčka izbovej teploty, 95 g hladkej múky, štipku soli, 125 g čokoládových vločiek (alebo na menšie časti nasekanú čokoládu), 150 g čerešní.

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov a mriežku dáme do jej stredu. Štvorcový plech s veľkosťou 20 cm vyložíme papierom na pečenie tak, aby časť prečnievala, a vymastíme ho. V mikrovlnke roztopíme v miske väčšie kúsky čokolády s maslom. Vždy dáme misku zohriať len na 10 sekúnd a zmes premiešame, pričom postup opakujeme dovtedy, kým sa všetka čokoláda neroztopí. Potom ju dáme bokom trocha vychladnúť. Keď už nebude horúca, pridáme do nej kakao, kryštálový a vanilkový cukor. Do tejto zmesi pridáme po jednom vajíčka a dobre ich vmiešame. Prisypeme aj múku a soľ a nakoniec aj menšie kúsky čokolády a rozpoltené čerešne. Cesto rovnomerne vylejeme do formy, vrch vyhladíme a pečieme 25 až 30 minút, kým nevytiahneme špáradlo takmer čisté - malo by na ňom zostať ešte zopár drobných omrviniek.

Zdroj: pattysaveurs.com