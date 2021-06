Väčšina okresov je žltá a oranžová. Ružové ostávajú Sobrance a Bardejov

Aké farby máme na východe?

7. jún 2021 o 7:07 Katarína Gécziová

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Od pondelka 7. júna platí nová covid mapa. Ani jeden zo slovenských okresov sa už nenachádza v čiernej či bordovej fáze.

Červené sú tri okresy, v ružovej fáze je ich 6. V oranžovej fáze je 29 okresov a v žltej fáze 39.

V najlepšej, zelenej farbe sú dva okresy, ale zatiaľ žiadny z východného Slovenska.

Viaceré východoslovenské okresy si oproti predchádzajúcemu týždňu polepšili a žiadny si nepohoršil.

Zlepšili sa okresy Stará Ľubovňa, Kežmarok, Sabinov, Prešov, Košice-mesto, Košice-okolie a Michalovce. Ostatné okresy z východu ostali v rovnakej farbe.

Ružová

V prvom, ružovom stupni varovania sú okresy Bardejov a Sobrance.

Povinné je nosenie FFP2, N95 alebo KN95 respirátora v obchodných prevádzkach, hromadnej doprave aj vo všetkých interiéroch. Na verejnosti v exteriéroch je povinné rúško na vzdialenosť menšiu než 5 metrov.

Bazény a plavárne sú povolené pri max. počte 10 osôb. Potrebný je negatívny test, výnimku majú deti do 10 rokov. Organizované skupiny sa riadia športovým automatom.

Hromadné podujatia sú povolené do 25 osôb v interiéri a 50 v exteriéri.

Fitness sú povolené pri maximálnej kapacite 15 osôb alebo minimálne 25 metrov štvorcových na osobu.

Oranžová

Druhý, oranžový stupeň ostražitosti majú Gelnica, Humenné, Medzilaborce, Poprad, Rožňava, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Vranov nad Topľou.

Povinné je nosenie rúška v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri.

Prezenčne sa vyučuje v materských, základných aj stredných školách a gymnáziách. Na vysokých školách s obmedzenou kapacitou. Povolené sú školské jedálne, školské kluby detí, špeciálne výchovné zariadenia, zariadenia výchovného poradenstva i centrá voľného času, jazykové a základné umelecké školy.

Hromadné podujatia sú povolené v interiéri s kapacitou na sedenie do 25 percent, max. však 250 osôb, v exteriéri do 50 percent, max. však 500 osôb. Kapacita na státie v interiéri je 50 osôb, v exteriéri do 100 osôb.

Žltá

Prvý , žltý stupeň ostražitosti majú Kežmarok, Košice I. - IV., Košice-okolie, Levoča, Michalovce, Prešov, Sabinov, Stropkov, Trebišov.

Povinné je nosenie rúška v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri.

Prezenčne sa vyučuje v materských, základných aj stredných školách a gymnáziách. Na vysokých školách s obmedzenou kapacitou. Povolené sú školské jedálne, školské kluby detí, špeciálne výchovné zariadenia, zariadenia výchovného poradenstva i centrá voľného času, jazykové a základné umelecké školy.

Hromadné podujatia sú povolené v interiéri s kapacitou na sedenie do 50 percent, max. však 250 osôb, v exteriéri do 75 percent, max. však 500 osôb. Kapacita na státie v interiéri je 100 osôb, v exteriéri do 250 osôb.