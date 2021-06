Výber redakcie: Ak chcete stabilnú prácu, nechoďte za šéfa nemocnice

Ponúkame tipy na top články týždňa.

5. jún 2021 o 0:00 Katarína Gécziová, Michal Frank, Jana Ogurčáková

Prečítajte si výber toho najlepšieho, čo pre vás redakcia Korzára počas pracovného týždňa pripravila. Redaktori a editori píšu o udalostiach, ktoré v uplynulom období hýbali východným Slovenskom.

Tipy Michala Franka

Pirueta o 180 stupňov

Dve vety.

Prvá: „Súčasné nastavenie je najlepším možným optimálnym riešením z hľadiska priepustnosti križovatiek a koordinácie dopravy.“

Druhá: „Mesto Prešov v snahe o zlepšenie podmienok pre chodcov v danom úseku na Levočskej ulici zvažuje ako jedno z možných riešení aj rozšírenie stredového ostrovčeka.“

Cítite ten „jemný“ rozdiel? Ide pritom o vyjadrenie toho istého hovorcu s rozdielom nejakých dvoch týždňov. Takže viac žiadne všetko je v poriadku.

Dokonca podľa jednej poslankyne je už situácia kritická. Fíha. Odporúčam preto pozrieť sa na to, ako to je.

Nebezpečný priechod v Prešove sleduje polícia. Primátorka rieši podchod

Ľudia ostávajú stáť natlačení na stredovom ostrovčeku štvorprúdovej cesty. (zdroj: Korzár/Michal Ivan)

Čo s Tatranom

Futbalový Tatran Prešov. Prečítajte si, aké sú možnosti na záchranu klubu, ktorý je podľa našej mytológie (a ja ju nespochybňujem, božeuchovaj) najstarším na Slovensku. Všetko podstatné nájdete v článku.

Ja si skúsim - keď už máme športovú tematiku - len tak tipnúť.

Myslím, že to klub nejako prežije, športová činnosť ani nič také sa rušiť nebude, veď z cudzieho krv netečie a mesto zaplatí.

Zaplatí za prázdnu škrupinu 300-tisíc, lebo nikto si netrúfne do tohto „biznisu“ neísť. Tipujem, veď uvidíme, stačí si na to už len zopár dní počkať.

Turčanová a Remeta rokovali, ako zachrániť futbalový klub v Prešove. Možnosti sú iba dve

Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová (KDH) a prezident futbalového klubu a predseda predstavenstva 1. FC Tatran Miroslav Remeta. (zdroj: Korzár/Michal Ivan)

Tip Jany Ogurčákovej

A tento poznáte?

Stretne sa podnikateľ v konkurze s dlhmi viac ako milión eur a poslanec, ktorý si ustlal v noci na chodníku či vymočil sa v centre mesta.

Tak by mohol začínať vtip, ale na staromestskom zastupiteľstve sa títo dvaja zvolení predstavitelia samosprávy hádajú o ústavnom zákone.

Starosta košickej mestskej časti Staré mesto Igor Petrovčik (exSpolu) sa v kampani prezentoval ako úspešný podnikateľ. Až po voľbách sa prišlo na to, že na jeho firmu bol vyhlásený konkurz. Prišiel o funkciu v strane Spolu a potom o takmer všetky ostatné. Ostal len mestským a župným poslancom i hlavou „najkrajšej mestskej časti.“

A dnes mu hrozí, že príde aj o starostovskú stoličku. Za to, že s podnikaním neskončil pri nástupe do funkcie a podnikanie nepriznal v majetkových priznaniach.

Po krku mu ide práve poslanec Michal Djordjevič (nezávislý), ktorý sa po svojich extempore, ku ktorým sa nikdy verejne nepriznal, venuje po nociach písaniu uznesení proti starostovi. Už raz sa v súboji o kreslo starostu stretli, o rok si to zopakujú.

V mestskej časti je z poslancov viac hercov ako právnikov. Starosta však odmietol, aby mali právnu pomoc na konanie proti nemu. A to, že starosta sa najnovšie bráni zložením komisie, ktorú on pred troma rokmi (!) schválil, môže znamenať len, že už je nervózny.

Farbisté výmeny názorov, invektív a odporúčaní na liečenie budeme naďalej sledovať a tešíme sa na predvolebnú kampaň.

Staromestský starosta sa bojí o funkciu: Ide mi o krk. Djordjevič má eštebácke spôsoby

Petrovčik prišiel dobre naladený, niekoľkokrát prerušil rokovanie, nakoniec poslanci schválili konanie voči nemu. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Tipy Kataríny Gécziovej

Dlho sa neohriali, prišli noví

V slovenskom zdravotníctve to tak býva. Manažéri nemocníc sa nemenia podľa kvality či výsledkov, ale podľa toho, aké vládne politické tričko, prípadne aký minister je aktuálne v móde.

Prešlo niečo vyše roka a vedenie košickej univerzitnej nemocnice sa muselo porúčať.

Roky verejnosť sleduje výmenu na postoch štátnych špitálov, do ktorých si pacienti nosia toaletný papier, uteráky, mydlo.

Tí pacienti, ktorí často musia čakať na rôzne dôležité vyšetrenia, pretože existuje poradovník. A sú to tí pacienti, ktorým na izbách netesnia okná a počas hospitalizácie pozerajú po stenách na olupujúce sa omietky či dokonca pleseň.

Štátne nemocnice roky vytvárajú miliónové dlhy, oddlžia ich z daní, teda aj vašich peňazí a zadlžovanie sa začne odznova.

Odvrátená tvár zdravotníctva odhalila v minulosti rôzne chobotnice, tety, masérov, neskôr pribudli pochybné upratovacie tendre a diagnostické prístroje, ktoré stoja niekde nerozbalené v krabiciach. Veď na čo by aj boli pacientom?

A zatiaľ to vyzerá tak, že sa toho veľa nemení. Nový minister, nový manažment. Prvé personálne výmeny má za sebou košická nemocnica, nemusíme mať vešteckú guľu na to, aby sme vedeli, že jednou nemocnicou sa to nekončí. Určite budú nasledovať ďalšie.

Aj keď to v podstate pacienta až tak veľmi nezaujíma, kto nemocnici šéfuje, len nech je o neho postarané tak, ako má, a cíti sa pritom dôstojne. Viac k téme v týchto článkoch.

Krajčího nominant skončil na čele košickej univerzitnej nemocnice. Grešša nahradí lekár Ján Slávik

Lengvarský vymenoval nové vedenie Východoslovenského onkologického ústavu. Novým riaditeľom bude Sieber



Nový šéf nemocnice poslal životopis, minister ho menoval o štyri dni: Nekomentujem

Lengvarský odvolal dvoch ďalších riaditeľov v košickej univerzitnej nemocnici. A jedného nového už aj vymenoval

Vladimír Grešš šéfoval univerzitnej nemocnici v Košiciach niečo vyše roka. Potom ho nový minister odvolal. (zdroj: TASR)

Takto športové správanie nevyzerá

O úplatkoch v športe sa hovorí dlho, vedia o tom všetci, doslova ide o verejné tajomstvo. Napriek tejto všeobecne známej informácii sa ťažko číta, ak to máte čierne na bielom pred očami popísané tak, ako to odhaľujú súdne zápisnice.

Jeden takýto prípad podrobne sledoval kolega Róbert Bejda.

Najprv osem, potom päť až šesť tisíc, nakoniec tisíc eur. Takéto cifry lietali ako ponuky, ak brankár bardejovského futbalového klubu pustí pár gólov do bránky. Ak aj nakoniec nešlo všetko tak, ako si s kšeftármi pôvodne dohodol, nič to nemení na fakte, že konanie futbalistu vrhá zlé svetlo na profesionálny šport.

Jeho správanie je ukážkou neúcty voči fanúšikom, ktorí svojim športovcom veria a na zápasy chodia preto, aby videli kvalitný športový výkon a zanietenie.

Nemožno sa preto čudovať, keď športovcov počas zápasov obkolesujú prázdne tribúny bez divákov.

Korupcia vo futbale. Odsúdili bývalého brankára Bardejova, hoci vychytal aj gólové šance. Zobral úplatok za ovplyvnenie zápasu

Ilustračné foto. (zdroj: vsfz.futbalnet.sk)

Keď vám korytnačka vojde do cesty

Vidieť dopravné značenie "Pozor, korytnačky" môže byť pre šoféra celkom prekvapujúce.

Ešte väčšie prekvapenie však zažijete, keď okrem piktogramu obojživelníka na značke natrafíte aj na skutočnú korytnačku, ktorá sa dočasne stane účastníkom cestnej premávky na ceste medzi Stredou nad Bodrogom a Somotorom.

Mnohí ani netušia, že na východnom Slovensku máme vzácne územie, národnú prírodnú rezerváciu Tajba. A práve v nej žijú korytnačky močiarne, ktoré si hľadajú lepšie podmienky a sú nútené zo suchších oblastí prechádzať tam, kde je viac vody.

Roky sa o možnom zániku tejto oblasti a tým aj logicky o ohrození prirodzeného prostredia týchto korytnačiek hovorí. Riešenia sú zatiaľ čiastkové, ako aj to, o ktorom sa dočítate v nasledujúcom článku, ale aj každý malý krok znamená, že korytnačka močiarna má nádej.

Domov vzácnych korytnačiek v rezervácii Tajba vysychá. Vodu chcú tlačiť 800 metrov

Korytnačka močiarna je jediný pôvodný druh korytnačky vyskytujúci sa na Slovensku. (zdroj: Miloš Balla/CHKO Latorica)

Korzár sa témam a problémom zo zvieracej ríše venoval i v týchto článkoch:

Tristokilový medveď si v pasci zrejme odhryzol labu a prežil. Zabili ho však poľovníci

Africký mor ošípaných je už na hornom Zemplíne. Našli mŕtveho diviaka

Osirelé medvieďa z Runiny sa má k svetu. Samo si vyhľadáva potravu

Sputnik sa celebritou nestal

Ruská neregistrovaná vakcína veľký úspech na Slovensku zatiaľ nemá. Podľa posledných údajov sa ňou chce zaočkovať len približne 5-tisíc ľudí.

Vyzerá to tak, že tých aktuálnych 200-tisíc dávok, ktoré už nejaký ten mesiac ležia v kartónových krabiciach vo farmaceutickej firme Imuna Pharm v Šarišských Michaľanoch, bude bohato stačiť.

Dva milióny vakcín, ktoré by sme mali celkovo z Ruska doviezť, už vyzerá ako pomerne veľké sústo, takmer nestráviteľné na to, aby sa na Slovensku spotrebovalo.

Takto si to Matovič a pán Kirill zrejme nepredstavovali, keď celý ten slovensko-ruský biznis dohadovali.

Matovič hovorí o úspechu, Gyimesi o fiasku. O očkovanie Sputnikom je zatiaľ malý záujem

Sputnikom začnú na východe očkovať iba v Michalovciach, prihlásených je len 320 ľudí. Bardejov sa pridá, ak sa prihlási tisíc

Infektológ Pavol Jarčuška, minister zdravotníctva Marek Krajčí a premiér Igor Matovič 1. marca na košickom letisku, kde pristálo lietadlo so Sputnikom. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Foto týždňa 1

Hromadná šarvátka po zákroku Briana Boyla v zápase Slovensko - USA na MS v hokeji 2021. (zdroj: TASR)

Štvrťfinálový zápas MS 2021 v hokeji Slovenska proti USA zakončil slovenské nádeje na postup do boja o medaily. Popri veľkej prehre 6:1 však zaboleli aj fyzické útoky Američanov na našich hráčov.

Americký kapitán Bryan Boyle hokejkou zozadu cielene pichol Miloša Romana do slabín. Rozhodcovia si jeho zákrok nevšimli.

Kevin Labanc zase v súboji so Šimonom Nemcom pri mantineli zdvihol hokejku a zasiahol do tváre Adama Lišku. Ani tento moment rozhodcovia neposúdili ako nedovolený zákrok. Slováci tak oprávnene môžu cítiť voči rozhodcom krivdu.

Boyle pichol Romana, Labanc trafil Lišku. Jasné fauly, reagoval Valábik

Ramsay o zákroku Boyla: Úbohé, v NHL by si to nedovolil

Foto týždňa 2

Kravy behali po Poprade. (zdroj: FB/Mesto Poprad)

Tak to bolo doslova ródeo. Splašené kravy pobehovali blízko Poprad Arény. Pravdepodobne ich vystrašilo na paši nejaké zviera, asi medveď.

Ako sa asi neveriacky tvárili mestskí policajti, keď im volali ľudia, že s rohatými zvieratami treba niečo robiť.

Neostávalo nič iné, len ich chytať, popritom vzniklo viacero podarených záberov.

Splašené kravy behali po Poprade. Zrejme ich vystrašil medveď

