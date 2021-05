Výstava v Šopa Gallery aj talkshow Bez šepkára. Tipy na pondelok 31. mája

Kam na zaujímavé podujatia.

31. máj 2021 o 0:00 red.

Výstava Kvitnúce čerešne, neurčité oblaky bude sprístupnená do 2. 7. 2021. (Zdroj: Šopa Gallery)

Bez šepkára

KOŠICE. Milan Kolcun si do svojej talkshow Bez šepkára v posledný májový deň opäť pozve plno zaujímavých hostí. Tentokrát sa vedľa neho posadia operní speváci Táňa Paľovčíková a Jaro Dvorský či astrofotograf Tomáš Slovinský, ktorého fotografiu zaradilo NASA ako Astronomickú snímku dňa už po piatykrát. Hudobným hosťom bude Kaschauer Klezmer Band. Diváci sú pozvaní na Malú scénu o 17.00 a 19.30 hod.

Kvitnúca čerešňa, neurčité oblaky

KOŠICE. Košičanka Svetlana Fialová na svojej výstave Kvitnúca čerešňa, neurčité oblaky prezentuje najnovšie diela so znakmi grafického experimentu, inšpirované rezidenčným pobytom v Tokiu a japonskou technikou drevorytu ‘ukiyo-e‘. V zložitých kompozíciách ukazuje náhle a náhodné odhalenia na večné otázky o poslednom zmysle života. Záujemcovia si ich môžu prísť pozrieť do Šopa Gallery v pracovných dňoch medzi 16.00 a 18.00 hod. Výstava bude sprístupnená do 2. júla 2021.

