Víkendové čítanie Korzára: Keď letel strmhlav k Zambezi, zažil najkrajších 17 sekúnd

Výber príbehov a rozhovorov na voľné dni.

29. máj 2021 o 0:00 Anna Novotná

Milí čitatelia, každý víkend vám prinášame zaujímavé príbehy, rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi či tipy na výlety, ktorými si môžete spestriť voľné dni.

Neprináleží nám niektoré knihy deťom zakázať alebo ich nútiť čítať

Ilustračné foto. (zdroj: stock adobe)

Pravidelne sa sťažujeme, že deti primálo čítajú a príliš veľa času trávia pri elektronike. No niekedy za to môžeme aj my, dospelí. Možno ak by sme nechali tie naše ratolesti, aby si samy vybrali knihy, ktoré ich v predajni či knižnici zaujmú, skôr by objavili čaro písaných príbehov.

Niektoré mamičky dokonca odmietajú deťom čítať tradičné slovenské rozprávky od Pavla Dobšinského s konštatovaním, že je v nich príliš veľa násilia, krvi a sťatých hláv.

Riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice Kamila Prextová však v rozhovore vysvetľuje, že nie je dôvod na obavy. Ak sa nám niečo v príbehu nepáči, môžeme dať priestor dieťaťu a nechať ho, nech nám povie, ako dej vníma.

Podobne by sme mali postupovať aj s knihami, v ktorých sa spomínajú aj rôzne aktuálne kontroverzné témy.

A ak zvažujete svojim potomkom darovať k blížiacemu sa dňu detí knihu, iste vás zaujme názor, dobré rady a tipy skúsenej odborníčky na detskú literatúru.

Keď duša potrebuje pomoc, prichádza umenie

Tým najmenším môžu pomôcť senzorické hry. (zdroj: archív LVD)

Detstvo by malo byť šťastné, plné smiechu a lásky. Bohužiaľ, nie všetkým deťom je to dopriate. Všetko, čo prežívame od príchodu na tento svet, sa v nás ukladá a keď je negatívnych pocitov a zážitkov viac, môžu už v detstve prerásť do stresu, prílišného strachu, úzkostí...

Traumy z raného detstva sú najnáročnejšie na liečbu, hovorí arteterapeutka Linda van Dalen, ktorá pomocou umenia pomáha prekonať psychické problémy deťom i dospelým.

Arteterapia je liečba umením a pritom vôbec nie je dôležité, či napríklad vieme maľovať. Výsledok nie je hlavný, podstatný je proces, vďaka ktorému sa môžeme zbaviť ťažoby na duši a množstva problémov.

Odborníčka sa o viaceré svoje poznatky podelila v rozhovore, ktorý pripravila Daniela Marcinová.

Svet pokladá za krásne miesto a precestuje hoci aj posledný cent

Sloní "wellness" v Nepále. (zdroj: Archív M.K.)

Všetci tí, ktorí radi brázdia svet krížom-krážom, ovoniavajú ho, ochutnávajú, zbierajú zážitky a uchovávajú si ich na fotografiách, sú už ako na ihlách. Pandémia im vystavila nekompromisnú stopku a oni museli túlavé topánky na celé mesiace odložiť.

K takým vášnivým cestovateľom patrí aj šéf Technických služieb mesta Humenné Milan Kuruc. Po iné roky, len čo sa skončila zimná údržba, balil batoh a vyrážal do sveta. Takto postupne prešiel rôzne krajiny v Ázii, Afrike, Južnej Amerike...

Nespolieha sa na cestovky, nevyhľadáva bohaté hotelové rezorty. Radšej vraj bude spať na stanici, ale chce byť medzi miestnymi ľuďmi, spoznávať ich a nasávať atmosféru daného miesta. "Keď sa na svet pozerám z cestovateľského hľadiska, zmenšuje sa," hovorí Milan Kuruc.

Nevyhýba sa však ani adrenalínovým zážitkom a tie najpozoruhodnejšie opísal aj v rozhovore, ktorý vonia diaľkami a dobrodružstvom.

Vďaka pútavému rozprávaniu sa môžete vybrať na cestu okolo sveta s ním. Nechajte sa zlákať a prečítajte si, ako skákal na lane nad riekou Zambezi, ako zišiel Cestu smrti na bicykli a čím si ho podmanil Vietnam.

Tipy na výlety nielen pre zaľúbencov

Jazierko lásky vo Vysokých Tatrách. (zdroj: TASR)

Máj - lásky čas sa pomaly končí, no romantickým výletom až tak veľmi neprial. Najskôr nás obmedzoval covid automat, potom nie príliš lákavé počasie.

Ak ste sa však rozhodli, že už je najvyšší čas vyraziť z domu, máme pre vás tri romantické tipy, ktoré sa však zapáčia aj tým, ktorým práve nelietajú v žalúdku zaľúbené motýliky.

Jazierka lásky neďaleko Štrbského plesa ponúkajú nielen čarovné zákutia, ale aj tajomstvo ukryté na dne.

Fontána lásky v Humennom možno nie je taká, o akej sa spieva v známom filme Fontána pre Zuzanu, avšak aj pri nej si môžete sľúbiť vernosť na veky. A popri tom si pozrieť tamojšie námestie, ktoré svojho času získalo cenu za rekonštrukciu.

A pre tých, ktorí majú radi trochu adrenalínu, je tu chuťovka - najväčší vodopád v Slovenskom raji, ktorý má čosi spoločné s nevestami.

