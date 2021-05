Výber redakcie: Smrť cyklistu, útok psov, učenie Rómov cez youtube. Snáď pápež príde

Ponúkame tipy na top články týždňa.

29. máj 2021 o 13:00 Katarína Gécziová, Michal Frank, Lenka Haniková, Michal Ivan, Jana Otriová

Máme tu víkend a s ním výber toho najlepšieho, čo pre vás redakcia Korzára počas pracovného týždňa pripravila. Redaktori a editori píšu o udalostiach, ktoré v uplynulom období hýbali východným Slovenskom.

Tip Michala Franka

Pápež na Luniku IX

Divoké deväťdesiate roky sa začali preklápať do druhej polovice, Mečiarov valec zo Zlatej Idky valcoval naplno, písal sa rok 1995. Do histórie mesta Prešov sa tento rok, konkrétne druhý júl, zapísal výraznou mierou. Vtedajší pápež (dnes svätý) Ján Pavol II. navštívil Prešov.

Vyvrcholením jeho programu bola svätá omša pri Mestskej hale, teda na ulici, ktorá dnes nesie jeho meno. Je to inak jedna z mála prešovských ulíc z poslednej éry pomenovaná po niekom konkrétnom, väčšina nesie alibistické názvy stromčekov či byliniek. Ani mnohé z tých starých, pomenovaných podľa komunistických pohlavároch, nepremenovali. Ale nie o tom som chcel...

Keď prišiel obľúbený pápež Ján Pavol II., bola to veľká sláva. Všetci, nielen rímsko- a gréckokatolíci, ale aj veriaci iných vyznaní či bez vyznania sa chceli zúčastniť historickej udalosti. Nemohol som chýbať. Naživo boli pred halou za dažďa desaťtisíce ľudí, pripadal som si ako na koncerte Rolling Stones.

Návšteva vtedajšieho Svätého Otca mala aj iný rozmer. Navštívil gréckokatolíkov, prihovoril sa i pravoslávnym a pripravil neočakávané silné gesto, keď sa neplánovane (?) pomodlil pri pamätníku 24 obetí evanjelických veriacich. Nech už to má človek s vierou akokoľvek, návšteva hlavy katolíckej cirkvi je veľká udalosť. A takúto udalosť možno zažijeme znovu.

Jaro Vrábeľ s Janou Ogurčákovou píšu o zámere pápeža Františka navštíviť Slovensko. Podrobnosti ešte oficiálne známe nie sú, ale článok mnohé odhaľuje. V hre je opäť Prešov, pútnické miesto Ľutina v okrese Sabinov, ale najmä Košice a „ikonické“ sídlisko Lunik IX.

Pre Františka, pochádzajúceho z Latinskej Ameriky, to možno až také exotické prostredie nebude a ako „ľudového pastiera“ si ho tam viem veľmi dobre predstaviť. A nie som sám. Do zákulisia pripravovanej návštevy Svätého Otca na Slovensku sa môžete ponoriť práve v tomto článku.

Pápež by mohol po Bratislave navštíviť i Košice a Prešov. Aj Lunik IX. Starosta Šaňa: Bolo by super, keby prišiel

Pápež František je rád v kontakte s ľuďmi. Momentka z utečeneckého tábora. (zdroj: AP)

Tipy Kataríny Gécziovej

Youtube videá v osadách? Radšej v Bratislave pohnite rozumom

Konečne vieme, ako zachrániť tých sociálne najslabších pred pandémiou. Oni síce nemajú ani peniaze na lieky, ani poriadnu strechu nad hlavou, len nejaké chatrče zhlobené z dosák. O kanalizácii a tečúcej vode môžu snívať a elektrická energia je pre nich vymoženosť.

Stoja na kraji spoločnosti, ale podľa predstáv štátnych orgánov, akým je i ministerstvo zdravotníctva, postačí, že ich budú o možnostiach očkovania informovať letáčikmi.

Potom si splnomocnenkyňa pre rómske komunity povedala, že zdravotnícky rezort tromfne a prešla na vyšší, modernejší a sofistikovanejší level. Marginalizovaným skupinám chce infokampaň posielať cez youtube videá.

To je tá splnomocnenkyňa, ktorej úrad, citujem, "plní úlohy zamerané na riešenie záležitostí rómskych komunít a realizuje systémové opatrenia na zlepšenie postavenia a ich integráciu do spoločnosti, osobitne v oblasti tvorby, realizácie a koordinácie efektívnejších politík a realizácie systémových opatrení, zameraných na prevenciu sociálneho vylúčenia rómskych komunít a podporu ich začleňovania do spoločnosti".

Od systémovosti, opatrení, integrácie a prevencie späť do reality. Aj tí menej technicky zdatní jedinci musia vedieť, že na pozeranie videí cez tento online kanál je potrebná elektrická energia, smartfón, notebook alebo tablet a internetové dáta.

Už to vidím, ako si matka s piatimi deťmi v úbohej chatrči s jednou posteľou večer pri sviečke púšťa edukačné video. Ak tomu chceme dodať ešte vyššiu nadsázku, na druhý deň sa poučená prihlási na očkovanie cez online registračný formulár.

Naspäť na zem. Takto to očkovanie v skupinách, ktoré sú rovnaké ohrozené ako seniori, nepôjde. Dámy a páni na úradoch, chce to vymyslieť nejaký nie predumaný, ale jednoduchý spôsob. Viac sa dozviete v tomto texte.

V košických osadách ani netušia, že sa očkuje. Na rad prídu v lete. Rómska splnomocnenkyňa ich chce presvedčiť youtube videami

Osady, kde nie je elektrina a tečúca voda, sa majú o očkovaní dozvedieť z youtube videa. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Psy útočili, ale na vine nie sú

Nechcela by som byť na jej mieste. Psy mám rada, ale keď si predstavím ten zážitok, až ma mrazí. Poštárka išla ako každý jeden deň dom od domu, aby miestnym v malebnej obci Kojšov doručila poštu.

Keď sa na ňu zrazu vrhli dve psie bojové plemená. Nemala veľmi na výber, len bojovať a pokúsiť sa, aby urobili čo najmenej škody. Našťastie, prišli susedia. Zranenia po psích zuboch sa síce vyliečia, aj keď to bude chvíľu trvať, ale niekde tam vo vnútri nejaká rana ostane. A možno aj natrvalo.

Predpokladám, že sa poštárka po doliečení bude ťažko vracať späť do práce. S vidinou toho, že odniekiaľ z dvora sa môže vyrútiť nejaký rozzúrený pes.

V kontraste týchto skutočností vyznieva neskutočne, že majitelia stafordov si vinu priznávajú, ale so psami nič výnimočné robiť neplánujú. Vraj sú to milé stvorenia a dokonca s nimi aj spia na manželskej posteli.

Majiteľka sa ospravedlnila, to berieme, ale niekedy slová ľútosti nestačia a toto je ten prípad. Len si predstavte, čo by bolo, ak by v tom čase išlo namiesto poštárky po ulici nejaké dieťa. To by možno poštársku brašňu ani toľko síl na obranu nemalo.

Téme sa redaktori Korzára venovali z rôznych pohľadov.

Dva americké stafordy opäť dohrýzli poštárku. Bojové plemeno za to minule utratili. V Kojšove išlo o život, psy ušli z dvora

Majiteľka zúrivých psov: Mrzí nás to, doma sú to veľmi milé stvorenia, nedáme ich preč. Spolu aj spávajú, vybudujú im koterec

Veterinár o útoku stafordov na poštárku: Ak ich niekto v obci provokoval, stačí jedna šanca. Boli dva, hecovali sa. A môžu útočiť zas

Bojové plemeno amerického staforda napadlo poštárku. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Tipy Lenky Hanikovej

O roztrúsených ľuďoch čakajúcich na vakcínu mimo čakárne

Na prvý pohľad prekvapivo vyzerali údaje z očkovacej čakárne začiatkom týždňa za Košický kraj, kde bolo na prvú dávku vakcíny zaregistrovaných sedemsto ľudí. V Prešovskom kraji bolo medzičasom takmer 5 000 čakateľov, v Bratislavskom približne 45 000, preto je na mieste spozornieť.

Dôvod na paniku zatiaľ nie je. Za týmto na prvý pohľad zlým číslom nie je ani chyba v systéme Národného centra zdravotníckych informácií, ktoré čakáreň spravuje, ani zdanlivý nezáujem o očkovanie. Dôvod nízkeho počtu čakajúcich je podľa predsedu košickej župy Rastislava Trnku (nezávislý) jednoduchý – rýchle tempo očkovania a dostatok vakcín.

Aj autorkine skúsenosti posledných dní ukazujú, že východ očkuje rýchlo. Akonáhle sa uvoľnila veková kategória očkovania, z Bratislavy sa do rôznych miest na východ náhlili mladí pod 30, ktorí by sa na západe svojej vakcíny tak skoro nedočkali. Aj keď teraz vo vakcinačných centrách vidieť skôr mladých, pokračuje sa aj v očkovaní najzraniteľnejších.

Medzitým totiž košická župa očkuje v zákutiach kraja, kde sa ľudia tak ľahko k vakcínam nedostanú. Práve tí z odľahlých kútov Slovenska obchádzajú čakáreň, pretože sa hlásia na očkovanie priamo u starostov na miestnom úrade. Mnohí o tom, že k nim vakcína príde, ani nevedeli, ale dúfali a čakali. Dúfajme, že ich takto čaká roztrúsených po celom východe ešte tisíce.

V čakárni Košického kraja je 700 ľudí, Bratislavský ich má 45-tisíc. Očkujeme rýchlo, zdôvodňuje župa priepastný rozdiel

Mobilné očkovanie v Dobšinej. Košický kraj postupne obchádza miesta, kde je o vakcíny záujem. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)



Putovanie za separovaním

Martin Kovalčík (OĽaNO), poslanec, ktorý sa venuje zeleným témam a za mesto Prešov je členom dozornej rady v akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, kolegovi Michalovi Frankovi okrem iného povedal, že ako najväčšiu výzvu vníma oddelenie biologického odpadu od zmesového.

To by sme mohli nazvať aj „poslednou métou“ v separovaní odpadu. Od tej sme ale ešte veľmi ďaleko, pretože na niektorých miestach v Prešove sme neprekonali ani úplne prvotné výzvy, ktoré sú už na iných miestach (áno, aj v Prešove) normálnou záležitosťou.

Zatiaľ čo napríklad na Sídlisku III si už ľudia pred niekoľkými rokmi na internete vyberali do domácností koše na triedenie a hľadali im miesto na balkóne či v kuchyni, aby mohli vytriedený odpad vyhodiť do smetných nádob pod bytovkou, na sídlisku Šváby mali takúto vymoženosť len niektoré bytové domy.

Napríklad na Lomnickej ulici pribudli ešte len pred niekoľkými mesiacmi (!) pre vyše päť vchodov nádoby na triedenie plastu a papiera. Na sklo stále čakajú. Ak chce niekto z tejto ulice separovať sklo, musí sa prejsť k "centrálnym“ košom (nie úplne blízko) alebo na koniec sídliska na Švábsku ulicu (ešte ďalej). Takto to donedávna bolo aj s plastom a papierom. Môžeme spočítať na jednej ruke, koľko ľudí za triedením putuje.

Preto asi nemusíme hľadať dôvod ďalšieho problému ďaleko. Keď už na tejto ulici pribudli aspoň nádoby na plasty a papier, to, čo človek môže vidieť v nádobe na plasty, zvyčajne plasty nie sú. Čiže nie, našou najväčšou výzvou zatiaľ nie je oddelenie „poslednej“ zložky odpadu, teda zvyšky z kuchýň od zmesového odpadu. My sme ešte (aspoň na Šváboch určite) len na začiatku cesty, kedy si ľudia zvykajú nielenže plast do koša hádzať, ale na to, že tam vôbec ten kôš konečne je.

Nádoby sú vždy plné, okolo nich je bordel. Prešovčanov trápi triedený odpad. Technické služby: Mesto patrí k lídrom

Technické služby: V Prešove môžeme mať akékoľvek typy smetných kontajnerov. V meste zavádzajú množstvový zber

Kontajnery v Prešove deň po vynesení. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

Tip Michala Ivana

Prešovu svitá v doprave na lepšie časy, len netreba zaspať

Mesto Prešov ako jediné krajské mesto nemá doposiaľ žiaden obchvat a desaťtisíce áut spolu s kamiónmi denne prechádzajú cez naše sídliská.

Investičný deficit za posledné desiatky rokov si vyberá svoju daň. Exhaláty, rozbité cesty, ktoré sa nestíhajú opravovať, niekoľkokilometrové kolóny a v neposlednom rade aj bezpečnosť.

Problémov je viac než dosť a spolu so zvyšujúcim sa počtom áut na cestách komplikácie postupne narastajú.

Za posledné roky sa však ľady pohli a prvé svetielko na konci tunela (doslova) uvidia Prešovčania už v októbri tohto roka, kedy sa bude dať plynulo prejsť po diaľnici z Košíc do Popradu bez toho, aby autá museli prechádzať cez prešovské cesty.

Dopravne to pomôže najmä Levočskej a ulici Obrancov mieru, kde majú problémy aj chodci, ktorí musia nebezpečne prechádzať cez štvorprúdovku na viacerých úsekoch.

Zatiaľ bez meškania pokračuje aj stavba prvej etapy R4 (D1 – Veľký Šariš), ktorá dopravne pomôže tranzitu zo smeru Sabinov už v marci 2023.

Prešovčania, najmä obyvatelia sídliska Sekčov, už nervózne pozerajú na odsúvanie súťaže na druhú etapu R4 (Veľký Šariš – Kapušany), ktorá zasa odkloní dopravu z mesta zo smeru Vranov nad Topľou.

Ak všetko pôjde podľa plánu, mesto Prešov bude možné obísť zo všetkých smerov v roku 2026. Napriek stovkám miliónov eur, ktoré sa do týchto úsekov investujú, kolóny v Prešove nezmiznú.

Zabrať musí aj mesto zvýšením atraktivity cyklistickej dopravy (budovaním nových trás, zvyšovaním bezpečnosti, infraštruktúra...) a atraktivity mestskej hromadnej dopravy (buspruhy, preferencia MHD, nové trolejové vedenia, čím sa skrátia trasy a pod.).

Viaceré zmeny sú už v procesoch, len netreba zaspať a mať aj odvahu obmedzovať automobilovú opravu v prospech tej verejnej.

V konečnom dôsledku si však my sami ako občania vyberieme, či autá vymeníme za bicykle alebo nasadneme do MHD.

Tunel Bikoš prerazili bez meškania. Obchvat však dokončia so zdržaním. Aktivisti vraj vykopávajú otvorené dvere

Tunel Bikoš do termínu nedostavajú. (zdroj: Korzár/Michal Ivan)

Tip Jany Otriovej

S barlami a s ťažkosťami. Ale prišli

V strede tohto týždňa bola v telocvični Základnej školy Duchnovičova v Medzilaborciach najväčšia koncentrácia bariel a paličiek na podporu chôdze na meter štvorcový, smelo poviem, v celom Prešovskom kraji. Práve tam dorazila vakcína, tá dobrá, z krajského mesta. Niežeby si Laborčania a obyvatelia „okolice“ chceli a mohli veľmi vyberať, čo si dajú do ramena pichnúť.

Najmenší a súčasne najstarší okres Prešovského samosprávneho kraja nemá v okresnom meste nemocnicu.

„Chodíme mrieť k cudzím, do Stropkova, do Humenného,“ poťažkal si jeden starý pán, keď sa ho vládni činitelia na výjazdovom rokovaní so starostlivo nacvičeným záujmom opýtali, čo v meste najviac chýba.

Žiadna nemocnica v covidových časoch rovná sa žiadne vakcinačné centrum.

Preto bola snaha miestnej samosprávy dotiahnuť do mesta vakcínu viac ako pochopiteľná. Oceniť treba aj aktivitu samosprávneho kraja, ktorý jej vyšiel maximálne v ústrety a zriadil raritného medzilaborského „mačkopsa“ - jednodňové výjazdové veľkokapacitné očkovacie centrum.

„Je to pre Medzilaborce veľký deň,“ povedal primátor Vladislav Višňovský (Smer-SD).

Všetko išlo ako po masle.

Seniori a seniorky prichádzali pomaličky sťažka sa opierajúc o barle, paličky či ochotné ramená dcér, synov, zaťov, neviest, vnukov a vnučiek.

Neskrývali spokojnosť nad tým, že sa môžu očkovať doma, takpovediac, medzi svojimi.

Lebo domov znamená starostlivosť, opateru najbližších.

Domov je istota.

Očkovali už aj v Medzilaborciach. Nemajú nemocnicu ani vakcinačné centrum. Najmenší okres je unikátom

O očkovanie bol v Medzilaborciach veľký záujem. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

Smoliar týždňa

Poslanec Vojtech Tóth. (zdroj: TASR)

Košičan Vojtech Tóth (OĽaNO) nastúpil na poslanecké miesto ako náhradník za spolustraníka a ministra agrorezortu Jána Mičovského.

Tóth sa rozhodol naplno venovať poslancovaniu v Národnej rade, vzdal sa preto mandátu v miestnom zastupiteľstve košickej mestskej časti KVP.

Vyzerá to tak, že napokon Tóth obíde naprázdno. Mičovský sa zrejme po svojej abdikácii vráti do poslaneckých lavíc.

Ak sa to potvrdí, Tóth má smolu. Zastupovať voličov už nebude na národnej ani lokálnej úrovni.

Mičovského náhradník v Košiciach odstúpil, zrejme skončí aj v Národnej rade. Mal dva mandáty, nebude mať žiadny

