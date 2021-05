Covid automat od 24. mája: Pozrite si, čo všetko môžete vo vašom okrese

Život sa pomaly približuje k normálu.

23. máj 2021

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Covid automat sa od pondelka 24. mája opäť mení.

Z okresov na východnom Slovensku bude v treťom stupni varovania (bordová farba) len okres Sobrance.

V druhom stupni varovania (červená farba) budú okresy Bardejov, Prešov a Sabinov.

V prvom stupni varovania (ružová farba) skončili okresy Gelnica, Humenné, Kežmarok, Košice I - IV, Košice-okolie, Levoča, Medzilaborce, Michalovce, Poprad, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov a Vranov nad Topľou.

V druhom stupni ostražitosti (oranžová farba) bude na východe len okres Rožňava, v prvom stupni (žltá farba) ešte nie žiadny z východoslovenských okresov.

O aktuálnych opatreniach informovalo ministerstvo zdravotníctva na svojom webe.

Rúška a respirátory

V žltých a oranžových okresoch bude v interiéroch povolené nosiť namiesto respirátora rúško. Ľudia okrem rúška môžu použiť aj šál alebo šatku. V ostatných okresoch je v interiéri povinný respirátor.

Wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly, akvaparky)

Bordové a červené okresy - zatvorené (okrem kúpeľov na základe návrhu lekára).



Ružové okresy - jedna osoba na 15 m2 , najviac však 10 zákazníkov.



Oranžové okresy - maximálne 30% kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500.



Žlté okresy - maximálne 50% kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500.



Podmienka pre interiérové služby akvaparkov - očkovanie alebo testovanie.

Divadelné, filmové, hudobné a iné umelecké prevádzky

Bordové okresy - zatvorené.



Červené okresy - iba sediace publikum - max. 50 % kapacity, ale najviac 200 ľudí v exteriéri a 150 v interiéri, konzumácia iba v exteriéri.



Ružové okresy - iba sediace publikum - max. 50 % kapacity, ale najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri, konzumácia iba v exteriéri.



Oranžové okresy - pre sedenie max. 50 % kapacity, ale najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri, pre státie max. 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri. Konzumácia aj v interiéri - max. 4 osoby alebo osoby zo spoločnej domácnosti pri jednom stole.



Žlté okresy - pre sedenie v interiéri max. 50 % kapacity, ale najviac 250 ľudí, pre sedenie v exteriéri max 75 % kapacity, ale najviac 500 ľudí, pre státie max. 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri. Konzumácia aj v interiéri - max. 6 osôb alebo osoby zo spoločnej domácnosti (žlté okresy).

Kúpaliská

Bordové okresy - max. 6 zákazníkov. Červené a ružové okresy - max. 10 zákazníkov. Oranžové okresy - max. 30% kapacity. Žlté okresy - 50% kapacity.

Kabínkové lanovky

Bordové okresy - zakázané.



Červené a ružové okresy - kabínkové lanovky s kapacitou do 10 osôb obsadzovať iba členmi jednej domácnosti, s kapacitou nad 10 osôb obsadzovať maximálne do 25% kapacity alebo členmi jednej domácnosti.



Oranžové okresy - s kapacitou do 10 osôb obsadzovať iba členmi jednej domácnosti, s kapacitou nad 10 osôb obsadzovať maximálne do 50% kapacity alebo členmi jednej domácnosti.



Žlté okresy - bez kapacitných obmedzení.

Hotely a penzióny

Bordové, červené a ružové okresy - kapacita izieb max. 2 dospelé osoby alebo osoby, ktoré sú členmi jednej domácnosti.



Oranžové a žlté okresy - kapacita izieb nie je obmedzená.

Reštaurácie a kaviarne

Bordové, červené a ružové okresy:

- pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,

- povolené letné terasy (2 metre medzi stolmi),

- konzumácia jedla a nápojov len posediačky

- povinnosť mať nasadené rúško/respirátor, ak zákazníci práve nekonzumujú.



Oranžové okresy:

- povolené interiérové sedenie a konzumácia,

- obsadenie jedného stolu najviac 4 osobami alebo osobami z jednej domácnosti,

- odstup 2 metre medzi stolmi,

- povinnosť mať nasadené rúško/respirátor, ak zákazníci práve nekonzumujú.



Žlté okresy:

- povolené interiérové sedenie a konzumácia,

- obsadenie jedného stolu najviac 6 osobami alebo osobami z jednej domácnosti,

- odstup 2 metre medzi stolmi,

- povinnosť mať nasadené rúško/respirátor, ak zákazníci práve nekonzumujú.

Fitness centrá

Bordové a červené okresy - 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2. Ružové okresy - 15 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2. Oranžové okresy - 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2. Žlté okresy - 30 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2.

Galérie, múzeá, výstavy

Bordové a červené okresy- len individuálne prehliadky. Ružové okresy - hromadné prehliadky v skupinách najviac do 10 osôb. Oranžové okresy - hromadné prehliadky v skupinách najviac do 15 osôb. Žlté okresy - hromadné prehliadky v skupinách najviac do 30 osôb.

Divadelné, hudobné, filmové a iné umelecké hromadné podujatia

Bordové okresy - zakázané.



Červené okresy:

- prekrytie úst a nosa počas celého podujatia,

- evidovať 2 týždne po predstavení telefonický alebo emailový kontakt na každého účastníka,

- maximálna kapacita 50% zákazníkov a maximálne 200 zákazníkov v exteriéri alebo 150 zákazníkov v interiéri,

- minimálne 1 voľné miesto medzi zákazníkmi, resp. osobami z rôznych domácností,

- zakázané státie obecenstva,

- neorganizovať pre školopovinné deti, okrem ustálených skupín do 10 osôb mimo školských a predškolských zariadení.



Ružové okresy:

- prekrytie úst a nosa počas celého podujatia,

- evidovať 2 týždne po predstavení telefonický alebo emailový kontakt na každého účastníka,

- maximálna kapacita 50 % zákazníkov, maximálne však do počtu 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v interiéri,

- minimálne 1 voľné miesto medzi zákazníkmi, resp. osobami z rôznych domácností,

- zakázané státie obecenstva,

- neorganizovať pre školopovinné deti, okrem ustálených skupín do 25 osôb v interiéri a 50 osôb v exteriéri mimo školských a predškolských zariadení.



Oranžové okresy:

- prekrytie úst a nosa počas celého podujatia,

- evidovať 2 týždne po predstavení telefonický alebo emailový kontakt na každého účastníka,

- maximálna kapacita 50 % sediacich zákazníkov, maximálne však do počtu 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v interiéri,

- minimálne 1 voľné miesto medzi zákazníkmi,

- státie zákazníkov- maximálna kapacita do 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri,

- konzumácia jedla v kinosálach je zakázaná,

- konzumácia jedla a nápojov v iných priestoroch - max. 4 osoby pri stole, rozostupy medzi stolmi 2 m.



Žlté okresy:

- prekrytie úst a nosa počas celého podujatia,

- evidovať 2 týždne po predstavení telefonický alebo emailový kontakt na každého účastníka,

- maximálna kapacita 50 % sediacich zákazníkov v interiéri alebo 75% sediacich zákazníkov,

- v exteriéri, maximálne však do počtu 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v interiéri,

- minimálne 1 voľné miesto medzi zákazníkmi,

- státie zákazníkov, maximálna kapacita do 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri,

- konzumácia jedla v kinosálach je zakázaná,

- konzumácia jedla a nápojov v iných priestoroch - max. 6 osôb pri stole, rozostupy 2 m.

Svadobné hostiny, kary a oslavy v prevádzkach spoločného stravovania

Bordové a červené okresy - zakázané.



Ružové okresy - interiér do 25 osôb, exteriér do 50 osôb. Nemôžu sa uskutočniť v interiéri reštaurácií, keďže tie sú v ružových okresoch zatvorené.



Oranžové okresy - interiér do 50 osôb, exteriér do 100 osôb.



Žlté okresy - interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb

Podmienka

Pri vstupe na podujatie je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín, respektíve doklad o prekonaní ochorenia (pred nie viac ako 180 dňami v okamihu vstupu) alebo doklad o očkovaní (14 dní po 2. dávke mRNA vakcíny, 4 týždne po 1. dávke vektorovej vakcíny, 14 dní po 1. dávke vakcíny ktoréhokoľvek typu, ak osoba prekonala za posledných 180 dní covid-19).

