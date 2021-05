Víkendové čítanie Korzára: Prežil peklo na zemi a celé mesiace kreslil pre Anjela smrti

Výber príbehov a rozhovorov na voľné dni.

21. máj 2021 o 15:00 Anna Novotná

Piatkové popoludnie máme radi asi všetci. Konečne je tu víkend a vytúžené voľné dni. Ak si ich chcete spríjemniť zaujímavým čítaním, máme tu pestrý výber článkov, ktoré v pracovných dňoch možno unikli vašej pozornosti, no rozhodne stoja za prečítanie: príbeh košického umelca, ktorý prežil vyvražďovanie v Osvienčime, inšpiratívnych Prešovčanov, ktorí sa snažia prispieť k lepšiemu životu, a tip na výlet za drahými pokladmi v podzemí.

Bol síce vzrastom malý, no veľkosťou srdca prevýšil mnohých

Ľudovít Feld po oslobodení Osvienčimu s charakteristickými okrúhlymi okuliarmi vpredu vľavo. (zdroj: Archív Múzea v Osvienčime)

Pred smrťou ho zachránila náhoda a prežil hrôzy, aké si nevieme ani len predstaviť. Celé mesiace strávil v otrasných podmienkach vyhladzovacieho tábora Osvienčim. A navyše jeho umelecký talent doslova zneužil jeden z najhorších nacistických pohlavárov – táborový lekár Josef Mengele.

Boli to mesiace v pekle, no on vydržal a prežil ich. A aj tak zostal láskavým človekom.

Ľudovít Feld je dôkazom toho, že sila človeka vôbec nezávisí od jeho fyzických predpokladov. Keďže od narodenia trpel nedostatkom rastového hormónu, nebol vyšší ako sedemročné dieťa.

Na jeho dobré srdce, vľúdnosť a nesporný talent dodnes spomínajú Košičania, ktorí ho vídavali v centre mesta, ako sedí a farbami či uhlíkom zvečňuje svoje rodné mesto.

A nič netušiacim deckám, ktoré ho častovali prezývkou Škriatok, dal ešte aj cukríky.

Ľudovít Feld zomrel pred 30 rokmi, ale stále má čo dať aj nám, ľuďom súčasnosti.

Jeho životný príbeh rozhodne stojí za to, aby ste si ho prečítali, a azda osloví aj tých, ktorí neveria, že sa takéto zverstvá naozaj diali.

O bioodpad sa postarajú spoločnými silami

Prešovské komunitné kompostéry. (zdroj: archív)

Ťažko povedať, či sa to stalo po tom, čo v našich mestách vyrástli paneláky, alebo celkovou zmenou životného štýlu, kedy sme sa obmedzili len na prácu, povinnosti a najužšiu rodinu. No pocit spolupatričnosti sa za posledné desaťročia spomedzi nás vytratil.

Niektorí sa do svojich bytov zatvorili až tak, že nepoznali ani susedov oproti cez chodbu. Každý sa staral len o to svoje a spoločné aktivity znamenali tak maximálne povinné jarné brigády v okolí bloku, ktoré nariadil národný výbor.

Súčasní mladí ľudia to však berú celkom inak. Chápu, že sila komunity je iná ako sila jednotlivca, a preto sa ich aj snažia budovať, vďaka čomu možno napríklad zlepšiť kvalitu života.

Prešovčanka Laura takto prelomila ľady so susedmi a iniciovala komunitné kompostovanie.

Prečítajte si, ako na to šla ona, aké výhody to prináša všetkým a ako to v Prešove (ne)funguje.

Tip na výlet za podzemným bohatstvom

Patrónka baníkov dohliada aj v tejto bani. (zdroj: Michal Frank)

Môže byť mliečnobiely alebo čierny a prekrásne hrať dúhovými farbami, zvyčajne červenou, modrou a žltou. A keď ho zohrejete v dlani, bude sa mimoriadne lesknúť.

Nuž, nie nadarmo patria opály k vzácnym kameňom.

Vedeli ste však, že ten druh, ktorý ukrýva podzemie na Šariši, je jediným drahým opálom, ktorý sa vyskytuje na území Európy a Ázie? Aj preto nemá zemepisný názov odvodený od konkrétneho miesta nálezu, ale od celej krajiny. A tak sa nazýva Slovenský opál.

Bane neďaleko Dubníka majú za sebou bohatú históriu a tú sa darí priblížiť vďaka tamojšiemu skanzenu.

Vďaka jeho návšteve sa okrem iného dozviete aj to, prečo museli byť baníci ostrihaní nemoderne nakrátko v časoch, keď sa nosili dlhé vlasy, a aký bol problém s toaletou. Kým sa tam však dostanete, môžete si o tom zatiaľ prečítať v našom článku.

