Noc múzeí a galérií. Tipy na víkend 15. a 16. mája

Kam na zaujímavé podujatia.

14. máj 2021 o 13:30 red., TASR

Sobota 15. mája

Burza starožitností

BUDIMÍR. Po covidovej prestávke sa otvárajú burzy starožitností. Tá budimírska v sobotu predpoludním privíta nielen návštevníkov, ale aj desiatky automobilových veteránov.

Noc múzeí a galérií

BETLIAR. Slávnostnými fanfárami z balkóna kaštieľa na počesť grófa Emanuela I. Andrássyho otvoria v sobotu 15. mája o 17.00 hod. v kaštieli Betliar v okrese Rožňava Noc múzeí a galérií. V rámci sobotňajšieho podujatia budú môcť návštevníci od 17. hodiny do 20.30 h za zvýhodnené vstupné absolvovať večerné prehliadky kaštieľa, kde budú mať jedinečnú príležitosť pozrieť si novinky na prehliadkovej trase ako reinštaláciu grófkinho a grófovho apartmánu, predovšetkým grófovu kúpeľňu, ktorá je sprístupnená pre verejnosť vôbec prvýkrát, a to v podobe, v akej ju využívali Andrássyovci.

ROŽŇAVA. do tohtoročnej Noci múzeí a galérií sa zapojí aj Banícke múzeum v Rožňave, okrem iného v sobotu sprístupní aj novú atrakciu v podobe diorámy Banskej štôlne Alexander. V cene lístka bude počas podujatia zahrnutá aj prehliadka Historickej expozície na Šafárikovej ulici, ako aj prehliadka aktuálnych výstav v Galérii na Námestí baníkov.

LEVOČA. Levočské Múzeum špeciálneho školstva sa tiež zapojí do akcie Noc múzeí a galérií. Pre návštevníkov budú v sobotu pripravené lektorované prehliadky interaktívnej expozície, zážitkové aktivity pre rodiny s deťmi, nadrozmerné 'Človeče, nehnevaj sa!' a živé vysielanie na sociálnych sieťach. Na jeden vstup si môže expozíciu pozrieť maximálne päť osôb. Intervaly medzi jednotlivými vstupmi sú každých 90 minút. Posledný vstup je možný o 19.30 h.

Botanická záhrada

TATRANSKÁ LOMNICA. V Tatranskej Lomnici otvorili po zimnej prestávke Expozíciu tatranskej prírody. Na rozdiel od predchádzajúcich sezón budú mať návštevníci príležitosť obdivovať aj také druhy rastlín, ktoré v tomto

období bývajú už spravidla odkvitnuté. Expozíciou tatranskej prírody sa záujemcovia môžu prejsť každý deň až do 19. septembra. Do konca letných prázdnin je otvorená od 9.00 do 17.00 hod. Potom sa otváracie hodiny skrátia

do 15.00 hod. Podmienkou pre vstup do areálu je dodržanie platných protipandemických opatrení, pohyb v interiéri je dovolený len s respirátorom a negatívnym testom na covid-19.

