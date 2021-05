Novinárska cena 2020: Korzár opäť bodoval, jedným z víťazov sa stal Peter Jabrik

Porotu upútal seriálom o vodárňach.

8. máj 2021 o 0:00 Jaroslav Vrábeľ

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Laureátov 17. ročníka Novinárskej ceny vyhlásila Nadácia otvorenej spoločnosti vo štvrtok počas slávnostného večera v priestoroch štúdia Slovenského národného divadla v Bratislave.

Odborná porota rozdala ocenenia v 13 žánrových kategóriách a udelila šesť špeciálnych cien.

Denník SME získal štyri , Korzár vybojoval pre vydavateľstvo Petit Press aj piate.

V kategórii Najlepší regionálne publikovaný alebo odvysielaný príspevok zvíťazil Peter Jabrik z nášho denníka so seriálom článkov Vymysleli, ako stopnúť privatizáciu vodární.

Korzár mal hneď dve želiezka v ohni, keďže nominovaná bola aj Jana Ogurčáková so sériou textov o podozrivej škole v Trebišove, ktorá vznikla expresne za múrom rómskej osady.

Greguš: Je dôležité vedieť, čo sa deje aj tam, kde vraj nič nie je

Porota v zložení Veronika Cilingová (pedagogička, Katedra žurnalistiky UKF), Oľga Baková (bývalá novinárka, komunikačná manažérka, Slovenské elektrárne), Martina Štérová (šéfredaktorka SME Ženy) a Ľuboš Greguš (pedagóg, Katedra masmediálnej komunikácie UCM) vybrala do trojice nominovaných hneď dvoch redaktorov Korzára.

„Porota pri práci Petra Jabrika vyzdvihla závažnosť témy aj vytrvalosť samotného autora. Jeho práca na pokrývaní privatizácie košických vodární smerovala až ku konaniu prokuratúry, čo zvýrazňuje závažnosť a spoločenskú hodnotu série textov z východného Slovenska,“ vysvetlila porota jeho nomináciu.

Jana Ogurčáková si vyslúžila nomináciu za to, že jej príspevok „sa zaoberal pálčivou spoločenskou otázkou vzdelávania vylúčenej rómskej komunity na východe Slovenska a nekalými praktikami pri prevádzkovaní škôl. Kvalitné a profesionálne spracovanie, vyvážený priestor pre zúčastnené strany a solídna práca s informáciami len potvrdili dôležitosť žurnalistickej práce nominovanej“.

Podľa vyjadrenia porotcu Greguša na odovzdávaní cien sa v tejto kategórii zišlo množstvo veľmi kvalitných prác, ktoré zachytávajú aktuálne a rozmanité témy a problémy vo všetkých regiónoch Slovenska, pričom kvalitou boli pomerne rovnako vyvážené.

Greguš uviedol, že porota sa napokon rozhodla udeliť cenu Petrovi Jabrikovi, ktorého príspevok „nielen poukazuje na neprávosti, ale aj pomáha k náprave“.

Ocenil zároveň prácu regionálnych novinárov, ktorú označil za mimoriadne náročnú a kľúčovú.

„Je veľmi dôležité, aby sme vedeli, čo sa deje vo všetkých častiach Slovenska. Aj tam, kde podľa niektorých vraj nič nie je,“ konštatoval porotca Greguš.

Jabrik: Nemôžu nás ignorovať

„Nie sme dokonalí, ale sme tu a miestni mocní nás nemôžu ignorovať. Pozorne vždy sledujem aj reakcie na moje články či mojich kolegov. Mnohé sú podnetné a obsahujú i veľmi zaujímavé informácie alebo iné pohľady na nami spracovanú tému, samozrejme, i kritiku. A niekedy aj oprávnenú. Vážime si našich čitateľov aj ich názor, pretože bez nich by sme tu neboli.“

Je však podľa neho úsmevné, keď raz priaznivci jedného a inokedy druhého politického spektra obviňujú redaktorov, že ich tá druhá strana platí alebo komanduje.

„Mohli by sa spolu stretnúť a dohodnúť sa, ako to vlastne je a dať nám vedieť výsledok, nech v tom máme konečne jasno aj my. Som v Korzári vyše dvadsať rokov, ale nikto sa ani len nepokúsil zasiahnuť mi do práce. Je to slobodný denník a redaktori majú hranice vymedzené iba zákonmi. V tom je jeho najväčšia sila, preto je aj rešpektovaný, ale, prirodzene, i nenávidený zároveň. A tak to má byť. Ocenenie mojej práce si veľmi vážim a ďakujem zaň. Som však len jedným kolieskom v našom redakčnom tíme, ktorý vám každý deň prináša informácie o všetkom dôležitom.“

Ocenené články o vodárňach

