Covid automat od 10. mája: Na východe nebude ani jeden bordový okres

Zákaz vychádzania ešte potrvá.

5. máj 2021 o 13:57 (aktualizované 5. máj 2021 o 15:18)

Správu aktualizujeme

BRATISLAVA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Situácia na Slovensku v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu sa oproti minulému týždňu opäť zlepšila.

Krajina bude od budúceho týždňa v prvom, teda ružovom stupni varovania.

Zákaz vychádzania však potrvá. Budúci týždeň by sa podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO) opäť mohla otvoriť aj táto otázka.

Informácie k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení sľúbil poskytnúť v piatok spoločne s hlavným hygienikom Jánom Mikasom.

Covid automat

Od pondelka 10. mája budú podľa covid automatu bordové už len dva okresy.

Do tretieho stupňa varovania budú patriť okresy Myjava a Považská Bystrica.

Druhý stupeň varovania, teda červená farba, bude platiť pre 33 okresov, prvý stupeň s ružovou farbou pre 44 okresov.

Nové rozdelenie okresov podľa epidemickej situácie v stredu schválila vláda.

Od budúceho týždňa budú v rámci covid automatu na východe červené okresy Bardejov, Gelnica, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Sobrance, Stará Ľubovňa, Svidník a Vranov nad Topľou.



Ružová farba, teda prvý stupeň varovania, bude platiť pre okresy Košice I. - IV., Košice-okolie, Michalovce, Poprad, Rožňava, Snina, Spišská Nová Ves, Stropkov a Trebišov.

Situácia v nemocniciach

Klesol počet pacientov v nemocniciach, počet výjazdov k pacientom s ochorením covid-19 a znížila sa aj pozitivita testov.

Denný priemer pozitívne testovaných sa dostal pod tisíc prípadov denne, v počte hospitalizovaných nastal oproti predchádzajúcemu týždňu pokles o takmer 20 %.

V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 1276 pacientov, na umelej pľúcnej ventilácii je 164 pacientov. Do nemocníc denne s ochorením covid-19 príde menej ako 100 pacientov. Obsadených je 61 percent reprofilizovaných lôžok pre najkritickejších pacientov.

V stredu to na tlačovej konferencii k aktuálnej epidemickej situácii povedal šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík.

Očkovanie

Zvýšila sa tiež miera zaočkovaných. Šéf rezortu zdravotníctva povedal, že termíny na najbližší víkend na očkovanie sú už obsadené.

Nevylúčil, že pri dostatku vakcín v treťom štvrťroku by si ľudia mohli vybrať jednu z registrovaných vakcín, ktorou by chceli byť očkovaní. Do konca mája by podľa neho mohlo prísť 1,5 milióna vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech.

Výsledky Sputnika V z Maďarska Lengvarský stále nemá. Vlastníkom týchto vakcín je podľa jeho slov ruská strana. Čakať chce na výsledky z Maďarska a Ruska.

Minister bude mať vo štvrtok k dispozíci analýzu na prerozdelenie vakcín. Následne by sa mohlo umožniť očkovať vakcínou od Pfizeru aj vekovú kategóriu ľudí od 50 rokov.

Zákaz vychádzania

Zákaz vychádzania by mal potrvať ešte minimálne nasledujúci týždeň.

V stredu to po rokovaní vlády potvrdila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

„Situácia sa zlepšuje, ale súčasne zo strany pána hlavného hygienika Jána Mikasa, aj ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského bol silný apel, aby sme zatiaľ ešte podržali takýto právny stav zákazu vychádzania. Predpokladám, že budúci týždeň to budeme môcť radikálne vyriešiť," uviedla.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) nevidí zmysel v tom, aby bol v ružových okresoch naďalej v platnosti zákaz vychádzania. Verí, že v priebehu budúceho týždňa sa o tom definitívne rozhodne. Povedal to po rokovaní vlády.



„Predpokladám, že aj na základe čísel, ktoré momentálne máme, príde už budúci týždeň k tomu rozhodnutiu a bude aj do Národnej rady poslaný zákon v rámci hospodárskej mobilizácie, kde by sa mohli riešiť aj tieto náležitosti,“ povedal Gröhling.

Školstvo čaká zlomový týždeň

Gröhling uviedol, že v priebehu budúceho týždňa sa veľmi veľa okresov na základe covid automatu preklopí do ružovej farby, čo okrem otvárania základných škôl znamená aj otváranie stredných škôl. Podľa ministra pôjde o zlomový týždeň.

„Je to vždy o opatrnosti. Aj v rámci školstva by sme podľa regionálneho prerozdelenia mohli už ísť aj do výraznejšieho uvoľňovania, ale chceme ešte jeden týždeň počkať,“ tvrdí šéf rezortu školstva.



Podľa Gröhlinga by sa malo pristúpiť aj k zvýhodneniu zaočkovaných ľudí, v koalícii sa o tom podľa neho už diskutuje.

„Myslím si, že zaočkovaných ľudí by sme mali zvýhodňovať oproti všetkým ostatným, lebo potrebujeme sa dostať k tomu cieľu, aby sme mali čo najvýraznejší počet zaočkovaných ľudí,“ uviedol minister.

Dodal, že od mantry testovania by sa malo upustiť, pretože očkovanie je návratom k reálnemu životu.

