Prijímačky prekazila aj karanténa, výrazný prepad vedomostí riaditelia nepostrehli

Viacerí žiaci budú mať náhradné termíny.

6. máj 2021 o 0:00 Lenka Haniková

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Od pondelka prebiehajú prijímačky na stredné školy, ktoré majú trvať približne dva týždne.

Na Gymnáziu Kukučínova v Poprade zvolili „prúdovú metódu“. Žiaci prichádzali na presne určený čas, pri vchode im učitelia zmerali teplotu, vydezinfikovali ich a skontrolovali pozvánku.

Takto pripravených žiakov si v malej skupinke, najviac dvanásť žiakov, prebral učiteľ, ktorý bol s nimi po celý nasledujúci čas a dozeral na napísanie testov zo slovenského jazyka i matematiky.

„Skupiny nastupovali na skúšky po desiatich minútach, takže sa s ostatnými žiakmi nevideli, ani nestretli. Po skončení skúšok za rovnakých podmienok opustili budovu určeným východom,“ okomentoval priebeh prijímačiek riaditeľ popradského gymnázia Vladimír Lajčák.

Lajčák zároveň vedie aj strednú športovú školu, kde sa konali v stredu i talentové skúšky. Postup bol podobný - každý žiak mal svoj čas príchodu, určený priestor na rozcvičenie a následne na pohybové testy. „Po celý čas bol žiak sám, kontakt mal iba s testujúcimi učiteľmi, vysvetlil.

Negatívny test záleží od covid automatu

Mnohí deviataci v týchto dňoch absolvujú svoju prvú veľkú skúšku, a to naživo v škole. Po pol roku strávenom na online vyučovaní to pre viacerých mohlo byť náročné.

Skúšky prebiehali za podmienok stanovených ministerstvom. V triedach musia žiaci sedieť dva metre od seba a kapacity môžu byť naplnené len na polovicu.

Do školy nemôžu vstupovať rodičia a žiaci sa nemôžu združovať na chodbách.

Povinnosť negatívneho testu záleží od covid automatu. Ak sa hlásia na stredné školy v červených či ružových okresoch, test nepotrebujú. Ak sa hlásia na školu v bordovom okrese, bez negatívneho testu ich do školy nepustia.

Niekoľkým žiakom sa prijímačky presunú

Korzár oslovil riaditeľov niekoľkých stredných odborných škôl a gymnázií na východnom Slovensku.

Na väčšine oslovených škôl skúšky prebehli v poriadku, aj keď niekoľko málo žiakov kvôli karanténe nemohlo prísť.

Na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Jána Bocatia v Košiciach sa na prvý termín nedostavili ôsmi žiaci – dvaja s ospravedlnením, jedna žiačka kvôli karanténe a piati bez ospravedlnenia.

Na Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi na Školskej ulici kvôli karanténe nemohli prísť traja žiaci, pozitívny test na koronavírus mal jeden.

„U všetkých bude určený náhradný termín po ukončení karantény,“ komentoval riaditeľ Jozef Kačenga.

Podobná situácia nastala aj na popradskom gymnáziu, kde kvôli karanténe neprišli traja uchádzači.

„Zatiaľ to až taký problém nie je, no ak sa situácia zopakuje i v druhom termíne, môžeme sa dostať do kolízie s termínmi ministerstva školstva pre uzatvorenie prijímacieho konania,“ vysvetlil riaditeľ Lajčák.

Riaditeľ Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach Otto Révész na otázky ohľadom chýbajúcich žiakov odpovedal len všeobecne, žiaci sa nezúčastnili na prijímačkách z rôznych dôvodov.

Náročnosť testov na športovej škole

Pre gymnázium v Poprade vytvárala prijímacie skúšky externá firma, škola do tvorby testov nijako nezasahovala.

„Náročnosť sme nevnímali ako problém a vieme tiež, že ich testy sú prioritne zamerané na meranie predpokladov pre štúdium, nie na izolované fakty. Navyše sme reálne výberová škola, hlásia sa k nám výborní a motivovaní žiaci vo veľkom počte a prijímacie skúšky sú tento rok jediným objektívnym ukazovateľom posúdenia predpokladov pre štúdium,“ hodnotí obsah prijímačiek riaditeľ Lajčák.

Oveľa väčší problém bol s testami v športovej škole, kde bolo ťažké nastaviť objektívne prijímacie kritériá v roku, v ktorom väčšina žiakov nemohla súťažiť.

Športová výkonnosť je podľa Lajčáka prakticky nemerateľná, preto väčšiu váhu priradili testovaniu pohybovej výkonnosti, no i tá bude negatívne poznamenaná chýbajúcim štandardným tréningom.

Protipandemické opatrenia zasiahli podľa Lajčáka školstvo mimoriadne negatívne, mládežnícky šport ešte viac. „Prienikom dopadu zlého manažovania pandémie sú športové školy. Ak by takéto nedomyslené a zjavne neodôvodnené správanie k školstvu a športu malo pokračovať, tak dôsledky pre tieto segmenty budú devastujúce až likvidačné,“ upozornil Lajčák.

Upravenie kritérií pre prijímanie

Na popradskom gymnáziu pri prijímaní vždy vo významnej miere zohľadňovali i prospech na základných školách. Tento rok je podľa Lajčáka toto kritérium málo výpovedné.

„Podľa našich skúseností boli výučba i hodnotenie na jednotlivých školách veľmi rozdielne a nechceli sme, aby to ovplyvnilo úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach."

Preto pristúpili k výraznému upraveniu kritérií prijímania. Faktory, ktoré brali do úvahy v minulých rokoch, boli skoro nepoužiteľné.

Aj na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi boli prijímačky prispôsobené situácii. Prihlášku si tam podalo približne o 15 percent viac žiakov ako vlani.

Všeobecne platí, že záujem o štúdium najmä na gymnáziách je ustálený, čo potvrdil aj Révész. Mimoriadnu zmenu v počte uchádzačov tento rok nezaznamenali.

Na športovej škole v Poprade však vnímajú úbytok dievčat.

Dopad pandemických opatrení je podľa Lajčáka na dievčatá väčší, všeobecne opúšťajú aktívny šport ku koncu základnej školy vo väčšej miere.

Žiaden výrazný prepad vo vedomostiach

To, či žiaci aj kvôli dištančnému vzdelávaniu prichádzajú na skúšky menej pripravení v porovnaní s predošlými ročníkmi, sa podľa riaditeľa obchodnej školy v Košiciach Jána Migleca nedá ešte zovšeobecniť.

Čakajú na výsledky druhého termínu, podobne ako na ostatných školách.

„Niektorým sa darilo výborne, iným zas horšie,“ poznamenal.

Podobne to komentuje aj Révész. „V zatiaľ spracovaných výsledkoch sme nezaznamenali výrazný rozdiel v porovnaní s predošlými nepandemickými rokmi,“ upresnil.

Na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi boli podľa výsledkov prvého kola žiaci vzhľadom na dištančné vzdelávanie pripravení na dobrej úrovni.

„Len približne päť percent nesplnilo podmienky pre prijatie, ktoré ostali štandardné,“ okomentoval riaditeľ Jozef Kačenga.

Martin Broda, zástupca riaditeľa pre odborné predmety na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove ako jediný z oslovených potvrdil, že na priebežných výsledkoch prijímacích skúšok sa odzrkadľuje aj dlhý priebeh dištančného vyučovania.

„Výsledky v matematike a slovenskom jazyku sú o niečo horšie ako v minulých školských rokoch,“ dodal.