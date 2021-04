V obchodoch končia vyhradené hodiny pre seniorov

Uvoľňujú sa i ďalšie opatrenia.

29. apr 2021 o 19:14 TASR, Katarína Gécziová

BRATISLAVA. Od 9. mája 2021 sa v obchodných prevádzkach rušia vyhradené hodiny pre seniorov, ŤZP a ich sprievodcov.

Do tohto dátumu ešte platí, že vyhradený nákupný čas pre dané skupiny obyvateľstva je od pondelka do piatka od 9:00 do 11:00 hod., cez víkend majú osoby mladšie ako 65 rokov vstup do obchodov bez časového obmedzenia.



V súvislosti s novou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva o tom informovala hovorkyňa Daša Račková.

Pravidlo vyhradených hodín vstúpilo do platnosti po prvý raz vlani na jar. Opäť bolo zavedené v októbri 2020, po vypuknutí druhej vlny pandémie. Tentokrát však platí len na prevádzky potravín a drogérií.

Rodina do kabínky

Zmena vo vyhláške, platnej od 3. mája, umožňuje aj použitie kabínových lanoviek jednou osobou alebo osobami v spoločnej domácnosti.

Takisto nevyhnutný negatívny test pre návštevníkov lanových dráh a vlekov môže mať po novom platnosť až 72 hodín (predtým to bolo maximálne 48 hodín).

Zmeny v kultúre

Vyhláška stanovuje novú výnimku zo zákazu hromadných podujatí nad šesť osôb, od 3. mája budú povolené aj verejné kultúrne podujatia, teda divadelné, filmové produkcie, koncerty či výstavy.

"Tie sa môžu organizovať v okresoch, ktoré sú nanajvýš v II. stupni varovania, teda v tzv. červenej fáze," uviedla Račková.

Stále však ostávajú zatvorené interiérové kiná. Ich otvorenie sa predpokladá až po zlepšení epidemiologickej situácie.