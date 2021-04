Ledeckého nástupca na poste štátneho tajomníka: Dezertérstvo nie je riešenie

Regionálny rozvoj je priorita, vraví Velič.

30. apr 2021 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Novým štátnym tajomníkom na ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa stal Dušan Velič (Za ľudí).

Tento vedec - chemik a už profesor Univerzity Komenského v Bratislave nahradil Vladimíra Ledeckého, ktorý na tejto pozícii pôsobil pred ním a je i podpredsedom strany Za ľudí.

O svojom predchodcovi

„Vlado Ledecký je podpredseda strany, zakladajúci člen. Keď bol štátnym tajomníkom, robil pre regióny to najlepšie, čo vedel a v istej fáze to vyhodnotil a odišiel,“ hovorí pre Korzár o svojom predchodcovi Dušan Velič (Za ľudí).

Zhovárali sme sa počas prvej služobnej cesty v Prešove, vo funkcii bol ôsmy deň.

Ledecký svoj odchod interpretoval tak, že odchádza, lebo nenašiel pochopenie a nedokázal presadiť veci.

„Odišiel, lebo bol frustrovaný. Emocionálne by som sa vedel vžiť do situácie, že je človek frustrovaný, ale racionálne mu nerozumiem. To nemá byť jeho kritika. Povedal som to aj jeho kolegom, že svojím odchodom regiónom vôbec nepomohol,“ podotkol Velič s tým, že z boja sa neuteká.

„Trochu ma zarazilo, že on to potom naportrétoval, že vlastne strana rezignovala na pomoc regiónom, či že dokonca ministerstvo rezignuje na regióny. Nechcem to však viac rozoberať.“

Regionálny rozvoj má priestor

V jednom tweete sa objavilo ironické tvrdenie, že teraz si ministerstvo môže slovné spojenie regionálny rozvoj z názvu vypustiť.

Velič to odmieta, regionálny rozvoj má podľa jeho slov rovnaký priestor ako za jeho predchodcu.

Má on sám priestor na túto svoju agendu?