Neurogenetik Eichler skúma spánok červov: Raz by sme mali vedieť prebúdzať ľudí z kómy

Spánok je prirodzená a nevyhnutná potreba ľudí i zvierat. Napomáha učeniu, pamäti či obnove minutých neurotransmiterov. Vede však tieto nekompletné predpoklady nestačia a snaží sa ich pochopiť a jednoducho vysvetliť, hovorí neurogenetik TOMÁŠ EICHLER, ktorý pôsobí vo Výskumnom inštitúte molekulárnej patológie (IMP) vo Viedni. V rámci svojej vedeckej činnosti sa venuje výskumu procesov spánku a prebúdzania sa červov C. elegans. Na nich ako na tom najjednoduchšom modeli odhaľuje, čo sa deje s mozgom človeka, keď spí. Časť svojho výskumu publikoval i v prestížnom vedeckom časopise Science. Porozprávali sme sa o jeho starších i novších objavoch aj o rizikách a dôsledkoch nepravidelného spánku na organizmus. Poradil, ako si zabezpečiť čo najkvalitnejší nočný oddych, a tiež, ako s tým všetkým súvisí meditácia.

Venovali ste sa výskumu spánku červov, ktorého výsledky ste publikovali v roku 2017 v časopise Science. Prebieha tento výskum ešte stále? Ak áno, na čom aktuálne pracujete?

- Stále spracúvam dáta, ktoré neboli publikované. Uverejnili sme asi len 10 percent z toho, čo som urobil, ale ešte spracúvam iné príbehy. Vedecké články sa totiž píšu rovnako ako novinové - musí to byť jeden sústredený príbeh, nie encyklopédia všetkého. Ten v Science bol o tom, ako sme zobúdzali červy kyslíkom a ktorá nervová dráha je do toho zapojená. My sme však objavili ešte iné molekuly a iné nervové dráhy, ako sa náš mozog aktivuje, ktoré sú nezávislé od toho, čo sme publikovali v Science.

O čo konkrétne v tých nových objavoch šlo?