Varíme s Korzárom: Púpavový med

Už kvitnú.

26. apr 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Púpavový med

Potrebujeme: 300 ks kvetov púpavy, jeden citrón, jeden pomaranč, jeden a pol kila cukru, jeden a pol litra vody

Postup: Kvety bez stopiek vložíme do veľkého hrnca, zalejeme vodou, pridáme citrón a pomaranč nakrájaný na kúsky a dáme variť. Doba varenia by mala trvať asi 15 minút. Odstavíme, necháme vychladnúť a dáme do chladničky na 24 hod. Na druhý deň precedíme cez gázu, pridáme cukor a varíme. Najskôr asi pol hodinu na silnom plameni a za občasného miešania. Potom stíšime plameň a ešte varíme pomaly približne hodinu. Hotový med plníme do suchých pohárov, zavrieme a obrátime hore dnom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou