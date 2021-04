Klientske centrá a okresné úrady prechádzajú na normálny režim

Aj prešovská radnica sa viac otvára ľuďom.

20. apr 2021 o 9:01 SITA, Jaroslav Vrábeľ

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Na základe aktuálnych rozhodnutí vlády z dôvodu pandemickej situácie klientske centrá a ostatné pracoviská okresných úradov a polície od utorka 20. apríla prechádzajú na normálny režim.

Platia však obmedzenia, ktoré vyplývajú z aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, upravujúcej vstup do priestorov prevádzok a zamestnávateľov, informovala na sociálnej sieti Polícia SR.

Úradné hodiny

Pracoviská sú verejnosti prístupné v štandardných úradných hodinách: pondelok, utorok, štvrtok od 8.00 do 15.00, streda od 8.00 do 17.00 a piatok od 8.00 do 14.00.

Pracoviská evidencie zbraní a streliva majú stránkové hodiny v utorok do 12.00 a vo štvrtok stránkové hodiny nemajú.

Oddelenia Policajného zboru na úseku dokladov, dopravných evidencií a zbraní a streliva vybavia všetky požiadavky s výnimkou vydávania certifikátov pre kvalifikovaný e-podpis, keďže na to existuje bezplatná elektronická služba.

Pracoviská odborov okresných úradov poskytujú služby bez obmedzenia.

Podmienky vstupu

Podmienkou vstupu na pracovisko je negatívny test nie starší ako 7 dní, doklad o zaočkovaní či potvrdenie o prekonaní alebo diagnostike ochorenia covid-19. Podrobnosti a ďalšie výnimky definuje vyhláška.

V interiéroch môže byť len obmedzený počet osôb (1 osoba na 15 metrov štvorcových), preto vstup na pracoviská budú usmerňovať supervízori a poverené osoby. Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny a hygienické nariadenia R-O-R.

Napriek uvoľneniam polícia vyzýva verejnosť uprednostniť elektronickú či písomnú komunikáciu s pracoviskami okresných úradov a policajných oddelení dokladov.

Správne poplatky sa pri použití e-služby znižujú o polovicu (najviac o 70 eur).

Stránkové pracoviská všetkých oddelení cudzineckej polície PZ vybavujú len online objednaných klientov.

Počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, ktorá v Slovenskej republike stále trvá, sa platnosť mnohých dokladov, osvedčení či lehôt predlžuje.

Prešovská radnica tiež uvoľňuje opatrenia

Aj klientske centrum a matrika Mestského úradu na Jarkovej ulici 26 v Prešove sú od utorka občanom k dispozícii v štandardnom režime.

Úradné hodiny sa po novom začínajú denne o 8.00 a v pondelky, utorky a štvrtky je otvorené do 16.00.

V stredu budú úrodné hodiny predĺžené do 17.00, v piatok, naopak, skrátené do 15.00.

V prípade osobnej návštevy úradu je naďalej potrebné sa preukázať platným negatívnym testom na ochorenie covid-19 nie starším ako sedem dní a dodržiavať všetky platné hygienické opatrenia.



Ako informovala tlačová referentka mesta Lenka Šitárová, z dôvodu zníženia mobility obyvateľstva a v rámci preventívnych opatrení pred šírením vírusového ochorenia covid-19 bude vstup do klientskeho centra aj naďalej regulovaný.

Hlavná podateľňa v budove historickej radnice na Hlavnej 73 bude fungovať v rovnakom čase ako klientske centrum a matrika.

Pokladňa úradu je počas zákazu vychádzania pre verejnosť zatvorená.

Dane a poplatky môžu občania zaplatiť poštovou poukážkou alebo prostredníctvom internet bankingu.

„Všetkým obyvateľom odporúčame v záujme ochrany verejného zdravia aj naďalej komunikovať s mestským úradom prioritne telefonicky alebo e-mailom,“ dodala Šitárová.