Plavárne počítajú miliónové straty. Otvoriť považujú za ekonomický nezmysel

Pre šesť osôb sa im to neoplatí.

19. apr 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková, Jana Otriová

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Východniari si v bazénoch plavární od pondelka 19. apríla nezaplávajú.

Maximálne šesť návštevníkov v bazéne na hodinu. Také je najnovšie opatrenie.

Prevádzkovať bazény a plavárne za takýchto podmienok nie je rentabilné.

Vo štvrtok to povedal prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek.

„Väčšinu bazénov totiž prevádzkujú mestá a tie by v prípade ich otvorení nehospodárne zaobchádzali s majetkom daňových poplatníkov. Som preto presvedčený, že v pondelok 19. apríla sa neotvorí žiadny bazén,“ uviedol.

Jeho slová sa ukázali ako pravdivé.

Otvoriť? Ekonomický nezmysel

Brány AquaCity Poprad ostanú od pondelka pre verejnosť zatvorené.

Pre Korzár to potvrdila marketingová manažérka Lucia Blašková.

V rezorte fungujú bazény len pre karanténne centrum pre športovcov.

„Túto takzvanú bublinu by sme radi rozšírili aj o verejnosť. Uvítali by sme, keby sa mohli ubytovať aj hoteloví hostia, ale pri nastavených pravidlách je to absolútny ekonomický nezmysel,“ povedala.

Zdôraznila, že rezort opäť sprístupnia verejnosti až vtedy, keď bude povolené otvoriť aj akvaparky.

Príprava na otvorenie trvá minimálne desať dní.

Straty počítajú v miliónoch

Zatvorený rezort v dôsledku pandémie znamená obrovskú stratu.