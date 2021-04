Pečieme s Korzárom: Čokoládový koláčik z hrnčeka

Nehrozí zjedenie celého plechu.

16. apr 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Potrebujeme: dve polievkové lyžice hladkej múky, na špičku noža kypriaci prášok, dve polievkové lyžice práškového cukru, jednu polievkovú lyžicu kakaa, nalámanú čokoládu, jednu lyžicu oleja, dve polievkové lyžice mlieka, jeden žĺtok.

Postup: Najprv zmiešame všetky sypké ingrediencie, teda hladkú múku, kypriaci prášok, kakao a práškový cukor. Pridáme olej, mlieko a vaječný žĺtok. Na záver do cesta vmiešame nalámanú čokoládu. Väčší hrnček vhodný do mikrovlnnej rúry vymastíme maslom alebo olejom a nalejeme doň cesto. Mikrovlnku nastavíme na plný výkon, vložíme hrnček a časovač nastavíme na dve minúty. Po dvoch minútach skontrolujeme zapichnutím špáradla. Keď je po vytiahnutí bez cesta, koláčik je hotový, ak nie, ešte ho na pol minúty vložíme do mikrovlnky.

