Stromy na východe padali pod ťarchou snehu, vietor robil problémy vodičom

Viaceré úseky opakovane zafúkalo.

14. apr 2021 o 8:58 (aktualizované 14. apr 2021 o 10:55) Klaudia Jurkovičová, SITA, TASR

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Sneh a vietor opäť robili problémy na cestách východného Slovenska.

Všetky cesty a horské priechody v rámci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) boli v stredu dopoludnia zjazdné.

Problémy však spôsoboval mokrý, ťažký sneh, vietor a v súvislosti s tým padanie konárov a stromov na cesty. Uviedol to centrálny dispečing Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK).

Situácia na tatranských cestách

Najviac snehu podľa cestárov napadalo vo vyšších polohách a na horských priechodoch a to od päť do 15 centimetrov na území Tatier a v severných okresoch PSK.

"Dopoludnia bol hlásený spadnutý strom na ceste I/77 pri Podolínci. Cesta bola prejazdná v jednom jazdnom pruhu," ozrejmili z dispečingu.

Vaša lokalita: Vysoké Tatry

SÚC PSK v tejto súvislosti upozornil vodičov, aby prispôsobili jazdu stave a povahe vozovky, najmä tí, ktorí už majú letné pneumatiky.

Cesty pod Tatrami boli v stredu po nočnom snežení zjazdné bez problémov. Cestári však boli v teréne celú noc, keďže viaceré úseky opakovane zafúkalo.

Najväčší problém mali pri obci Štrba.

Podľa riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcela Polomského tam napadlo viac ako 15 centimetrov snehu.

„Bolo to tam kritické, fúkal vietor a napadlo veľa snehu. Cestári to tam vyčistili a o desať minút to bolo zafúkané opäť,“ povedal s tým, že napriek všetkému sa všetky úseky podarilo udržať zjazdné.



V teréne boli počas utorkového večera a noci aj hasiči. Ako uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, v rámci kraja odstraňovali niekoľko popadaných stromov.

Stromy padali, vodiči sa trápili

Silný nárazový vietor spôsoboval v stredu komplikácie na cestách Košického kraja, informovala polícia na sociálnej sieti.

Ráno uzavreli cestu pre nákladnú dopravu v okolí Hrhova v okrese Rožňava, kde došlo k prevráteniu prívesu za nákladným motorovým vozidlom.

Ako potvrdil operačný dôstojník krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, na mieste zasahovali hasiči z Moldavy nad Bodvou.

„Vodič si nedal dole plachtu a nárazový vietor ho prevrátil," uviedol s tým, že tento zásah bol v Košickom kraji jediným, ktorý za ostatné hodiny súvisel s poveternostnými podmienkami.

Sypače vyrazili aj do košických ulíc

Snehová pokrývka bola v stredu ráno aj na cestách v Košiciach a to najmä vo vyššie položených častiach mesta.

"Hoci zimná údržba sa oficiálne skončila 31. marca, vedenie mesta sa vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia, rovnako ako pred týždňom, dohodlo so spoločnosťou Kosit na dodatočnom nasadení sypačov," informovalo mesto na svojom webe.

Vaša lokalita: Košice

Sypače absolvovali výjazdy najmä do horských a kopcovitých častí Košíc

Prvý posyp absolvovali tieto mechanizmy ešte v utorok o 20.00 hod., keď vyrazili na Jahodnú a do Kavečian, kde bola v tom čase už dvojcentimetrová vrstva snehu.

Do rovnakých lokalít, ako aj na niektoré kopcovité úseky v meste, po ktorých premáva MHD, zamierili aj o tretej hodine ráno.

Na Jahodnej bola v tom čase 7-centimetrová vrstva prašanu.

Vďaka nasadeniu dvoch sypačov zostali všetky cesty v meste po celonočnom snežení, resp. daždi so snehom síce mokré, ale zjazdné.

Oba objednané sypače zostávajú v pohotovosti až do štvrtka a ich vodiči budú aj v tomto netradičnom čase naďalej zabezpečovať „zimnú údržbu“.

Výstrahy meteorológov

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi pre okres Poprad, ktorá platí do polnoci 15. apríla.

Ďalšia výstraha prvého stupňa sa týka vetra na horách.

V polohách nad približne 1 500 metrov sa miestami očakáva vietor, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 135 km za hodinu.

Počas stredy platí aj výstraha prvého stupňa pred vetrom v okrese Poprad, dosiahnuť môže rýchlosť 45 až 55 km za hodinu.

