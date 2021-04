Covid automat od 12. apríla: Pozrite si pravidlá platné vo vašom okrese

Na východe bude čierny Poprad s okolím.

11. apr 2021 o 13:07 Klaudia Jurkovičová

BRATISLAVA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Situácia na Slovensku v súvislosti s novým koronavírusom sa zlepšuje. Od 19. apríla by sa mohli uvoľniť opatrenia.

„Malo by to znamenať návrat žiakov vyšších ročníkov do škôl či otváranie interiérových prevádzok, kde je možné nosiť rúško. V stredu 14. apríla by mala zasadnúť pandemická komisia a vo štvrtok by malo byť známe, ako bude naša krajina fungovať v najbližšej budúcnosti," informovalo v nedeľu ministerstvo vnútra na svojom webe.

Až do nedele 18. apríla je však zatiaľ účinné rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.

Farby okresov od 12. apríla

Podľa covid automatu budú mať od pondelka 12. apríla už len dva okresy IV. stupeň varovania, teda čiernu farbu, a to okresy Poprad a Kysucké Nové Mesto.

Z okresov na východe budú bordové Gelnica, Humenné, Michalovce, Levoča, Prešov, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou a Snina.

V červenej zóne sa ocitnú Bardejov, Kežmarok, Košice, Košice-okolie, Medzilaborce, Rožňava, Sabinov, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník a Trebišov.

Do I. stupňa varovania sa na Slovensku dostali dva okresy - Nové Zámky a Zlaté Moravce.

Platné pravidlá

Do zamestnania môžu chodiť aj naďalej iba tí, ktorí prácu nemôžu vykonávať z domu. Okrem negatívneho testu na covid-19 je potrebné aj potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

V čiernych a bordových okresoch platí test 7 dní, v červených 14 a v ružových 21 dní.

Zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú najviac 7-dňový test a potvrdenie od zamestnávateľa bez ohľadu na zaradenie okresu.

Pobyt v prírode je možný len v rámci okresu, a to v čase od 5. do 20. hodiny. V ružových, červených a bordových okresoch na cestu do prírody nie je potrebný test. V čiernych okresoch sa vyžaduje aj negatívny výsledok testu.

Deti v škôlkach, žiaci prvého stupňa základných škôl (ZŠ) alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti (nie starší ako 7 dní).

Žiaci od druhého stupňa ZŠ potrebujú negatívny test nie starší ako 7 dní. Okrem toho sa preukazuje negatívnym testom aj jeden zákonný zástupca.

Klasické návštevy iných domácností sú zakázané. Výnimkou je len starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný.

Výnimky zo zákazu vychádzania, kde potrebujete test

Negatívny test nie starší ako 7 dní je potrebný na uplatnenie výnimky v čase od 5:00 do 20:00:

- na cestu do zamestnania pre pracovníkov škôl a školských zariadení,

- na cesty do čistiarne odevov, trafiky, optiky, banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov a motorových vozidiel, poštu, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberných miest pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, záhradkárstiev, opravovní obuvi, servisov telekomunikačnej techniky,

- na cestu na povolené hromadné podujatie,

- do výdajného miesta eshopu a iných obchodov,

- na cestu žiaka a poslucháča od druhého stupňa ZŠ do školy a školského zariadenia, test potrebuje aj jeden zákonný zástupca

- na cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do jasličiek, MŠ, ZŠ a SŠ,

- na cestu na orgán verejnej moci na vykonanie úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku,

- na cestu na pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy,

- na cestu na najbližší zberný dvor.

Negatívny test nie starší ako 7 dní je potrebný na uplatnenie výnimky v čase od 5:00 do 1:00:

- na cestu do zamestnania (okrem pracovníkov škôl a školských zariadení), platnosť testu závisí od zaradenia okresu,

- na cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť,

- na cestu VŠ študentov niektorých ročníkov medicínskych a zdravotníckych odborov a odboru farmácie do školy.

Kam sa dostanete aj bez testu

Test nepotrebujete pri ceste do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného, na cestu do lekárne či na cestu k blízkemu, ktorý je na vašu starostlivosť odkázaný, pre venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska, na cestu k veterinárovi či na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní.

Bez testu možno ísť aj do najbližšieho obchodu kvôli obstaraniu nevyhnutných životných potrieb, na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného, na testovanie a očkovanie, pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva či krst.

Test nie je potrebný, ani ak ide o styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavú osobnú starostlivosť, presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci, cestu na súdne pojednávanie, pobyt v prírode pre držiteľa poľovného lístka kvôli plneniu opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných či na cestu na účel individuálnej duchovnej starostlivosti.

