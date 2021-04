Poštárku musela prichýliť knižnica. Na východe končí takmer 30 pôšt, ide o 143 ľudí

Prinášame zoznam miest, kde rušia pobočky.

9. apr 2021 o 0:00 Lenka Haniková, Judita Čermáková

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. V Starej Lesnej v Prešovskom kraji nefunguje kamenná pošta od marca.

V obci s približne tisíckou obyvateľov roznáša zásielky, balíčky, noviny či dôchodky každý deň mobilná pracovníčka pošty autom.

Starosta Ľubomír Lauf (kandidoval za SNS, Smer-SD) sa so zrušením miestnej kamennej pošty nestotožňuje.

Najťažšie je to podľa neho pre dôchodcov, ktorí si na jej služby zvykli a do najbližších pôšt v Lomnici, Poprade či do Kežmarku je to ďaleko.

Pošta má však podľa Laufa pre rušenie jasný argument – je to lacnejšie.

Zmena sa týka 143 zamestnancov na východe

Ministerstvá dopravy a financií začiatkom roka oznámili prepúšťanie a redukovanie kamenných prevádzok Slovenskej pošty.

O prácu malo prísť dokopy 756 ľudí, v Košickom a Prešovskom kraji sa organizačné zmeny dotkli 143 zamestnancov.

Ku koncu februára pošta ukončila pracovný pomer s 57 zamestnancami, ďalších 80 prijalo dohodu o zmene pracovných podmienok a šesť ľudí bolo práceneschopných.

Rušenie pôšt posudzuje regulačný úrad

Samotné návrhy rušenia pobočiek predkladá Slovenská pošta.