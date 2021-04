Niekde je vysoká, inde nízka. Na dani z nehnuteľnosti ušetríte, alebo preplatíte

Košice sú najdrahšie, Bardejov zvýšil, Medzilaborce boli extra lacné.

6. apr 2021 o 0:00 Katarína Gécziová

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Ak by si mal východniar vyberať podľa výšky dane za bývanie, zrejme by sa presťahoval do Medzeva alebo Medzilaboriec.

A bolo by jedno, či ide o majiteľa bytu alebo podnikateľa. Jednoznačne by zaplatil podstatne menej ako vo veľkých mestách.

Viac si budú musieť do finančných zásob zase siahnuť podnikatelia v Bardejove, v ktorom vyskočí daň za nehnuteľnosť tento rok podstatne vyššie.

Údaje o vývoji daní z nehnuteľností naprieč Slovenskom pre tento rok analyzovala Podnikateľská aliancia Slovenska.

Uvádza, že dane tento rok väčšina miest radikálne nemenila. Nielenže ich nezvyšovali, ale ani neznižovali, čo Aliancia nehodnotí pozitívne.

Aliancia: Nezohľadnili pandémiu

„Mestá dane neznižovali a nezohľadnili v nich tak fakt, že mnohí drobní a malí podnikatelia, či už z gastra, služieb alebo turizmu čelili minulý rok mnohým prekážkam v podnikaní, čo sa prejavilo vo výraznom prepade ich tržieb. Mestá dane takmer vôbec nezmenili, niektoré ale išli proti tomuto trendu a napriek pandemickej situácii a s ňou spojenými prekážkami v podnikaní a objektívnom prepade príjmov podnikateľov dane dokonca zvýšili,“ píše sa v analýze Aliancie.

Medzi samosprávy, ktoré dane posúvali smerom nahor patrí mesto Bardejov.

Ten zvyšoval daň z nehnuteľností, a to tak pre podnikateľov ako fyzické osoby, v priemere to vychádza o 38 percent.

Vedúci referátu tlačového a medzinárodných vzťahov mesta Bardejov Štefan Hij vysvetľuje, že zvyšovaním dane sledovala samospráva zvýšenie podielu vlastných daňových príjmov.