Logické, že Trnka skupuje kúpele, veď je župan. A ako to bolo s Dankovým hokejom

Čo odporúčajú editori a redaktori Korzára.

3. apr 2021 o 12:40 Katarína Gécziová, Jaroslav Vrábeľ, Klaudia Jurkovičová, Peter Jabrik, Lenka Haniková, Marián Špacai

Milí čitatelia, redakcia Korzára pre vás pripravila výber autorských textov z uplynulého týždňa, aký by sme vám radi ponúkali odteraz každý víkend.

Pozývame vás na súhrn toho najzaujímavejšieho z nedávneho diania na východe.

Vzišiel z tipov našich editorov a redaktorov, ktorí vám odporúčané články aj uvádzajú a niekde subjektívne a možno i trochu odľahčenejšie komentujú.

Ak vám napríklad niečo cez týždeň ušlo, máte príležitosť a počas sviatočného predĺženého víkendu azda tiež čas vybrať si z tímovej korzárskej ponuky.

Kloktací zázrak

Tip Petra Jabrika

Predtým, ako minister školstva Branislav Gröhling podal demisiu a potom sa do funkcie vrátil, nadchýnal sa nad účinnosťou takzvaných kloktacích PCR testov.

Veľmi ho potešilo, že ich majú už vyskúšané i overené v praxi a žiaci sa budú učiť v bezpečnom prostredí.

Mädlil si ruky, že mnohé školy vyjadrili s testovaním spokojnosť.

Gröhling už nebol v pondelok nejaký ten deň ministrom, takže nemal povinnosť v tej chvíli vysvetľovať, prečo nám z kloktania v jednej z košických škôl celkom slušne zabehlo.

Výsledky z výplachu ústnej dutiny zo stredu týždňa sa totiž dozvedeli žiaci spolu s rodičmi až o niekoľko dní.

Medzitým školáci družne nasávali okrem vedomostí i spoločný vzduch v triedach a cez prestávky štebotali.

Naďalej veselo i s pozitívnym spolužiakom, ktorý sa o nezvanej návšteve v jeho tele dozvedel až cez víkend.

Máme byť pokojní, lebo po celý čas to vraj bolo s respirátormi na ústach i nosoch. Isteže...

Ale nie sme. Vyrušuje nás tvrdolockdownový pohľad z balkóna na osem šarvancov rôzneho školopovinného veku pobehujúcich za guľatým čudom.

Bez respirátorov nielen na nosoch či ústach, ale aj na krkoch.

Zhruba rovnako mladých sedem fanyniek s odhalenými tvárami povzbudzuje alebo len tak pozoruje či hodnotí svoje hviezdy.

Sediac na lavičke a opierajúc sa plecami jedna o druhú.

No a potom sa rozpŕchnu do svojich škôl a tried.

Snáď nie aj k starým rodičom porozdávať bozky pľúcnej ventilácie či smrti.

Pokloktajú a dva – tri dni počkajú na výsledky...

Na pointe nič nemení ani to, že v tomto prípade bol napokon kontrolný PCR test tohto žiaka, našťastie, negatívny.

Vlastne to je zas už ďalší problém.

Ždiarska mutácia

Tip Mariána Špacaia

V Ždiari si mohli dlho gratulovať, že v boji s covidom sú premiantom. Týždne sa držali na nule pozitívnych.

Jarné prázdniny však boli pohromou, podľa starostu sa do malebnej podtatranskej obce prihrnulo dovolenkovať celé Slovensko.

Neprišli naprázdno, ako darček priniesli nákazu. Zrazu mali v dedine vyše 50 pozitívnych.

Môžu za to aj niektorí chatári, ktorí napriek opatreniam prenajali chaty návštevníkom.

Tí si neváhali robiť lyžiarske párty a diskotéky. Ideálne pre šírenie koronavírusu.

A teraz je tu Veľká noc. A znovu zradné voľno...

Parkovisko pre kozy

Tip Mariána Špacaia

Čiernym stavbám sa najviac páči na lukratívnych miestach.

Výnimkou nie je ani pozemok bezprostredne pri vyhľadávanom košickom Borovicovom háji.

Hneď vedľa lesoparku vyrástlo oplotené parkovisko s rampou.

A miestni sa boja, že to nie je všetko a investor tam chce stavať výškový bytový dom.

Nuž, pásť kozy, ako bratislavskej firme odporúča poslanec Lipták, tam asi naozaj neplánuje.

Čo všetko je už v háji

Tip Klaudie Jurkovičovej

Na zúfalý stav už raz spomínaného Borovicového hája upozornil Košičan starostu Terasy Marcela Vrchotu.

Ten tvrdí, že problém spôsobili aj výpadky pracovníkov pre covid.

Problém má však aj hlbší rozmer a tým je vlastnícke právo k pozemkom.

Mesto ich postupne vykupuje.

V prípade sporov o užívanie parciel mení stratégiu, odvoláva sa na rozsudky Najvyššieho súdu.

A zmenu k lepšiemu radnica sľubuje, aj čo sa týka čistoty v tejto lokalite.

Nelegálne skládky v našich lesoch sú však permanentný problém.

Prečo? Lebo myslenie ľudí a ich prístup k životnému prostrediu nezmení ani žiadny Plán obnovy s desiatkami miliónov naliatych do rôznych ekologických projektov.

Vyhadzov od spolužiaka

Tip Klaudie Jurkovičovej

V pozadí personálnych rošád na vládnej a parlamentnej úrovni prišla ako blesk z jasného neba podobná informácia aj z košického divadla.

Bývalý šéf činohry a jeden z najznámejších členov divadla Milan Antol dostal nečakanú výpoveď.

Údajne z dôvodu nadbytočnosti mu ju dal riaditeľ Ondrej Šoth, s ktorým spolu kedysi drali školské lavice.

V pozadí však cítiť iný spor, ktorý kultúrna ustanovizeň vedie so známym fotografom.

Divadelníkov Šothov počin prekvapil a nahneval.

A prepúšťanie vraj čaká aj ďalších...

Happyend po 28 rokoch

Tip Kataríny Gécziovej

Rožňavská cirkev žije príbehom ako z kriminálky so šťastným záverom.

Veľkú stratu znamenala pre tamojšie rímskokatolícke biskupstvo krádež spred 28 rokov, počas ktorej zmizol vzácny inventár z kostola na Kalvárii.

Medzi najhodnotnejšie ukradnuté predmety nepochybne patril obraz sv. Klimenta, patróna baníkov.

Nikto už ani nedúfal, že sa maľba odkazujúca na banícku minulosť mesta ešte vráti na svoje miesto.

A predsa sa podarilo.

Obraz sa našiel počas aukcie v Čechách.

Symbolika navráteného obrazu je o to silnejšia, že sa o tom verejnosť dozvedela tesne pred najväčším cirkevným sviatkom roka.

Pevne veríme, že obraz už navždy zostane tam, kde patrí.

Župan a kúpele patria k sebe

Tip Kataríny Gécziovej

Už to tak vyzerá, že si košický župan Rastislav Trnka buduje PR na tom, že oživí zaspatý kúpeľný život v kraji.

Po kúpe Turzovských kúpeľov teraz otvorene hovorí o rovnakom postupe pri Sobraneckých kúpeľoch.

Ono by to vlastne ani nebola taká zlá myšlienka.

Uznajme, že Košický kraj má v tejto oblasti čo ponúknuť, nie nadarmo sa na jeho území už za Rakúsko-Uhorska schádzala smotánka z celej monarchie.

Navyše župan a kúpele, keď sa zamyslíme nad základným významom oboch slov, je predsa úplne logické spojenie...

Len to ich skupovanie z verejných peňazí trochu kríva na ďalšom postupe župy.

Kúpele kúpi zo svojich, teda našich peňazí a potom ide cez verejné súťaže zisťovať, čo vlastne s tým, ale prevádzkovať to už nechce.

Sme zvedaví, kto sa napokon reálne ujme prevádzky síce schátraných areálov, ale s obrovským turistickým potenciálom.

Len aby sme si potom nemuseli ťukať po čele ako Ukrajinci, ktorí pred pár rokmi prišli do Sobraneckých kúpeľov, aby si ich obzreli.

Keď videli, ako mrháme kvalitnou minerálnou vodou, povedali si, že sme riadni duraci (hlupáci).

Pozor na novú chorobu

Tip Lenky Hanikovej

Negatívny test po prekonanom covide neznamená, že máte všetky starosti definitívne za sebou.

Ak sa vám stáva, že vás rozruší a unaví čo i len hodina za počítačom, v noci vám búši srdce tak, že nemôžete zaspať, alebo sa vám aj niekoľko dní po negatívnom teste stále nevrátili čuch a chuť, mali by ste spozornieť.

Tisícky ľudí na Slovensku trápi nová choroba – dlhý covid.

Zatiaľ čo lekári sa o tejto chorobe ešte len „učia“ z hlásených príznakov od pacientov, prvé štatistiky o takzvanom long covide už analytici zverejnili.

O čom starostovia snívajú

Tip Lenky Hanikovej

Obce a mestá potrebujú najviac zvýšiť estetickú hodnotu budov, rozšíriť ihriská, pešie zóny, parky a siete cyklochodníkov.

Vyplýva to z nedávneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska.

Trebárs také budovanie cyklotrás v podstate funguje, aj keď sa to napríklad v Prešove nezaobíde bez nekonečných dohadovaní o tom, či sa už vlastne roky sľúbený cyklochodník môže skolaudovať a či ho ľudia môžu používať.

Je však dobré aspoň vedieť, o čom starostovia a primátori snívajú.

Klamári medzi nami

Tip Jaroslava Vrábeľa

Napríklad štátna extajomníčka Jankovská klamala na tlačovke o vzťahu s mafiánom Kočnerom a ten zas spolu s bývalým ministrom a exmarkizákom Ruskom, dnes už obaja právoplatne odsúdení, klamali na súde o zmenkách.

„Čestní občania“, politici, funkcionári či prominentní i neznámi zločinci dokážu opakovane so serióznou tvárou nehovoriť pravdu a nepriznať nič až dovtedy, kým sa všetko pod ťarchou dôkazov neprevalí.

Ale mnohí klamú naďalej, ešte aj potom.

Keď na seba narazia dôkazy o vine a tvrdenia obžalovaného, ktorý sa ani za svet neprizná a len tára, lebo vo svojom postavení v trestnom procese sa môže brániť, ako chce, i klamstvami, tak sudca napriek tomu musí nakoniec nejako rozhodnúť.

Aj tento prípad však ukazuje, že spravodlivosti - možno nie vždy, ale aspoň niekedy - neuniknú ani šikovní podvodníci s neraz sofistikovanými verziami obhajoby a jasnou stratégiou zatĺkať tak dlho, ako sa len dá.

Ako zmeškali Dankov hokej

Tip Jaroslava Vrábeľa

Podivuhodný príbeh sa odohral v Poprade, teda v čiernom okrese podľa covid automatu.

Na mestskom štadióne, ktorý je pre verejnosť zatvorený, si bol zahrať zrejme veľmi vážny old boys all-star zápas primátor a exšéf hokejového klubu Danko s kamarátmi.

To je aktuálne zakázané vyhláškou, ale tá podľa hygienikov porušená, čuduj sa svete, nebola.

Vyhláška totiž bola nejasná a ich úrad dostal výklad od šéfstva z Bratislavy v pondelok, takže oni "už" v stredu upozornili Danka, že utorkový hokej bol zakázaný...

Živo sa dá predstaviť si, ako si od pondelka na popradskom RÚVZ mohli lámať hlavy, že do psej matere, čo „zrobíme“ teraz, asi by sme mali niekto zavolať pánovi primátorovi, ktorý sa už od piatka, keď zápas vopred ohlásil, určite preveľmi teší a aj jeho prominentní spoluhráči, vrátane riaditeľa nemocnice, sú už dohodnutí.

Kto bude ten zlý úradník, čo Dankovmu dream teamu pokazí radosť a nasrdí ho.

Hoci sa hygienici s upozornením istotne veľmi silno ponáhľali, tak pre svoje „personálne a časové možnosti“ to napokon predsa len nejako tesne nestihli.

Až, žiaľ, deň po šťastne odohranom zápase.

Existuje jedno veľmi rýchle, mrštné a akčné zviera, ktoré nám úrad pripomenul...

Z toho však môže vyplývať i signál, že personálne poddimenzované regionálne úrady verejného zdravotníctva ozaj treba posilniť, lebo nestíhajú včas varovať papalášov pred zákazom, čiže ak preto bude porušený, tak vlastne akože nebude porušený.

Ale môže to byť aj trochu inak.

Obyčajnému smrteľníkovi by totiž v čiernej covid farbe sotva ktosi odomkol zatvorený mestský štadión a ak by predsa aj, tak z RÚVZ by mu možno ešte hneď v pondelok večer rovno zaklopali doma na dvere, nech na utorkovú zábavku láskavo zabudne.

Bežnému občanovi by však hlavne v súčasnej situácii a za platných obmedzení pravdepodobne vôbec ani nenapadlo, čo primátorovi Popradu, že nejaký hokej.

To, že Dankovi sa to ešte aj podarilo uskutočniť, vyzerá asi na podobnú náhodu, ako napríklad že proti koronavírusu nebol zaočkovaný prednostne, len ako náhradník.

Ale dobre, dosť už bolo subjektívnych úvah a konšpirácií, ako asi to ešte mohlo byť. Prečítajte si radšej objektívne fakty a vyjadrenia, ako to oficiálne vraj bolo.

