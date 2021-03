Rodiny na východe sa prepadajú do chudoby. S pandémiou bojujú chovom sliepok

Nemajú na granko, deti sa učia na mobile.

28. mar 2021 o 0:00 Lenka Haniková

O zhoršovaní životnej situácie rodín na východnom Slovensku sme sa zhovárali so sociálnou pracovníčkou prešovskej pobočky Úsmev ako dar Evou Kažimírovou, ktorá ľuďom v sociálnej núdzi pomáha už dlhé roky. V súčasnosti pracuje približne s 50 rodinami - vozí im potraviny, hygienické potreby, obuv, oblečenie i potreby do domácnosti ako nábytok či bielizeň. Podľa odborníčky je situácia na východe alarmujúca. Ľudia sa prepadajú do chudoby – dôvodom je najmä ich nízka kvalifikácia a pracovný pomer na dohody. Postupne sa ľudia zadlžujú aj kvôli vysokým nákladom na bývanie. Výsledkom je v týchto rodinách často násilie aj alkoholizmus.

Pracujete s ľuďmi, ktorých priamo zasiahla pandémia a zhoršila im sociálnu situáciu. Predtým ste boli často v teréne, ako to riešite teraz?

- V teréne sme počas pandémie menej, ale neznamená to, že tam nechodíme. Navštevujeme aj ľudí mimo Prešovského okresu, napríklad v Hendrichovciach, Šarišských Michaľanoch, Terni, Lipanoch či v Brezovičke. S ľuďmi sa stretávame spravidla pred ich príbytkom, na ulici či v parku. Záleží, čo riešime. V prípade potreby chodia aj za nami do dvora či do zariadenia Dorka na sídlisku Šváby.

Aký prípad ste riešili naposledy?

- V týchto dňoch riešim rozvedenú matku s dvoma deťmi. Pracovala v cukrárenskej výrobe. Ochorela na Covid-19, boli v karanténe a veľmi sa bojí, či jej testy už budú do konca tohto týždňa v poriadku (rozhovor sme robili v stredu, 17. marca, pozn. red.). S deťmi býva v podnájme a pokiaľ by prišla o prácu, ohrozilo by to celú ich existenciu, hlavne bývanie. Rodine sme poskytli opakovane potravinovú pomoc.

V skoršom období sme riešili rodinu s troma deťmi, obaja rodičia prišli o prácu. Rodinu sčasti zachránil predĺžený rodičovský príspevok. Tesne pred pandémiou sa presťahovali z podnájmu, bývali v dvojizbovom byte, do podnájmu do domu, kde samozrejme stúpli aj náklady. Rodina sa sčasti vysporiadala s pandémiou tak, že začali pri dome chovať pár sliepok, majú vlastné vajíčka a manželovi sa už tento mesiac podarilo nájsť prácu. Keď začala pandémia, mnohým rodinám sme však pomáhali aj tak, že sme im uhrádzali nájomné.

Môžeme v tom nájsť nejaký vzorec, ktorých ľudí pandémia zasiahla najviac?

- Všeobecne riešime pomerne veľa slobodných matiek, ktoré majú aj tri malé deti. Ťažko si vedeli nájsť prácu, nakoľko vždy hrozilo, že budú s deťmi často na OČR. A teraz je to o to ťažšie. Medzi našimi klientmi je aj veľa rodín, kde príjem tvorí invalidný dôchodok, alebo sirotský a vdovský dôchodok. Spravidla je výška týchto dôchodkov až žalostne nízka.

Čo vám títo ľudia najčastejšie hovoria, ako sa cítia?