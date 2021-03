Varíme s Korzárom: Čokoládový termix bez pridaného cukru

Pre maškrtné jazýčky.

15. mar 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Čokoládový termix

Potrebujem: 250 mililitrov smotany na varenie, 100 gramov vysokopercentnej čokolády, 250 gramov plnotučného mäkkého tvarohu

Postup: Smotanu nalejem do malého hrnca a privedieme ju k varu. Keď začne prebublávať nahádžeme do nej kúsky čokolády. Rozmiešavame, kým sa čokoláda úplne nerozpustí. Od momentu pridania čokolády smotanu stiahneme zo sporáka. Čokoládovú smotanu necháme chvíľu vychladnúť, stačí tak, aby nás dotyk hrnca nepálil. Pomaly vlievame k tvarohu a rozmiešavame. Dobre rozmiešaný termix navrstvíme do mištičiek alebo dezertných pohárov a ozdobíme podľa chuti. Termix pred podávaním minimálne na dve hodiny odložíme do chladničky.

