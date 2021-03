Predraženia na stavbách proti vode mali byť o tisíce percent. Starosta: Sprostosť

NKÚ hovorí o miliónoch, obce nechápu.

10. mar 2021 o 0:00 Kristián Sabo

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR zistil predraženie stavebných položiek pri výstavbe protipovodňových opatrení.

Takéto projekty robil Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) aj v obciach na východnom Slovensku.

„Ušetriť sa mohlo viac ako šesť miliónov eur,“ informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík.

Analytici úradu posudzovali dáta zo 137 zrealizovaných projektov protipovodňovej ochrany v rámci celého Slovenska.

„Úrad pri analýze aktívne využíval databázu Cenekon, ktorá ponúka rešpektovaný systém pre oceňovanie stavebných prác. Ceny uvádzané v databáze sú získavané pravidelným prieskumom v polročných intervaloch u výrobcov a predajcov," uviedol podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy.

Starosta: Je to sprostosť

Najvyššie cenové rozdiely zistil NKÚ v obci Hervartov v okrese Bardejov.

„Stavebná zložka súvisiaca s vybudovaním oceľovej steny tam bola obstaraná za cenu o 2 768 percent vyššiu oproti smernej orientačnej cene,“ spresnil Papajčík.

Starosta Hervartova Miroslav Mackanič (nezávislý) je šokovaný.

„Mám veľa telefonátov, ľudia sa ma pýtajú, čo sa stalo. Je to sprostosť prvého stupňa. Aké navýšenie ceny, aké položky? Ja neviem, čo teraz po šiestich rokoch hľadajú," reagoval Mackanič.

Vysvetľuje, že v dĺžke 1 750 metrov potoka sa robilo protipovodňové opatrenie.

„Odkedy je to hotové, nemáme problémy. Je unikátne, že sa podarilo urobiť túto stavbu, predtým sme boli neustále zaplavení. Navyše sme tu mali pravidelné kontroly, vždy bolo všetko v poriadku. Čo chce Matovič zahmliť svoje problémy? My sme tu mali štátny dohľad, chodili kontroly aj z NKÚ. Niekto hľadá pikošky. Pre mňa je dnes španielskou dedinou hľadať nejaké položky. Čo ja s tým mám? My sme mali všetko v poriadku. Ide o poškodzovanie dobrého mena, zvažujem trestné oznámenie. Vyzerá to tak, že s tým niečo máme. Je to absurdné. Hovorí sa o tom, koľko sa mohlo ušetriť. Tam však ide o terén, problémy, ktoré nastanú,“ vraví starosta.

Starosta: Z miliónového projektu vytiahli drobné

Montáž oplotenia v obci Šarišské Jastrabie (okres Stará Ľubovňa) bola na základe rozpočtu projektu stanovená na 54,96 eura.

Orientačná cena uvádzaná v databáze Cenekon je však podľa Papajčíka na úrovni 3,63 eura.

Ide o cenový rozdiel 1 414 percent.

SVP mohol podľa NKÚ dosiahnuť úsporu.

Starosta Šarišského Jastrabia Ľubomír Rešetár (Smer, SNS) analýzu videl a nestotožňuje sa s ňou.