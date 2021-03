Ľudia sú z prihlasovania na očkovanie zúfalí, systém padá

NCZI hlási možný útok. Krajčí sa ospravedlnil.

9. mar 2021 o 13:40 (aktualizované 9. mar 2021 o 15:08) Lenka Haniková

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. „Naivne som sa snažil preregistrovať rodičov bližšie. Veľká chyba, mal som brať to, čo bolo. Samozrejme, najprv sa musí človek odhlásiť z aktuálnej registrácie, potom prihlásiť na novú, padalo aj odhlásenie aj prihlásenie. Ak chcel niekto prihlásiť viac ľudí, napríklad oboch rodičov na jeden termín (aký to luxus), tak to bolo bez šance. A samozrejme, seniori bez detí sú komplet odstavení od možnosti sa registrovať. Veď ten formulár nezvládajú ani ostrieľaní profíci,“ komentoval čitateľ situáciu v diskusii pod článkom po tom, ako po víkendovom fiasku systém prihlasovania na očkovanie zlyhával aj v pondelok večer.

Na druhej strane však aj tí, ktorým sa podarilo zaregistrovať, narážajú na problémy.

V utorok sa na nás obrátil čitateľ z Moldavy nad Bodvou, ktorý našiel voľný termín na očkovanie pre 84-ročnú svokru a 80-ročnú mamu až v Sabinove.

„Aj keď je to nejakých 100 kilometrov od miesta bydliska, podarilo sa, zaregistroval som ich na stredu. Obe starké sme pondelok a utorok odviezli na antigénové testy, aby nebodaj nenakazili očkujúci personál, zobrali sme si manželkou dovolenky v práci a už sme len čakali, že vyrazíme. V utorok doobeda však mali starké doručené správy, že očkovanie sa ruší a presúva sa až na 24. marca,“ posťažoval sa.

„Teraz zrušíme dovolenky a pred 24. marcom znovu budeme starké voziť na antigénové testy a možno budú 24. 3. aj zaočkované. Doma si zapneme telku a budeme znovu počúvať o potrebe očkovania najohrozenejších skupín, alebo ako sa na Slovensku otvárajú veľkokapacitné vakcinačné strediská. Pozrieme si prieskumy o tom, že ktorou vakcínou by sme sa chceli zaočkovať. Poplačeme si pri ďakovačkách rôznym štátom za to, že nám dodali vakcíny. V skutočnosti sa však termíny rušia a pritom my nechceme dať starké zaočkovať, aby išli potom na dovolenku na Maldivy, ale aby vôbec prežili," uzavrel.

Na sekretariáte sabinovskej polikliniky nám potvrdili, že ľudí objednaných na očkovanie v stredu museli preobjednať na podnet ministerstva zdravotníctva z dôvodu nedostatku vakcín na termín od 24. marca.

Prihlásil sa, kto mal šťastie

Chaos, ktorý sprevádza očkovanie a hlavne prihlasovanie sa naň, sa stal terčom masívnej kritiky.

Ministerstvo vnútra umožnilo v pondelok večer desaťtisícom ľudí nad 70 rokov prihlásiť sa na očkovanie proti Covidu-19 opäť len cez portál korona.gov.sk.

Prihlasovanie pre ľudí nad 70 rokov na očkovanie vakcínou od Pfizeru alebo od Moderny ministerstvo naplánovalo aj na utorok večer pre zhruba 30-tisíc ľudí.

Rovnaký počet by sa mohol prihlásiť na očkovanie aj v stredu alebo vo štvrtok večer. Na očkovanie AstraZenecou sa majú hlásiť ľudia od 60 do 70 rokov.

Mnohým ľuďom sa na očkovacie termíny prihlásiť nepodarilo, pretože prihlasovací formulár buď neustále padal, stránka sa nedala načítať, alebo sa miesta minuli príliš rýchlo.