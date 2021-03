Šéf Imuny Kamarás: Volajú nám ľudia, že sa Sputnikom prídu zaočkovať na vrátnicu

Ak vakcínu zvládne morča, má byť bezpečná.

9. mar 2021 o 15:00 Katarína Gécziová

V pondelok minulý týždeň priletela do Košíc prvá zásielka ruskej vakcíny Sputnik V, ktorú odtiaľ previezli do spoločnosti Imuna Pharm v Šarišských Michaľanoch. V jej laboratóriách aktuálne prebieha testovanie tejto očkovacej látky, ktorá rozvírila politické vody. Majiteľ Imuny Juraj Kamarás v rozhovore pre Korzár popisuje, ako testovanie prebieha a prečo ho nemožno urýchliť. Odhadol, kedy sa trh s očkovacími látkami proti Covidu–19 presýti. Dozviete sa tiež, prečo Slovensko nemôže byť ako Kuba, kde už vyvinuli a registrujú tri vlastné vakcíny. „Vakcíny proti Covidu-19 vyrábajú také obrovské firmy, že naša krajina je pre ne zrnko prachu, neboli by sme pre nich viditeľní ani pod mikroskopom," vraví Kamarás.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V rozhovore sa tiež dočítate: Ako sa Imuna Pharm dostala k testovaniu Sputnika V. V čom má Sputnik V šťastný dizajn. Prečo sa nemá pichať druhá dávka AstraZenecy veľmi skoro po prvej. Prečo nemá ŠÚKL kapacitu na testovanie Sputnika, ale potrebuje pomoc. Na akých zvieratách testujú ruskú vakcínu v Šarišských Michaľanoch. Prečo sa zľakol, keď minister Krajčí povedal, že Sputnikom sa začne očkovať najskôr po 14 dňoch. Prečo je vakcína od Pfizeru pre farmapriemysel prelomová. Čo by obnášal vývoj a výroba vakcíny proti Covidu-19 na Slovensku. Aký má názor na antivakcinačnú loby. Kedy bude vakcín prebytok. V čom sú si rúška a vakcíny podobné.

V jednom z nedávnych rozhovorov ste povedali, že Sputnik V má šťastný dizajn. V čom?

- Šťastný dizajn spočíva v tom, že Rusi boli šikovní, použili dva rôzne vírusy ako nosiče, respektíve ako vektory. Použili ľudský vírus a vlastne na ten vírus naočkujú časť RNA, ktorá je zodpovedná za tvorbu spike proteínu, cez ktorý sa vírus dostáva do organizmu. Sú to vlastne dve rôzne vakcíny, musíte si najprv pichnúť jednu a potom druhú. U AstraZenecy vás dvakrát zaočkujú tým istým vírusom, môže tam teda byť imunitná odpoveď na nosič. Imunitná reakcia nebýva vážna, ale problém je, že ak si pichnete druhú dávku AstraZenecy veľmi skoro po tej prvej, tak vám vzniknú protilátky proti tomu nosiču a tým sa vlastne zníži účinok tej druhej dávky. Preto anglická vláda urobila to, že sa druhá vakcína AstraZenecy pichá až po dvanástich týždňoch. To bol i dôvod, prečo v USA nechali robiť doplňujúce testy na túto vakcínu.

Prečo vlastne aj vaša spoločnosť vykonáva pre Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) testovanie Sputnika V?

Súvisiaci článok Sputnik V skladujú v Šarišských Michaľanoch. Začali s jeho testovaním Čítajte

- Okrem nás na tom robí ešte aj Biomedicínsky ústav Slovenskej akadémie vied. Poviem to na príklade USA. Existuje tam americká organizácia Federal Drug Agency (FDA), ktorej úloha je rovnaká, akú má u nás ŠÚKL, teda má zistiť, či je nejaká vakcína účinná a bezpečná. Problém je v tom, že táto americká firma má 18-tisíc zamestnancov a ročný rozpočet šesť miliárd dolárov, ŠÚKL takmer 200 ľudí a musia odpovedať na tú istú otázku. Ak by mal ŠÚKL rovnaký rozpočet a toľko zamestnancov, ako má FDA, tak by si mohol vakcínu testovať sám. Testovanie vakcíny je náročný proces, preto sa to urobilo takto. ŠÚKL na pokyn ministerstva urobil to, že toto testovanie rozdelil rôznym subjektom, pretože sám to nemôže a nedokáže robiť. Každý z týchto subjektov, vrátane nás, má určené, čo má na tej vakcíne testovať. Tieto pokyny máme z dokumentácie od Rusov. Na Slovensku pretestujeme Sputnik V, ale podľa európskych pravidiel, nie podľa ruských. Testujú subjekty, ktoré na to majú oprávnenie, robia to bežne a majú k tomu aj potrebné vybavenie a laboratóriá.

Každá spoločnosť, ktorá vyvinie vakcínu, pošle súbor pokynov?

- To je štandard, niečo predpisujú oni, niečo my. Výrobca určí, čo sa má testovať. Ak je to zaregistrované v Európskej únii, potom len preberáte testy výrobcu. Ak je to z tretej krajiny, musíme postupovať tak, ako v prípade Sputnika V.

Čo sa presne robí u vás?

- Dostali sme najmä pokusy na zvieratách.

Na akých zvieratách testujete?

Súvisiaci článok Do Košíc priviezli prvú zásielku vakcín Sputnik V. Bez európskej registrácie Čítajte

- V klinickom testovaní sa testuje na primátoch, ale v tom rutinnom testovaní, aké robíme teraz i my, testujeme na malých zvieratách, ktoré sú citlivé. Sú to napríklad myši, potkany, fretky či morčatá. Napríklad také morčatá sú mimoriadne citlivé zvieratá, ak im pichnete malé množstvo toxínu, tak zdochnú. Ak u morčiat nevidieť žiadne následky, mala by byť vakcína v poriadku.

Koľkí ľudia na tom pracujú?

- Asi dvadsiati, ale nerobia len to.

Je to ruská vakcína, ale kontrolujeme ju podľa Európskej únie, nemôže sa stať, že cez testy neprejde?