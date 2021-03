Varíme s Korzárom: Paradajkové kuracie paličky

Mäsové jedlo bez veľkej námahy.

5. mar 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Paradajkové kuracie paličky

Potrebujeme: 12 spodných kuracích stehien, 250 gramov čerstvých paradajok, 1 cibuľu, 200 ml vývaru, 1 lyžičku cukru, soľ, mleté čierne korenie, mletú červenú papriku, 2 polievkové lyžice hladkej múky, dve lyžice oleja

Postup: Kuracie stehná opláchneme a osušíme. Poprášime ich múkou, čiernym korením, mletou červenou paprikou a osolíme. Hrniec alebo pekáčik vhodný do rúry rozohrejeme na sporáku, nalejeme do neho olej a nasypeme na väčšie kúsky nakrájanú cibuľu. Na spenenú cibuľu uložíme kuracie stehná a zo všetkých strán ich opečieme dozlatista. Zalejeme vývarom a 10 minút varíme. Časť vývaru sa odparí. Mäso stiahneme z ohňa a pridáme k nemu rozkrájané paradajky zbavené šupky a cukor, dobre premiešame. Vložíme do rúry vyhriatej na 180 ° C a pečieme asi hodinu. Podávame s pečivom.

