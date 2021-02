V okolí Košíc a na dolnom Zemplíne hrozia povodne, potrápi nás aj smog

Na horách varujú pred silným vetrom.

27. feb 2021 o 15:27 SITA

BRATISLAVA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 2. stupňa pred povodňami pre okolie Košíc.

SHMÚ to uviedol na svojom webe.

Výstraha pred povodňami na rieke Hornád bude platiť do nedele do 8:00.

Vaša lokalita: Košice Predpoveď počasia na dnes 19:00 3 ℃ Riziko zrážok: 5% 22:00 2 ℃ Riziko zrážok: 5%

Od stredy na Slovensku pretrváva nepriaznivá smogová situácia.

Druhý stupeň výstrahy pred smogom aktuálne platí v Banskej Bystrici, Jelšave, Prešove, Trenčíne, Martine, Vrútkach, Veľkej Ide a v okresoch Pezinok a Trebišov.

Smog je zapríčinený tuhými časticami PM 10.

K prekročeniu povolených hodnôt tuhých častíc PM 10 došlo od stredy aj na merných staniciach v Bratislave, Košiciach, Nitre, Senici a Ružomberku.

Výstraha 1. stupňa pred povodňami aktuálne platí v okresoch Michalovce a Trebišov, ktorými preteká rieka Bodrog. Výstraha platí do nedele do 8:00.



Výstraha prvého stupňa pred silným vetrom na horách bude dnes do 22:00 platiť pre okresy Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno.

Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 30 až 35 metrov za sekundu, teda asi 110 až 125 kilometrov za hodinu.

(zdroj: SHMÚ)

(zdroj: SHMÚ)

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou