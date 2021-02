Infektologička o reakciách učiteľov po očkovaní: U detí už z toho nikto nerobí vedu

Predkolapsové stavy boli zo strachu, tvrdí.

16. feb 2021 o 16:35 Lenka Haniková

LENKA BALOGOVÁ z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach odpovedala na otázky o vedľajších účinkoch očkovania po tom, ako viacerí pedagógovia kvôli bolestiam, únave či zvýšeným teplotám po víkendovom očkovaní nenastúpili začiatkom týždňa do škôl.

Ozývali sa vám po víkende pedagógovia, že majú silnú vedľajšiu reakciu na očkovanie?

Súvisiaci článok Horúčky, hnačky, bolesti, zimnica, búšenie. Pedagógovia opisujú, ako im je po vakcíne Čítajte

- Nám nie. Mali by to hlásiť na Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Občas sa stane, že nám niekto napíše mail, pretože nevie, komu to hlásiť, ale z učiteľov sa nám nikto neozval. Z informácií, ktoré mám z očkovania učiteľov, to boli úplne bežné reakcie, ako bolesti svalov, kĺbov, teploty či celková slabosť. Je to stav vyvolaný tým, že sa podáva nejaká látka do organizmu, telo reaguje a naštartujú sa imunologické pochody. Tento stav by nemal trvať dlhšie ako jeden až dva dni.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Máme informácie len o nežiaducich účinkoch, ktoré sa vyskytli vo včasnom štádiu po podaní vakcíny v čase, kým je ešte zaočkovaný pacient u nás v očkovacom centre približne 15 až 20 minút. Tam nejaké závažné reakcie neboli. Objavili sa síce predkolapsové stavy, ale sama som tých ľudí videla a súviselo to najmä s ich psychickým stavom. Na samotné očkovanie už išli vystrašení z toho, čo majú očakávať a ako budú reagovať.

Môže teda zohrať rolu pri vedľajších účinkoch aj psychika, strach z očkovania?