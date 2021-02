Pečieme s Korzárom: Rumové srdiečka s cukrovou glazúrou

Pripravte si niečo sladké pre potešenie.

13. feb 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Rumové srdiečka s cukrovou glazúrou

Potrebujeme: 300 gramov hladkej múky, 100 gramov medu, 125 gramov masla, jedno vajce, polievková lyžica rumu, polievková lyžica kyslej smotany, lyžička škorice, lyžička kypriaceho prášku do perníka. Na glazúru: rum, práškový cukor

Postup: Do misy preosejeme múku, škoricu a kypriaci prášok. Dobre premiešame a pridáme tekuté ingrediencie. Vyklepneme do zmesi jedno vajce, primiešame med, zmäknuté maslo, rum a kyslú smotanu. Vypracujeme cesto, ktoré uložíme na hodinu do chladničky. Po vybratí z chladu cesto vyvaľkáme na približne pol centimetra hrubú placku a formičkou vykrajujeme srdiečka. Pečieme na plechu vyloženom papierom na pečenie približne desať minút na 180 stupňov Celzia. Ešte horúce namáčame do rumu a obaľujeme v práškovom cukre. Glazovanie zopakujeme vždy dvakrát. Posledná vrstva je cukor. Po vychladnutí môžeme poprášiť mletou škoricou.

