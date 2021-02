Pedagógovia sa majú očkovať. Formulár všetky školy na východe nedostali

Učitelia spod Tatier sa nahlasovali do Mikuláša, do Prešova to majú ďaleko.

13. feb 2021 o 0:00 Monika Almášiová, Jana Otriová

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Flaštička s vakcínou proti ochoreniu Covid-19 od farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca. (Zdroj: TASR/AP)