Covid automat rozdelil okresy na východe. Sú čierne, bordové a tmavoružové

Pre každú farbu platia iné pravidlá.

12. feb 2021 o 13:56 Lenka Haniková

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Od pondelka 15. februára platí nové rozdelenie okresov podľa Covid automatu.

Určuje, ako sa v jednotlivých regiónoch môžu otvárať školy, ako dlho bude ľuďom platiť test a aj to, či ľudia môžu ísť do prírody do iného okresu.

Covidový automat určuje sedem fáz rozdelených podľa epidemickej situácie, pričom hlavné sú tri celoslovenské kritériá, podľa ktorých sa mení aj režim opatrení, teda či budú platné na regionálnej alebo na celoslovenskej úrovni.

Medzi tri hlavné celoslovenské kritériá patrí priemerný počet nových prípadov za sedem dní, počet hospitalizovaných na národnej úrovni a efektívne reprodukčné číslo, ktoré ukazuje, ako rýchlo sa vírus šíri.

Rôzne farby, rôzne pravidlá

Na východnom Slovensku patrí od pondelka 15. februára do čiernej zóny už i okres Snina.

Školy sa tam zatvárajú a do práce potrebujú ľudia test.

V najhoršej fáze Covid automatu je stále aj okres Rožňava.

Zmena oproti predchádzajúcemu týždňu nastala v Prešove a v Kežmarku.

Tieto okresy sa dostali z lepšej, tmavoružovej fázy do horšej, bordovej.

To napríklad znamená, že školy už nemôžu byť otvorené automaticky, ale ich otvorenie musí povoliť regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Gelnica si polepšila a prechádza do tmavoružovej fázy.