Pre juh Košického kraja vydali meteorológovia až päť výstrah

Varovania sú vyhlásené aj pre Prešovský kraj.

10. feb 2021 o 14:50 (aktualizované 10. feb 2021 o 15:56) TASR, Róbert Bejda

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Kým na stredu vydal Slovenský hydrometeorologický ústav viacero výstrah, na štvrtok niektoré sprísnil a pridal aj ďalšie.

Pre celý Košický a Prešovský kraj platí výstraha prvého stupňa pred vetrom.

V Košickom kraji je však pre okresy Rožňava, Košice, Košice-okolie, Michalovce a Trebišov vyhlásená aj výstraha druhého stupňa.

Zatiaľ do štvrtkového poludnia, ale tento čas sa môže zmeniť.

Ďalšia výstraha platí pre celý východ pred snežením, iba pre okresy Michalovce, Trebišov a Sobrance vydal SHMÚ varovanie pred dažďom.

To platí do štvrtka 4. hodiny, výstraha pred snehom do 8. hodiny.

Sneženie i poľadovica

So snežením súvisí aj výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi. Zatiaľ pre všetky okresy Prešovského kraja.

Predbežne je toto varovanie vydané až do piatkového poludnia.

Poľadovica, ktorú sme si užili v ostatných dňoch, stále hrozí v okresoch Košického kraja, severnejšie tiež pre okresy Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Medzilaborce.

Výstraha je zatiaľ vyhlásená do štvrtkového poludnia.

Počasie na štvrtok

Vo štvrtok má byť na Slovensku oblačno až zamračené so snežením, na juhu spočiatku aj dážď.

Neskôr od západu menej zrážok.

Výrazné ochladenie, veterno a snehové jazyky.

Nočná teplota -7 až -13, na juhu a Zemplíne -1 až -7 st.

Denná teplota -12 až -7, v južnej polovici -6 až -1 st.

Prevažne severný vietor do 55, v nárazoch lokálne okolo 75 km/h.

Pocitová teplota do mínus 25 st

Vo štvrtok má byť pocitová teplota väčšinou v intervale od mínus 15 až do mínus 25 stupňov Celzia.

Dôvodom má byť nízka teplota vzduchu a tiež silný vietor.

SHMÚ o tom informoval na sociálnej sieti.

Večer môže byť pocitová teplota ešte nižšia.

"Len v oblastiach v závetrí bude vyššia, čo je najmä v Banskobystrickom a kde-tu aj v Košickom kraji," dodali meteorológovia.

V piatok vietor aj snehové jazyky

SHMÚ už vydal aj výstrahy na piatok.

Varovania platia opäť pre všetky okresy Košického aj Prešovského kraja.

Zatiaľ pred vetrom a snehovými jazykmi.

Vietor hrozí do piatkového rána, jazyky a záveje do poludnia.

Tieto výstrahy sa však môžu v priebehu štvrtka meniť a rozširovať.

(zdroj: SHMU)