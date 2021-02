Umelá krv by vyriešila veľa problémov. Počet darcov je na historickom minime

Kto prekonal covid, v krvi dáva protilátky.

14. feb 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Národná transfúzna služba (NTS) mala 1. januára sedemnásť rokov, zažila lepšie aj horšie časy, no pandémia koronavírusu ju preverila, ako ešte doteraz nič. Projektová manažérka NTS MARTINA FRIGOVÁ v rozhovore prezrádza, ktoré mesiace boli najkritickejšie a ako neustále vyzývali darcov, aby sa nebáli nákazy a krv darovali. Situácia stále nie je ideálna, najmä preto, že druhá vlna priniesla oveľa väčšiu chorobnosť, ktorá obmedzuje darcov. „Keby neboli darcovia, nebola by ani krv a nebolo by možné zachraňovať ľudské životy."

Veľmi krátko po začiatku pandémie koronavírusu na Slovensku začal byť problém s krvou a transfúzne služby vyzývali darcov, aby prišli. O koľko poklesol počet darcov?

- Pandémia Covid-19 negatívne zasiahla aj Národnú transfúznu službu SR, ktorá bola po prvýkrát konfrontovaná nielen s pandémiou samotnou, ale aj s poklesom zásob krvi. Hlavne v prvej vlne pandémie došlo k poklesu darovania krvi až o 74 percent, pričom takýto pokles NTS SR doteraz nikdy nezažila. V začiatkoch bolo toto ochorenie pre nás všetkých veľkou neznámou a museli sme sa s riadením chodu pandémie naučiť žiť.

Báli sa darcovia nákazy koronavírusom?

- Darcov sme nielen vyzývali, aby prišli darovať krv, ale tiež sme ich ubezpečovali, že nemusia mať strach z nákazy na našich odberových pracoviskách. Práve strach a obavy z nakazenia boli v prvej vlne pandémie tie najčastejšie dôvody, prečo ľudia prestávali chodiť darovať krv. Oboznámili sme darcov krvi o zavedení všetkých bezpečnostných a preventívnych opatrení, ktoré sme prijali na elimináciu šírenia nákazy a taktiež sme komunikovali o opatreniach, ktoré súvisia už s ďalším spracovaním krvi. Keby neboli darcovia, nebola by ani krv a nebolo by možné zachraňovať ľudské životy v nemocničných zariadeniach.

Ako dlho odobratá krv vydrží, dá sa nejako uložiť do zásoby?

- Jednou z úloh Národnej transfúznej služby SR je zabezpečovať dostatočné množstvo transfúznych prípravkov, aby sme boli schopní plynulo zásobovať nemocnice krvou podľa ich požiadaviek. To znamená, že zásoby krvi musia zohľadňovať dopyt nemocníc. Niečo navyše musí byť k dispozícii pre prípad krízových situácií ako sú hromadné havárie či živelné pohromy.