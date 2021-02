Ochranár: Vychovali sme si generáciu odpadkových medveďov

Slabá zima, viac aktívnych šeliem.

6. feb 2021 o 0:00 Lenka Haniková

MICHAL HARING zo zásahového tímu pre medveďa hnedého zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP SR) varuje, že ak sa k zamykaniu odpadkov nepostavíme zodpovedne, môžeme medveďov pri smetných košoch čakať aj na jar. Svojím nezodpovedným konaním si podľa neho už roky vychovávame generáciu odpadkových medveďov. S ochranárom, ktorý spolupracuje napríklad aj s odborníkmi z amerického Yellowstonského národného parku a s ochranármi z Aljašky, sme sa rozprávali o tom, ako sa môže medveď zatúlať napríklad do Sabinova, čo o takýchto medveďoch v meste vieme a ako máme zareagovať, ak jedného takého stretneme v noci pri smetnom koši.

V októbri minulého roka mnoho ľudí prekvapilo video, na ktorom pobehoval po ceste v Sabinove medveď. Sabinov nie je prirodzené teritórium pre medveďa hnedého a primátor vtedy povedal, že bol buď vytlačený silnejším jedincom, pretože sú premnožené, alebo si hľadal potravu kvôli zásobám na zimný spánok. Ako to bolo?

- S najväčšou pravdepodobnosťou to bolo kvôli tomu, že medvede na jeseň, ešte predtým, než sa uložia na zimný spánok, potrebujú nabrať tukové zásoby a hľadajú potravu. V Sabinove mali niektorí ľudia pocit, že po tomto prípade im v meste budú pobehovať pravidelne medvede, ale už vtedy som naznačoval, že je to vysoko nepravdepodobné. Medveď v Sabinove neliezol do odpadkových košov. Zablúdil a hľadal potravu v okolí. Ľudia to možno nevedia, ale medvede majú naozaj široký priestorový záber, po ktorom sa pohybujú, najmä na jar, keď sa začína ruja. Vtedy vedia prebehnúť aj stovky kilometrov. Sabinov síce nie je úplne prirodzený areál pre medveďa, ale nenachádza sa až tak veľmi ďaleko od jeho prirodzeného výskytu. Je to trochu rarita, chápem, ale nešlo o nič, kvôli čomu by bolo potrebné panikáriť. Dopadlo to presne tak, ako sme predpokladali – medveďa vyplašili, utekal ako o život a už sa v intraviláne neobjavil. To je podstatné.

Ako postupujete, keď sa medveď ocitne medzi bytovkami?

- V zásahovom tíme musíme najprv zistiť, či je medveď synantropný, teda či má zmenené správanie a čo ho do intravilánu prilákalo. Identifikovať atraktant (látka podmieňujúca pohyb živočíchov ku zdroju potravy, pozn. red.) je najdôležitejšie. U medveďov môže dôjsť k zmene správania napríklad vtedy, keď začne požierať odpad. Je to pre neho ľahko dostupná vysokokalorická strava, nájdu tam napríklad jogurty, syry, maslá. Medveď následne stráca plachosť a začína byť pre ľudí nebezpečnejší.

Potom pristupujeme k plašeniu medveďa. Používame zvukové signály, výstrely z plynovej pištole, paintballové guľôčky, medvedí sprej a podobne. Nasleduje intenzívny monitoring oblasti, pričom sledujeme jeho správanie, najmä či sa do obce alebo mesta vracia. Odchyt je jedna z posledných možností. Pred samotným odchytom musíme rozhodnúť o tom, či má daný medveď veľmi pozmenené správanie, nachádza sa v blízkosti ľudí a ľudských obydlí pravidelne a znamená pre obyvateľov nebezpečenstvo.

Kým sa teda k potrave medveď nedostane, je stále plachý?

- V podstate áno. Američania, s ktorými spolupracujem, to majú trochu inak. Jednu skupinu medveďov tvoria takzvané „habituated bear“, druhú „food condition bear“. Habituated bear je medveď zvyknutý na ľudí, ale nevyžaduje od nich potravu. Takéto typy medveďov na Slovensku nemáme. Keď však idete napríklad do Národného parku v Yellowstone, medvede sú tam na turistov zvyknuté, ale nič od nich nechcú.

Potom je tu druhá skupina medveďov, ktoré zmenia kvôli potrave správanie. Ten už jedlo od ľudí priamo vyžaduje a chodí blízko k ľudským obydliam, lebo vie, že sa tam z kontajnerov nažerie. Tieto typy medveďov sú aj na Slovensku. Kým sa však na spoločnom území s ľuďmi budú nachádzať aj medvede a budeme im zadarmo ponúkať potravu v podobe odpadu, neprestanú prichádzať. V prípade výraznej zmeny správania je správne, ak sa takéto jedince z populácie odstránia, samozrejme, je to však až posledný krok. Musí tomu predchádzať prevencia, teda v prvom rade zabezpečenie odpadkových košov.

Vieme zistiť, odkiaľ jedinec v Sabinove prišiel?